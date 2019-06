Jakie nowości oferują nowe systemy iOS, iPadOS, watchOS, macOS

Sprawdzamy, jakie nowości oferują nowe wersje systemów operacyjnych Apple.

WWDC 2019 już za nami. Firma Apple wydaje się w dalszym ciągu wyznaczać własne ścieżki i nimi podążać. Podczas trwającego ponad dwie godziny przemówienia inauguracyjnego najważniejsi pracownicy Apple zaprezentowali na scenie nowe wersje systemów operacyjnych z Cupertino.

Źródło: Apple

Sprawdzamy, jakie nowości oferują kolejne wydania systemów operacyjnych od Apple:

Trzynasta już wersja iOS

Ogłaszając nową wersję mobilnego systemu operacyjnego główny inżynier oprogramowania w Apple - Craig Federighi żartobliwe zażartował, że cały zespół odpowiedzialny za marketing długo zastanawiał się, jak nazwać nowy system. Kolejna wersja iOS to po prostu iOS 13. Standardowo już Apple nie stosuje żadnych dodatkowych nazw, jakie otrzymują kolejne wersje systemu macOS.

Źródło: Apple

Apple pochwaliło się także, że 95 procent użytkowników jest zadowolonych z iOS 12. Nowa wersja wprowadza kilka nowości. Największą oraz widoczną na pierwszy rzut oka jest wprowadzenie motywu czarnego w obrębie całego interfejsu użytkownika. Funkcja ta została zaimplementowana już rok temu wraz z macOS Mojave i kwestią czasu było, kiedy Apple postanowi wprowadzić tryb ciemny na urządzenia mobilne.

Zupełnie od nowa zaprojektowano aplikację Przypomnienia, która ma teraz być zgodna z innymi aplikacjami systemu iOS. Wprowadzono subtelne zmiany w Mail oraz Safari, które mają zwiększyć użyteczność tych narzędzi.

Mapy zostały zmodernizowane tak, aby oferowały jak największą wygodę użytkowania. Aplikacja wiadomości pozwala na dołączenie identyfikatora użytkownika do numeru telefonu podobnie, jak w komunikatorze WhatsApp. Apple w końcu zdecydowało się na dodanie funkcji pisania po klawiaturze za pomocą przeciągnięć. Nazwano ją QuickPath.

Warto odnotować wprowadzenie "Sign in with Apple", które umożliwi logowanie za pomocą Apple ID i ma być alternatywą dla logowania przy pomocy konta Google lub Facebook. Apple obiecuje, że wszystkie dane są szyfrowane, dzięki czemu bezpieczeństwo tego rozwiązania jest o wiele większe, niż w przypadku Google, czy Facebook i można je porównać do logowania się przy wykorzystaniu Face ID.

iPad posiada dedykowany system operacyjny

Od czasu premiery pierwszej generacji iPad'a Pro w 2015 roku użytkownicy domagają się zestawu funkcji i możliwości zoptymalizowanych do wielkości ekranu oraz mocy obliczeniowej najdroższych tabletów. iPadOS zapewnia to, czego oczekiwali użytkownicy oferując również subtelne zmiany względem iOS oraz kilka dodatkowych funkcji specjalnie dla tabletów.

Źródło: Apple

Jedną z nich jest funkcja Slide Over, która pozwala na przechowywanie wielu aplikacji i szybkie ich otworzenie za pomocą szybkiego przeciągnięcia palcem z boku ekranu. Split View również został zmodernizowany w celu uwzględnienia opcji otwarcia dwóch okien tej samej aplikacji obok siebie.

Zaktualizowany ekran główny umożliwia przypinanie widgetów, a opóźnienie Apple Pencil zostało zredukowane z 200 ms do zaledwie 9 ms. Nowe gesty i ulepszone sterowanie za pomocą klawiatury mają na celu zwiększenie wygody i prędkości użytkowania.

Duża zmianą jest znaczne przeprojektowanie aplikacji Files, która przypomina teraz Findera, którego znamy od lat z komputerów Mac. Zaoferowano nowy widok z kolumnami oraz skupiono się na funkcjach współdzielenia oraz współpracy. Apple zaoferowało nawet możliwość korzystania z pendrive'ów oraz dysków zewnętrznych i czytników kart pamięci, co do tej pory nie było możliwe.

Cieszymy się, że Apple wprowadził duże usprawnienia w zakresie oprogramowania na iPad'a, ale tablet z Cupertino nadal nie dla wszystkich będzie w stanie zastąpić komputer PC.

macOS bez iTunes

Plotki o rzekomym usunięciu iTunes z macOS, które słyszeliśmy od jakiegoś czasu potwierdziły się. iTunes w macOS 10.15 Catalina został zastąpiony przez trzy oddzielne aplikacje, dzięki którym Apple chce zwrócić nacisk na rosnące zainteresowanie usługami takimi, jak Apple Music, Apple TV oraz Podcasts. Na przestrzeni ostatnich kilku lat użytkownicy porzucili przechowywanie wielu piosenek w formatach MP3 lub FLAC na rzecz wygodnych usług strumieniowania takich, jak Spotify popularność iTunes zauważalnie spadła. Synchronizacja urządzeń mobilnych od teraz realizowana jest za pomocą Findera.

Źródło: Apple

macOS 10.15 Catalina dodaje kilka funkcji znanych już z iOS, jak Screen Time oraz dedykowana aplikacja Podcasts. Wprowadzono również aplikację Sidecar, która umożliwia wykorzystanie iPad'a, jako drugiego dodatkowego wyświetlacza dla komputera Mac. Co ciekawe funkcja działa także bezprzewodowo.

Uruchomiono również projekt Catalyst, który ma ułatwić programistom tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji na wielu platformach, a w szczególności portowanie programów z iPad'a na komputery Mac.

watchOS 6 zwiększa niezależność Apple Watch

Najnowsze wydanie watchOS 6 powoduje, że Apple Watch staje się dużo bardziej samodzielnym urządzeniem, niż kiedykolwiek wcześniej. To zdecydowanie dobra wiadomość. Od teraz aplikacje możesz pobierać z dedykowanego dla Apple Watch App Store, co oznacza, że nie musisz już wykorzystywać iPhone'a, aby pobrać aplikację na zegarek. Proces aktualizacji oprogramowania również stał się niezależny od urządzenia mobilnego z systemem iOS.

Źródło: Apple

Na zegarkach pojawiły się nowe aplikacje takie, jak kalkulator i notatki głosowe. Nie zabrakło również kilku nowych tarcz.