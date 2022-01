Jakie serwisy streamingowe i VOD są najpopularniejsze na świecie? Już wiemy

Polski SentiOne przeprowadził analizę popularności serwisów streamingowych i VOD na świecie. W podsumowaniu za rok 2021 jest jeden, wyraźny zwycięzca. Zgadniesz, kto?

Najpierw zacznijmy od ciekawostki podanej przez SentiOne: w 2021 r. Polacy spędzili na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny, 6 minut i 34 sekundy na dobę - to najniższy wynik od roku 2012! Jednocześnie popularność serwisów streamingowych w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła aż o 266%. Nie może to jednak dziwić w przypadku filmów i seriali - możemy obejrzeć je w dowolnej chwili, zatrzymać odtwarzanie, no i przede wszystkim oglądanie nie jest przerywane blokami reklamowymi.

Wśród serwisów streamingowych dominuje niepodzielnie Netflix - w 2021 roku osiągnął 13 mln użytkowników w Polsce, zaś globalnie jest to ponad 4,6 mld wyświetleń. Co ciekawe, ilość abonentów skoczyła w sierpniu 2020 roku o 170% - zmieniły się wówczas ceny abonamentów. Hitami były seriale Wiedźmin oraz Squid Game.

Drugie na liście jest HBO GO, gdzie przebojem okazał się serial „Mare z Easttown”, popularnością cieszył się również inny, o nazwie „Euforia”. Trzeci jest Amazon Prime, który szczyt oglądalności odnotował w październiku. Kolejne pozycje to Disney+ („The Mandalorian” i „Wanda Vision”) oraz Apple TV+ ( „Ted Lasso”, „Fundacja” i „For All Mankind”). A jak prezentują się serwisy VOD?

Fot.: Anastasia Shuraeva z Pexels

W Polsce są to VOD Wp.pl (4,6 mln użytkowników) i Player.pl (4,1 mln użytkowników). Wśród polskich internautów bardzo popularny jest również VOD TVP, w którym wiele treści jest dostępnych bezpłatnie. Ale w 2022 roku czeka nas wiele zmian - Disney+ pojawi się oficjalnie w Polsce, Amazon pokaże serial Władca Pierścieni, a Cyfrowy Polsat GO zyskuje na popularności dzięki meczom. No i nie można zapomnieć, że działa już platforma Viaplay. Prężnie działają także CDA Premium i Rakuten TV.

Źródło: SentiOne