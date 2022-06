Jakie modele Lidlomixa są dostępne i czym różnią się między sobą roboty Monsieur Cuisine?

Monsieur Cuisine smart, Monsieur Cuisine connect czy Monsieur Cuisine édition plus – który robot wybrać i jakie ma funkcje? Postanowiliśmy sprawdzić, czym jest Lidlomix i czy warto go kupić.

Spis treści

Niektórzy nie wyobrażają już sobie bez niego życia. Dla innych natomiast nadal pozostaje niespełnionym marzeniem. Mowa oczywiście o Monsieur Cuisine, powszechnie nazywanym Lidlomixem. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie funkcje ma to urządzenie oraz czy warto w niego zainwestować.

Lidlomix – czy warto kupić?

Monsieur Cuisine to funkcjonalny, uniwersalny sprzęt kuchenny. Z powodzeniem może zastąpić kilka innych urządzeń, jak mikser, blender, robot planetarny, a nawet garnek stojący na płycie kuchennej. Umożliwia kompleksowe przyrządzanie potraw w jednym tylko naczyniu – w pojemnej misie, która stanowi jeden z głównych elementów całego zestawu.

Zobacz również:

Urządzenie oczywiście znakomicie sprawdza się w domowej kuchni, a na kuchennym blacie zajmuje niewiele miejsca. Jednak jest też coraz częściej widywanym towarzyszem rodzinnych wyjazdów na kemping – doskonale zastępuje bowiem niezbędne kuchenne urządzenia w przyczepie kempingowej.

Monsieur Cuisine smart

To sprytne urządzenie pozwala na sterowanie głosowe w języku angielskim za pomocą Asystenta Google – kto choć raz zastanawiał się, jak zmienić tryb pracy jakiegoś urządzenia kuchennego, mając ręce np. w drożdżowym cieście, ten doceni to rozwiązanie. Dodatkowo, można też interaktywnie obsługiwać ten sprzęt przy pomocy Wi-Fi.

Robot dysponuje wbudowanymi przepisami – jest ich ponad 600 – które można aktualizować. Każdy z nich wyposażono w instrukcję przyrządzania danego posiłku w formie wideo. Są one dostępne także z poziomu aplikacji, która dodatkowo pozwala też m.in. na planowanie tygodniowego menu (z funkcją dostosowania wielkości porcji) oraz przygotowywanie list zakupów, a także obserwowanie postępów w przyrządzaniu posiłku czy dodawanie własnych notatek do przepisów.

Monsieur Cuisine smart – funkcje

Urządzenie jest naprawdę wielofunkcyjne. Potrafi m.in.:

gotowanie,

siekanie,

ważenie,

emulgowanie,

zagniatanie,

rozdrabnianie,

mieszanie,

smażenie,

sous vide,

wolne gotowanie.

Robot posiada 10-stopniową regulację prędkości i dodatkową funkcję turbo, służącą do mieszania pulsacyjnego. Można też dostosować temperaturę przyrządzania potraw, wybierając z zakresu od 37 do 130 st. C. Co ważne, do dyspozycji mamy obroty w lewo (przeznaczone do mieszania zup, risotta, gulaszu itp. i delikatnego przygotowywania potraw bez rozdrabniania), a także obroty w prawo (służące do rozdrabniania składników).

Oprócz tego urządzenie ma wbudowany 99-minutowy timer. Misa robota ma pojemność użytkową maks. 3 l. W środku pojemnika znajduje się miarka.

W zestawie znajdziemy m.in.:

wkładkę do gotowania na parze,

wkład do gotowania w urządzeniu,

szpatułkę ze zdejmowaną silikonową końcówką,

nasadkę do mieszania.

Parametry:

funkcja gotowania: 1050 W,

miksowanie: 1000 W,

prędkość obrotowa: ok. 125 do 5500 obr./min,

ustawienie temperatury: od 37 do 130 °C.

Monsieur Cuisine connect

Przyrządzanie potraw przy pomocy tego robota ma być proste i intuicyjne dzięki funkcji Cooking-Pilot, czyli zgromadzonym przepisom (jest ich ponad 500) opatrzonym instrukcjami krok po kroku. Co więcej, wystarczy połączyć się z siecią, by móc rozszerzyć bazę przepisów. Receptury są również dostępne z poziomu aplikacji mobilnej.

