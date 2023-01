Jakiego MacBooka kupić? Apple ma w zanadrzu wiele świetnych modeli, pomożemy znaleźć ten idealny

Katalog MacBooków w ciągu kilku ostatnich miesięcy zyskał drugie życie. Sprawdzamy, jakie laptopy aktualnie oferuje Apple oraz które będą najlepsze dla Ciebie.

Premiera nowych MacBooków Pro nieźle namieszała na rynku laptopów. Jeśli zapowiadane przez Apple osiągnięcia w kwestii prędkości nowych procesorów się sprawdzą, możemy mieć do czynienia z jednymi z najszybszych, jeśli nie w ogóle najszybszymi komputerami na rynku. Oczywiście, aby zweryfikować ich szybkość należy poczekać na oficjalne wejście laptopów do sklepów, które ma mieć miejsce już 24 stycznia.

Już teraz jednak możemy zastanowić się, który z oferowanych teraz przez Apple komputerów jest najlepszym wyborem. Trzeba tu przyznać, że każdy z modeli ma swoje wady i zalety. Są one w końcu przygotowane dla bardzo różnych odbiorców, od przeciętnych użytkowników szukających maszyny do bardzo lekkiego użytkowania, aż do profesjonalistów potrzebujących woła roboczego.

W tym artykule przedstawimy wady i zalety każdego z oferowanych aktualnie przez Apple laptopów. Sprawdzimy też, ile kosztują - warto więc także ten element wziąć pod uwagę przy szukaniu nowego sprzętu!

Na początek - MacBook Air M1

MacBook Air z procesorem M1 to najtańszy laptop w katalogu Apple. Nada się świetnie do wszystkich mniej wymagających zadań - zwykłego przeglądania maili, pisania czy też niewymagającej obliczeń na komputerze pracy. Dzięki swojej lekkości i wymiarom jest też bardzo przenośny.

Z drugiej strony oczywiście warto zauważyć, że konstrukcja ta ma już dwa lata. Przez to nie możemy spodziewać się najdłuższego wsparcia aktualizacjami od Apple, nie jest też wyposażona w niektóre nowinki, które znajdziemy w urządzeniach z procesorem M2 - na przykład dekoder wideo. Jeśli więc szukamy czegoś lekkiego i przenośnego, ale nadal ze sporymi możliwościami edycji wideo - nie jest to najlepsza opcja.

Zalety:

Lekki i przenośny

Długi czas działania na baterii

Cena

Wady:

Wspiera tylko jeden ekran zewnętrzny

Słaba kamerka

Mało portów

Krótsze wsparcie od innych modeli

Świeży i nadal lekki design - MacBook Air M2

Nowy design MacBooka Air wprowadził najbardziej popularny model Apple w nową erę designu. W tym ładnym opakowaniu dostajemy świetną wydajność i dobrą baterię, do tego jeszcze lepszą klawiaturę i bardzo ładny ekran. ten komputer poradzi sobie nie tylko ze codziennymi zadaniami, ale może nawet sprawdzić się jako zapasowy, przenośny sprzęt do edycji zdjęć czy filmów - M2 pozwala na dużą elastyczność.

Oczywiście Air M2 nie ma tylko dobrych stron. Jest on o wiele droższy od poprzednika, ma też niezbyt lubiany przez wiele osób notch w ekranie. Warto też wspomnieć, że podstawowa wersja z 256 GB pamięci wewnętrznej ma zdecydowanie wolniejszy dysk twardy od poprzednich modeli - kwestia zastosowania gorszej jakości kości pamięci flash.

Zalety:

O wiele lepszy ekran od poprzednika

Klawiatura z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi

Świetna wydajność

Bardzo dobry czas działania na baterii

Wady:

Kontrowersyjny notch

Cena

Słabsza prędkość dysku twardego w modelu 256 GB

Nadal słaba kamera

Stary, ale czy na pewno jary? - MacBook Pro 13" M2

W 2022 roku Apple nie tylko odświeżyło MacBooka Air, ale także dość niespodziewanie wyposażyło starego MacBooka Pro w procesor M2. Dzięki swojemu wiatrakowi model ten może sprawdzać się bardzo dobrze jako przenośna stacja robocza, która swoim aktywnych chłodzeniem (i tradycyjnym wyglądem bez notcha) może przekonać wiele osób.

Z drugiej strony ten design ma już swoje lata, nie dostajemy też wielu nowinek technicznych, które otrzymał MacBook Air - lepsza technologia wykonania ekranu, lepsza klawiatura. Ze względu na to osoby, które lubią mieć do dyspozycji zawsze najnowsze rozwiązania, mogą chcieć szukać gdzieś indziej.

Zalety:

Świetna wydajność

Wbudowany wiatrak zapewnia działąnie na pełnej prędkości o wiele dłuzej niż w przypadku Air'a

Touch Bar (dla fanów)

Wady:

Wiekowy design

Touch Bar (dla antyfanów)

Słaba kamera

Przeciętny ekran w porównaniu do innych modeli

Brak MagSafe

Duża moc w mniejszym wydaniu - MacBook Pro 14" M2 Pro/Max

MacBook Pro 14" z M2 Pro oraz M2 Max to najmocniejsze laptopy w swojej kategorii - tak przynajmniej wynika z benchmarków przedstawionych przez Apple. Czternastka buduje na sile swojego poprzednika i dodaje jeszcze mocniejszy procesor, który w połączeniu z niesamowitym ekranem i świetną jakością wykonania jest prawdziwą bestią, zarówno przy wymagających obliczeniach, jak i w miejscach, gdzie liczy się po prostu dobry wygląd laptopa.

Oczywiście największym mankamentem tego laptopa jest cena, która może zwalić z nóg niejedną osobę. Niektórym będzie też przeszkadzał notch, który - powiedzmy sobie szczerze - wcale nie musiał znaleźć się na ekranie MacBooków, był raczej wyborem stylistycznym.

Zalety:

Niesamowita prędkość

Świetny, jeden z najlepszych w swojej klasie ekranów

Szybkie ładowanie i świetny czas działania na baterii

Uniwersalny wybór portów

Wady:

Cena

Przeciętna kamera

Notch

Najszybciej, najmocniej, najlepiej (i najdrożej) - MacBook Pro 16" M2 Pro/Max

Jeśli szukacie najmocniejszego MacBooka, oczywistym wyborem jest 16" MacBook Pro z M2 Pro lub M2 Max. Dzięki dodatkowemu chłodzeniu jest on jeszcze szybszy niż jego czternastocalowa wersja, większy ekran zapewnia też więcej miejsca do pracy w każdych warunkach - a w połączeniu z 22 godzinami pracy na baterii, pracować możemy długo z daleka od gniazdka.

Oczywiście za takie wygody i moc trzeba słono zapłacić a w komplecie cały czas dostajemy niezbyt dobrze wyglądający notch oraz średnią - jak na tę cenę - kamerkę. Poza tym jednak jest to prawdziwa bestia.

Zalety:

Niesamowita prędkość

Świetny, jeden z najlepszych w swojej klasie ekranów

Szybkie ładowanie i najlepszy czas działania na baterii

Uniwersalny wybór portów

Większy ekran dla osób, które go potrzebują

Wady: