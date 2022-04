Jakie pamięci będzie obsługiwał nowy procesor AMD?

Pod koniec tego roku w sprzedaży pojawią się procesory AMD oparte na architekturze Zen 4. Nie jest do końca jasne, z jakimi rodzajami pamięci będą współpracować.

Koncern AMD obiecał, że jeszcze w tym roku rozpocznie sprzedaż procesorów Ryzen 7000, bazujących na architekturze Zen 4. CPU będą wykonane w technologii 5 nm i otrzymają nowe gniazdo AM5 (LGA). Wiadomo też, że będą obsługiwać pamięci DDR5. Wątpliwości pojawiają się za to, co do obsługi przez nowe Ryzeny formatu DDR4. W ostatnim czasie AMD mocno angażował się w podkreślanie wydajności DDR5 na swoich platformach. Może z uwagi na odejście od formatu DDR4 koncern AMD tak dużo mówi o możliwościach podkręcania pamięci DDR5, co ma znacznie podnieść wydajność.

Z pewnością obsługę DDR4 pozostawi Intel na swojej platformie Alder Lake (procesory 12. generacji). Płyty główne z chipsetem „600” będą współpracować zarówno z pamięciami DDR5, jak i DDR4. Inaczej sprawa wygląda z chipsetami AMD X670 i B650. Według informacji serwisu Tom’s Hardware, płyty główne z tymi układami nie obsługują pamięci DDR4. Nie jest to dobra informacja dla konsumentów. Pamięci DDR5 są droższe oraz trudniej je kupić. Dodatkowo nie mają dużej przewagi nad DDR4 w grach.

Nie wiadomo, czy pogłoski o braku obsługi DDR4 przez najnowsze procesory Ryzen 7000 okażą się prawdziwe. Na rozstrzygnięcie tej kwestii musimy jeszcze poczekać.

