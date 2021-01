Jakie filmy i seriale kryminalne warto obejrzeć na Netflixie?

Jeżeli szukasz dobrego filmu na Netlix to właśnie dla Ciebie stworzyliśmy listę najlepszych produkcji kryminalnych dostępnych na tej platformie VOD!

Spis treści

Znacie ten dreszczyk emocji, który pojawia się gdy analizujecie fabułę kryminału i nagle zdajecie sobie sprawę kto jest mordercą? My też go uwielbiamy, więc stworzyliśmy listę najciekawszych produkcji dostępnych na platformie Netflix! Co ważne, wyselekcjonowaliśmy tylko te tytuły, które miały swoją premierę w poprzednim, 2020 roku.

Enola Holmes

Scenariusz do filmu „Enola Holmes” w reżyserii Harry’ego Bradbeera napisany został przez Jacka Thorna na podstawie serii powieści o tym samym tytule pióra Nancy Springer. Fabuła produkcji dzieje się w roku 1884 w Anglii, kiedy świat stoi u progu wielkich zmian społecznych. Tytułowa bohaterka w dniu swoich szesnastych urodzin orientuje się, że została opuszczona przez matkę. W ramach prezentu urodzinowego dziewczyna otrzymuje pozornie dziwne i niezwiązane ze sobą podarunki. Po zniknięciu matki, Enola trafia pod opiekę swoich dwóch braci: Sherlocka Holmsa oraz Mycrofta Holmsa. Nie mogąc zając się w pełni wychowywaniem siostry postanawiają umieścić ją w szkole z internatem dla dam, jednak ta postanawia uciec i za wszelką cenę odnaleźć matkę. W głównych rolach zobaczymy tak znamienitych aktorów jak: Millie Bobby Brown („Stranger Things”), Henry Cavill („Wiedźmin”, „Dynastia Tudorów”), Helena Bonham Carter (seria „Harry Potter”, „Sztuka latania”, „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”, „The Crown”), Sam Claflin („Zanim się pojawiłeś”, seria „Igrzyska Śmierci”), Burn Gorman („Pacific Rim”) oraz Fiona Shaw (seria „Harry Potter”, „Obsesja Eve”).

Zbrodnie rodzinne

Film „Zbrodnie rodzinne” w reżyserii Sebastiána Schindela to jeden z ciekawszych filmów kryminalnych. Według widzów, jest to najbardziej niedoceniony tytuł tego roku. Pojawiają się głosy, że gdyby tylko był produkcji amerykańskiej, a nie argentyńskiej to zostałby obsypany nagrodami. Fabuła opowiada o zdesperowanej i zdezorientowanej Alici, która jest gotowa na wszystko, aby chronić swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje znakomita gra aktorska Cecili Roth, która odgrywa główną rolę Alici.

Bronx

”Bronx”, w oryginale „Rogue City” to tytuł łączący w sobie cechy kryminału, thrilleru i filmu akcji. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Oliver Marchal, który nie z jednego pieca jadł, jeżeli chodzi o kino sensacyjne, bo pracował przy takich produkcjach jak: „Nie mów nikomu” czy „Purpurowe rzeki”. Fabuła „Bronx” opowiada o lojalnym policjancie, który trafia na celownik skorumpowanego szefostwa i walczących ze sobą gangów Marsylii. Główny bohater musi wziąć sprawy w swoje ręce, by ochronić współtowarzyszy. Warto dodać, że fani francuskiego kina sensacyjnego z pewnością zwrócą uwagę na ciekawą obsadę. Na ekranie pojawią się takie osoby jak: Lannick Gautry („Tajemnica jeziora”), Jean Reno („Leon zawodowiec”, „Purpurowe rzeki”, „Przyjaciel gangstera”), David Belle („13 Dzielnica” oraz Stanislas Merhar („W cieniu kobiet”).

Śledztwo Spensera

Kryminał o tytule „Śledztwo Spensera” został wyróżniony dwoma nominacjami w konkursach People’s Choice oraz Critics Choice Super Awards. Fabuła filmu opowiada o byłym policjancie Spenserze, który jakimś trafem zamiast rozwiązywać problemy to sam się w takowe pakuje... Po wyjściu z więzienia zostaje zaangażowany przez swojego trenera boksu do pomocy w szkoleniu jednego z obiecujących amatorów, Hawka. Kiedy dwóch z kolegów Spensera zostaje zamordowanych, ten postanawia zaangażować swojego podopiecznego i jego ex dziewczynę Cissy do pomocy w rozwiązaniu całej sprawy. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Mark Wahlberg („Inflirtacja”), Iliza Shlesinger („Cząstki kobiety”), Alan Arkin („The Kominsky Method”, „W starym, dobrym stylu”) oraz Winston Duke („Czarna Pantera”).

