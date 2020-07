Jakie akcesoria turystyczne warto zabrać na wakacje?

Jakie akcesoria turystyczne przydadzą się podczas wakacyjnych podróży? Co warto zawsze mieć przy sobie? W naszym zestawieniu prezentujemy kilka ciekawych gadżetów, które sprawdzą się zarówno podczas aktywnych wycieczek, jak i w czasie kempingowego wypoczynku.

Sezon wakacyjny już trwa i wiele osób za chwilę rozpocznie swój upragniony urlop. Warto zatem pomyśleć o funkcjonalnych akcesoriach, które mogą przydać się w czasie podróży, szczególnie jeśli zamierzamy wypoczywać przez dłuższy czas na łonie natury. W naszym zestawieniu znalazły się oryginalne gadżety, które sprawdzą się przede wszystkim na polach namiotowych, kempingach czy podczas pieszych lub rowerowych wypraw.

Ładowarka solarna PowerNeed

Jednym z niezbędnych akcesoriów podczas wakacyjnych podróży będzie z pewnością wytrzymały i wydajny powerbank. Warto pomyśleć o solidnym sprzęcie, z którego skorzystamy w każdych warunkach. Jedną z propozycji jest nowoczesna ładowarka solarna PowerNeed, która umożliwi naładowanie telefonu w dowolnym momencie, a dzięki panelom solarnym (6W) nie będziemy musieli obawiać się rozładowania powerbanka.

Mobilne urządzenie posiada litowo-polimerową baterię o pojemności 8000 mAh, wyjście USB 2A oraz dwa gniazda USB (5V). Oprócz tego ładowarka wyposażona została we wskaźnik pojemności i diodę LED, która sprawia, że urządzenie może służyć również jako latarka. Obudowa odporna na zachlapania oraz system wygodnych uchwytów sprawia, że panel solarny z powerbankiem sprawdzi się w każdych warunkach. Warto dodać, że produkt posiada zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, przeciwzwarciowe, przeciwwstrząsowe oraz ochronę przed przeładowaniem.

Skład zestawu: panel solarny, kabel USB-micro USB, karabińczyk

panel solarny, kabel USB-micro USB, karabińczyk Zastosowanie: smartfon/telefon, tablet, nawigacja GPS, odtwarzacz MP3/MP4, iPod/iPhone/iPad, czytniki e-book, smartwatch

smartfon/telefon, tablet, nawigacja GPS, odtwarzacz MP3/MP4, iPod/iPhone/iPad, czytniki e-book, smartwatch Wymiary: 156x82x28 mm

156x82x28 mm Waga: 370 g

Wodoodporny powerbank Xtorm Xtreme 10000

Jeśli nie interesuje nas wbudowana funkcja ładowania solarnego, a bardziej zależy nam wytrzymałości i wodoodporności powerbanka, możemy pomyśleć nad zakupem urządzenia Xtorm Power Bank Xtreme 10000. To idealne rozwiązanie dla aktywnych osób, które planują spędzać czas na długich pieszych wędrówkach czy morskich rejsach, z dala od zaawansowanej elektryczności. Power Bank Xtreme 10000 jest w pełni wodoodporny, dzięki ochronnej gumowej powłoce wykonanej z poliestru.

Urządzenie posiada baterię o pojemności 10000 mAh, co przekłada się mniej więcej na 6 pełnych ładowań smartfona, gniazdo wejściowe USB 2A i wyjściowe USB 2,1A, a także dodatkowy przewód zasilający, dzięki któremu będziemy mogli skorzystać z sieci elektrycznej lub zewnętrznego ogniwa solarnego Xtorm. Nie zabrakło również wskaźnika LED pozwalającego na kontrolę stanu baterii oraz wygodnych uchwytów umożliwiających zamontowanie powerbanka przy plecaku. Dodatkowo, urządzenie posiada zintegrowaną latarkę oraz specjalny chip APM, który ma zabezpieczać zarówno przed przeładowaniem i przegrzaniem baterii Xtorm, jak i ładowanego urządzenia.

Skład zestawu: powerbank 10000 mAh Li-ion, przewód zasilający, etui

powerbank 10000 mAh Li-ion, przewód zasilający, etui Zastosowanie: telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze mp3, czytniki e-booków oraz pełna kompatybilność z produktami Apple (iPhone, iPod) oraz produktami Xtorm (plecaki, torby, panele solarne)

telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze mp3, czytniki e-booków oraz pełna kompatybilność z produktami Apple (iPhone, iPod) oraz produktami Xtorm (plecaki, torby, panele solarne) Wymiary: 9.1x6.5x2.25 cm

9.1x6.5x2.25 cm Waga: 220 g

Plecak Sunen PowerNeed

Funkcjonalnym rozwiązaniem podczas wakacyjnych podróży może okazać się także plecak turystyczny PowerNeed z bidonem i panelem solarnym, który przyda się w każdych warunkach. Posiada 7W panel solarny, z możliwością odpięcia, wbudowany bidon z rurką do picia oraz wodoodporną nylonową powłokę. Nie zabrakło również wyjście USB 1.2A (5V), wyjścia na kabel do słuchawek, wentylacji pleców oraz szelek, a także systemu wygodnych uchwytów, które pozwalają na bezpieczne zamontowanie ładowarki w dogodnym miejscu. Plecak bez problemu możemy wyczyścić w pralce.

Skład zestawu: odpinany panel solarny, bidon z rurką do picia, system uchwytów

odpinany panel solarny, bidon z rurką do picia, system uchwytów Wymiary: 470x330x99 mm

470x330x99 mm Waga: 1,18 kg

Lampa turystyczna Outwell Carnelian 500

Jeśli wybieramy się pod namiot lub na kemping nie możemy zapomnieć o odpowiednim oświetleniu. Warto pomyśleć o zakupie turystycznej lampy Carnelian 500 Outwell, która świeci z mogą 500 lumenów i skutecznie oświetla otoczenie nawet w trudnych warunkach. Barwa emitowanego światła (o cieple 2700 Kelvinów) jest przyjemna dla oka, do możliwa jest regulacja mocy od 10 do 100%. Przewidywany czas pracy lampy to 200 godzin. Oszczędność energii jest zapewniona przez diody SMD LED. Urządzenie zasilane jest sześcioma bateriami D-R20 (dostępnymi poza zestawem). Poza tym lampa posiada wytrzymałą, odporną konstrukcję, a także praktyczne uchwyty, dzięki którym możemy ją zawiesić na przykład pod tropikiem namiotu lub w kamperze.

Moc: 500 lumenów;

500 lumenów; Barwa światła: 2700 K;

2700 K; Wymiary: 398 g

398 g Waga: 18×8,5×8,5

Kawiarka Chub Coffee Maker

Kawiarka Chub Coffee Maker to idealne rozwiązanie dla miłośników kawy. Nowatorski litrowy zaparzacz posiada kompaktowy rozmiar oraz bezpieczny uchwyt, który się nie nagrzewa. Coffe Maker posiada bardzo dobrą przewodność ciepła, dzięki czemu jeszcze długo po zaparzeniu kawa pozostaje ona ciepła. Filiżanka, która jest częścią kawiarki, ma pojemność 150 ml. Lekka konstrukcja jest odporna na zarysowania oraz korozję, poza tym kawiarkę możemy szybko i łatwo wyczyścić. Kawiarka przepływowa z filtrem idealnie sprawdzi się podczas wypoczynku pod namiotem czy na kempingu.

Podróżny ekspres do kawy Wacaco Nanopresso

Przenośny ekspres do kawy to kolejny gadżet dla kawoszy i miłośników podróży. Dzięki Wacaco Nanopresso przygotujemy aromatyczne espresso w każdym miejscu, bez użycia prądu - wystarczy wsypać ulubioną kawę i wybrać odpowiednie ustawienia, aby uzyskać filiżankę espresso, podwójne espresso lub zwykłą czarną kawę. Zastosowany system pompowania pozwala osiągnąć ciśnienie równe 18 barom. Samo wytworzenie kawy zajmuje ok. 20-30 sekund. Dolną część ekspresu należy napełnić gorącą wodą (pojemnik ma ok. 80 ml).

Wacaco Nanopresso wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Jest prosty i wygodny w czyszczeniu, a dzięki kompaktowym rozmiarom możemy zabrać go ze sobą na pieszą lub rowerową wycieczkę. Warto dodać, że ekspres jest kompatybilny z kapsułkami Nespresso.

Skład zestawu: wbudowany kubek na kawę, filtr, szczoteczka do czyszczenia.

wbudowany kubek na kawę, filtr, szczoteczka do czyszczenia. Wymiary: 156x71x62 mm

156x71x62 mm Waga: 336 g

336 g Pojemność pojemnika na kawę: 8 g

Pralko-wirówka turystyczna ADLER AD

Wybierając się na dłuższe wakacje pod namiot lub na pole kempingowe, warto pomyśleć o minipralce turystycznej, którą z łatwością zmieścimy w bagażniku. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów tego typu urządzeń. My proponujemy lekką i kompaktową pralkę firmy Adler z funkcją wirowania. Została zaprojektowana w taki sposób, by zużywać jak najmniej wody i energii. Może zmieścić do do 3 kg ubrań, a maksymalna moc prania wynosi 400 W, co w zupełności wystarczy, aby odświeżyć ubrania. Posiada 15 min program prania, dwa pokrętła ustawień (czas prania i czas wirowania) oraz wąż odpływowy.

Wymiary: 36x37x53 cm

36x37x53 cm Zasilanie: 230 V

230 V Moc: 150 W

Chłodziarka turystyczna Campingaz Icetime

W dłuższą podróż samochodem warto zabrać ze sobą przenośną lodówkę turystyczną, dzięki której utrzymamy świeżość oraz odpowiednią temperaturę przechowywanych produktów. W upalny, wakacyjny dzień dobrze sprawdzi się chłodziarka Campingaz Icetime, której pojemność możemy wybrać w zależności od naszych potrzeb - dostępne są warianty: 13 litrów, 26 litrów i 30 litrów. Utrzymuje ona chłód do 25 godzin z wkładami mrożącymi, które można dokupić oddzielnie. Chłodziarka jest lekka, kompaktowa i łatwa w transporcie, a dzięki ergonomicznej rączce z systemem blokującym zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem.

Składany czajnik turystyczny Collaps Kettle Outwell

Podczas biwakowania na pewno przyda się zagotowana woda, dlatego warto zabrać ze sobą przenośny czajnik turystyczny. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się 1,5 litrowy czajnik Collaps Kettle firmy Outwell, który możemy... złożyć, dzięki czemu staje się jeszcze bardziej kompaktowy i poręczny. Jest przeznaczony zarówno do zimnych, jak i ciepłych napojów - zakres temperatur wynosi od -30 do +120 stopni. Jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i bezzapachowego silikonu, odpornego na wysokie temperatury (nie zawiera szkodliwych związków BPA). Wytrzymałe dno sprawia, że składany czajnik możemy postawić bezpośrednio na ogniu. Do tego posiada poręczny uchwyt pokryty silikonem, który zabezpiecza przed poparzeniem. Jest odporny na korozję i możemy czyścić go w zmywarce. Poza tym prezentuje się naprawdę stylowo.

Waga: ok. 475 g

ok. 475 g Pojemność: 1,5 l

1,5 l Wymiary: ok. 14x16,5 cm

ok. 14x16,5 cm Wymiary po złożeniu: 4,5x16,5 cm