Monsieur Cuisine connect – funkcje

Robot potrafi m.in.:

gotować,

przypiekać,

przyrządzać puree,

miksować,

ważyć.

Do dyspozycji użytkownika są 3 programy automatyczne: ugniatanie, przypiekanie (krótkie, w temperaturze do 130 st. C, z automatycznym mieszaniem w lewo, aby nic nie zostało rozdrobnione) i gotowanie na parze. Obroty w lewo służą do mieszania zup, risotta, gulaszu itp. i delikatnego przygotowywania składników bez rozdrabniania, natomiast obroty w prawo – do rozdrabniania składników. Producent zadbał też o 10-stopniową regulację prędkości, a także dodatkową funkcję turbo do mieszania pulsacyjnego.

Robot ma 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który pozwala na ustawianie czasu, prędkości, temperatury, a także informuje o aktualnej temperaturze gotowania na parze. Dodatkowo, do dyspozycji użytkownika jest wbudowany 99-minutowy timer.

W zestawie znajdziemy m.in.:

nasadkę do gotowania na parze,

wkładkę do gotowania,

nasadkę mieszająca,

łopatkę.

Parametry:

funkcja gotowania: 1000 W,

miksowanie: 800 W,

prędkość obrotowa: ok. 120 do 5.200 obr./min,

ustawienie temperatury: od 37 do 130 °C,

regulacja temperatury w krokach co 5 °C - dla precyzyjnego gotowania.

Monsieur Cuisine édition plus

To podstawowy model tego robota, w kompaktowym rozmiarze. Został wyposażony m.in. w wagę.

Monsieur Cuisine édition plus – funkcje

Do dyspozycji użytkownika są 3 programy automatyczne: do ugniatania, przypiekania i gotowania na parze.

W zestawie znajdziemy m.in.:

nasadkę do gotowania na parze,

wkładkę do gotowania,

nasadkę mieszająca,

łopatkę,

książkę kucharską.

Parametry:

funkcja gotowania: 1000 W,

miksowanie: 800 W,

prędkość obrotowa: ok. 120 do 5.200 obr./min,

ustawienie temperatury: od 37 do 130 °C,

regulacja temperatury w krokach co 5 °C - dla precyzyjnego gotowania.

Monsieur Cuisine mini

Najmniejsza wersja robota, zaprojektowana z myślą o dzieciach. Jednak nie jest to zwykła zabawka – wystarczy zaopatrzyć robot w baterie, by przygotować w nim niektóre potrawy.

Monsieur Cuisine mini – funkcje

Urządzenie zostało wyposażone w 5 wgranych przepisów: na muffiny, jogurt z malinami, mleko czekoladowe, gofry i twarożek waniliowy. Można je łatwo uruchomić przez Cooking Pilot, za pomocą instrukcji „krok po kroku”. Robot miesza składniki w misie, można więc przyrządzić w ten sposób np. jogurt owocowy, ciasto na gofry czy prosty koktajl.

Robot dla dzieci pozwala na ustawienie czasu i prędkości pracy. Do dyspozycji małego użytkownika jest także funkcja turbo, a także obroty w prawo i lewo. Urządzenie symuluje dodatkowo wskazania temperatury, ważenie oraz zagniatanie ciasta.

W skład zestawu wchodzą akcesoria takie, jak:

pojemnik miksujący,

pokrywa,

plastikowe noże,

nasadka mieszająca,

nakładki do gotowania na parze z pokrywą.

Parametry:

pojemność użytkowa pojemnika: 300 ml,

pojemność całkowita: 700 ml,

pokrętło do wyboru funkcji,

wyświetlacz: kolorowy 2,4" TFT LCD,

zasilanie: 4 baterie AA.

Źródło informacji: Monsieur Cuisine, Lidlomix.

Polecamy też: Najdziwniejsze urządzenia elektroniczne, które naprawdę mnie zaskoczyły. Jak ktoś na to wpadł?