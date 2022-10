Jakiego Samsunga kupić w 2022 roku? Najlepsze modele z serii Galaxy

Samsung ma w swoim portfolio smartfony, które sprawdzą się niemalże w każdych okolicznościach. W tym tekście przyglądamy się najlepszym urządzeniom na 2022 rok i doradzamy, które z nich warto kupić.

Spis treści

Galaxy S22 Ultra - Najwyższa wydajność

Galaxy S22 Ultra to flagowy smartfon Samsunga. Pomimo premiery w pierwszym kwartale tego roku urządzenie wciąż może konkurować z najmocniejszymi telefonami na rynku. Model S22 Ultra został wyposażony w procesor Exynos 2200 (na rynku europejskim), który pomimo swoich wad wciąż pozostaje jednym z najwydajniejszych chipsetów.

Smartfon posiada trzy obiektywy, w tym kamerę główną o rozdzielczości 108 Mpix. Funkcją, w której zakochali się użytkownicy S22 Ultra jest niezrównany zoom, pozwalający na wykonywanie zdjęć ze 100-krotnym przybliżeniem cyfrowym. Urządzenie zostało także wyposażone w opcje wykonywania zdjęć z 3-krotnym oraz 10-krotnym zoomem optycznym.

Zobacz również:

Galaxy S22 Ultra posiada spory 6.8 calowy ekran z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Smartfon dostępny jest w kilku wariantach oferujących 8 GB lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB miejsca na pliki użytkownika. Dodatkowym plusem jest także możliwość obsługi rysika S Pen, który pozostaje jedną z najbardziej unikalnych cech we współczesnych smartfonach.

Galaxy Z Fold 4 - Niezrównany multitasking

Galaxy Z Fold 4 to najbardziej zaawansowany technologicznie model Samsunga. Urządzenie jest nie tylko udaną kontynuacją solidnego Z Folda 3, ale i jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Z Fold 4 posiada dwa ekrany: główny o przekątnej 7.6-cala oraz zewnętrzny o przekątnej 6.2 cala. Oba wyświetlacze zostały wykonane w technologii Dynamic Amoled i oferują 120 Hz odświeżanie obrazu.

Składany smartfon Samsunga to bez wątpienia najlepsze urządzenie do multitaskingu oraz przeglądania multimediów, jakie możemy znaleźć w portfolio producenta . Z Fold 4 posiada nie tylko bardzo duży ekran - który sprawia, że wykonywanie jakichkolwiek zadań jest zdecydowanie bardziej komfortowe - ale i najnowszy procesor marki Qualcomm o nazwie Snapdragon 8 Gen Plus 1.

Największym minusem jest cena urządzenia, która może dochodzić nawet do 10 000 zł. Najtańszy wariant smartfona, wyposażony w 256 GB pamięci masowej oraz 12 GB pamięci RAM, kosztuje w oficjalnej dystrybucji 8399 zł. Samsung zapowiedział jednak, że chce uczynić telefony ze składanym ekranem o wiele bardziej dostępnymi dla przeciętnych użytkowników, a więc miejmy nadzieję, że kolejne odsłony Z Folda będą znacznie tańsze.

Galaxy A53 - Solidny smartfon za rozsądną cenę

Galaxy A53 to model skierowany do użytkowników poszukujących solidnego smartfona, za którego nie będą musieli przepłacać. Urządzenie zostało wyposażone w 6.5 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz sporą baterię o pojemności 5000 mAh. Smartfon nie posiada wielu unikalnych cech, ale z całą pewnością zaspokoi oczekiwania większości osób korzystających na co dzień z budżetowych telefonów.

Na pleckach modelu A53 znajdziemy cztery obiektywy: główny o rozdzielczości 64 Mpix, ultraszeroki o rozdzielczości 12 Mpix oraz dwa 2-Mpix obiektywy dodatkowe. Smartfon jest w stanie kręcić filmy w jakości 4K zarówno przednią, jak i tylną kamerą. Minusem jest dość wolne 25 W ładowanie, które zdecydowanie odstaje od urządzeń marek takich jak Xiaomi czy OPPO w tej cenie.

Galaxy A53 kosztuje około 2000 zł, jednak smartfon regularnie znajduje się na promocji. W momencie pisania tego artykułu możemy zakupić go z rabatem w wysokości 400 zł (na oficjalnym sklepie Samunga), a więc zapłacimy za niego 1699 zł. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych przecen na ten model, to warto śledzić nasz tekst, w którym regularnie gromadzimy najlepsze oferty na urządzenia Samsunga.

Galaxy S20 FE - Zaskakująca alternatywa

Ceny najnowszych flagowców zaczynają być absurdalne dla coraz większej ilości użytkowników. Nie chodzi nawet o cenę samą w sobie, a o ilość innowacyjnych funkcji, które najdroższe urządzenia oferują w zamian za zakup. Smartfony kosztujące powyżej 3500 zł zazwyczaj są wyposażone w najlepsze na rynku podzespoły oraz topowe obiektywy, jednak brak w ich specyfikacji prawdziwych rewolucji, które sprawiłyby, że sięganie po nie byłoby bardziej opłacalne. Co więcej, jest mnóstwo tańszych smartfonów - takich jak starsze flagowce, czy propozycje ze średniej półki - które sprawiają, że zakup najdroższych telefonów traci całkowicie sens w przypadku większości casualowych użytkowników. Jedną z alternatyw dla drogich urządzeń jest Samsung Galaxy S20 FE.

Urządzenie posiada 6.5 calowy ekran wykonany w technologii Super AMOLED z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Na plecakch znajdziemy trzy obiektywy, dzięki którym będziemy w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości UHD 4K oraz wykonywać fotografie z 3-krotnym zoomem optycznym. Co więcej, jest to jeden z niewielu tanich smartfonów, które oferują ładowanie indukcyjne oraz funkcje ładowania zwrotnego.

Model S20 FE możemy kupić na Allegro już za około 1800 zł. W wyszukiwarce Ceneo jego cena jest nieco wyższa i wynosi około 2300 zł (najtańsza oferta). Jeśli poszukujesz nowszego smartfona, to warto rozważyć zakup modelu S21 FE, który zadebiutował na rynku w pierwszym kwartale 2022 roku.