Tajemnicze początki

”Tajemnicze początki” to film, który zainteresuje wielu widzów, bo jest połączeniem kilku gatunków filmowych: dramatu, kryminału i akcji. Hiszpańska produkcja opowiada o seryjnym zabójcy, który sieje spustoszenie w Madrycie w roku 2019. Giną przypadkowi ludzie, a morderstwa nawiązują do opowieści o superbohaterach. Sprawą zajął się Cosme, który jest najlepszym detektywem na posterunku. W badaniu morderstw pomagają mu jego syn Jorge Elias oraz Norma, których można by podsumować jednym słowem - geek. Trójka wspólnymi siłami postara się rozwiązać sprawę tajemniczych zabójstw... W rolach głównych: Verónica Echegui („Fortitude”), Brays Efe („Tak czy owak”) oraz Antonio Resines („Cela 211”).

Dobrego dnia, Veronico

Czas na pierwszy serial w naszym zestawieniu, czyli „Dobrego dnia, Veronico”. Sezon składa się z ośmiu czterdziestopięciominutowych odcinków, a scenariusz napisany jest na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa pisarzy Ilany Casoy i Raphaela Montesta słynących z fabuł policyjnych i horrorów. Serial opowiada historię policjantki, Veronici, która bada dwie bardzo interesujące sprawy kryminalne. Ogromne zaangażowanie stopniowo wplątuje ją w sieć pułapek, które mogą zagrozić nie tylko jej życiu, ale również rodziny i bliskich.

W głębi lasu

Czas na serial polskiej produkcji, czyli „W głębi lasu”. Historia produkcji została stworzona na podstawie powieści pióra Harlana Cobena. Fabuła obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019 i przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi pogodzić się z zaginięciem siostry. Pewnego dnia zostaje odnalezione ciało osoby, której śmierć zdaje się rzucać dodatkowe światło na sprawię zaginięcia dziewczyny sprzed 25 lat. Nadzieja na rozwiązanie sprawy zostaje jednak przyćmiona tajemnicami rodzinnymi, których wyjście na jaw może zburzyć wszystko, co Paweł tak starannie budował od lat... W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Grzegorz Damięcki („Belfer”, „Czas honoru”), Hubert Miłkowski (pierwsza tak poważna i świetnie odegrana rola!), Dorota Kolak („Zabawa zabawa”, „Chce się żyć”, „Zjednoczone stany miłości”), Arkadiusz Jakubik („Wesele”, „Kler”, „Wołyń”, „Jestem mordercą”, „Chce się żyć”), Jacek Koman („Prokurator”, „Sala samobójców. Hejter”), Izabela Dąbrowska („Biała sukienka”) oraz Agnieszka Grochowska („Pręgi”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”).

Kradzież stulecia

Gdy ochota jest bardziej na serial niż film, a czasu niewiele to najlepszym rozwiązaniem będzie obejrzenie miniserialu. W ostatnim czasie Netflix bardzo często angażuje się w produkcję takich niezbyt obszernych tytułów i jednym z nich jest „Kradzież stulecia”, który łącznie trwa zaledwie 4 godziny. Kolumbijski miniserial opowiada o gangu złodziei, którzy układają ambitny plan obrabowania Banku Republiki. Co ważne, historia oparta jest na faktach, a całe wydarzenie w rzeczywistości miało miejsce w roku 1994. Złodzieje ukradli 33 miliony dolarów, w wyniku czego cały kraj pogrążył się w chaosie.

Domysł

Film ”Domysł” powstał na podstawie powieści Florencii Etcheves. Historia opowiada o młodej policjantce Pipie i detektywie Francisco, którzy badają sprawę zabójstwa pewnej dziewiętnastolatki. Wszystkie ślady wskazują, że mordercą mogła być najbliższa przyjaciółka ofiary. Równolegle Pipa prowadzi własne śledztwo, w którym bada sprawę morderstwa młodego chłopca, gdzie głównym podejrzanym jest jej przełożony, Francisco.

Jego ostatnie życzenie

Historia filmu stanowi adaptację powieści Joan Diditon pod tytułem „The Last Thing He Wanted” i inspirowana jest aferą Iran-Contras. Fabuła opowiada o dziennikarce Elenie, która postanawia zrezygnować z relacjonowania kampanii prezydenckiej przed wyborami w 1984 roku na rzecz prowadzenia własnego śledztwa. Jej wybory w coraz większym stopniu wprowadzają ją w wydarzenia, przeciw którym sama walczyła... W rolach głównych genialna obsada: Anne Hathaway („Jeden dzień”, „Diabeł ubiera się u Prady”, „Interstellar”), Willem Dafoe („Lighthouse”, „Projekt Floryda”), Edi Gathegi („Czarna lista”, „Ryzykowny układ”), Ben Affleck („Księgowy”, „Buntownik z wyboru”) oraz Mel Rodriguez („I że ci nie odpuszczę”, „The Last Man on Earth”).