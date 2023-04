Jakiego drona kupić? Przegląd dronów 2023

Przedstawiamy najlepsze drony, które możesz kupić w 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi recenzjami i poradami zakupowymi, które pomogą w wyborze najlepszego drona do zastosowań amatorskich oraz profesjonalnych. Przypominamy również o nowych przepisach prawnych, które obowiązują od 31 grudnia 2020 roku.

EXO Cinemaster 2 KIT

EXO Cinemaster 2 KIT jest dronem, który nagrywa filmy w 4K przy szybkości transmisji 50 Mb/s i przysłonie f/2,5. Kamera w dronie umożliwia też rejestrowanie filmów w trybie slow motion 1080p HD 60fps. Regulowany reflektor znajdujący się u spodu drona oraz kolorowe światła na jego ramionach sprawiają, że z powodzeniem możesz korzystać z niego nawet po zachodzie słońca. Dron daje możliwość wyboru dwóch prędkości lotu — sportowej 43 km/h i filmowej 21 km/h. Stabilnie zawiśnie w powietrzu i zagwarantuje idealne poziomowanie aparatu. Czas lotu drona na jednym ładowaniu baterii wynosi 28 minut.

EXO Cinemaster 2 KIT współpracuje z aplikacją mobilną. Pokazuje dokładną ostatnią lokalizację drona, dzięki czemu nie musisz martwić się jego zaginięciem, nawet gdy stracisz go z oczu. Przydatną funkcją jest również automatyczny powrót urządzenia w przypadku utraty połączenia lub niskiego poziomu naładowania baterii. Co ważne, aby latać, nie jest potrzebne połączenie z Wi-Fi ani siecią komórkową.

DJI Ryze Tello Boost Combo

DJI Ryze Tello Boost Combo to dron wyposażony w dwie anteny, mające zapewnić stabilną transmisję obrazu w jakości 720p. Wykonuje także zdjęcia w rozdzielczości 2592 x 1936 px. W obydwu czynnościach pomagają wydajnie mechanizmy cyfrowej stabilizacji obrazu. Zastosowany akumulator umożliwia lot przez ok. 15 minut z maksymalną szybkością 29 km/h, a zasięg lotu wynosi do 100 metrów. Zwraca uwagę sposób startu urządzenia - należy je po prostu wyrzucić w powietrze. Stabilizatorem jest żyroskop 6-osiowy, a sterowanie odbywa się oczywiście za pomocą aplikacji na smartfona.

DJI Ryze Tello Boost Combo waży zaledwie 80 g. Choć konstrukcja jest lekka, to zarazem wytrzymała, co skutecznie ochrania podzespoły. Zastosowana funkcja FailSafe umożliwia bezpieczne lądowanie drona nawet po utracie łączności.

DJI Mini 2

DJI Mini 2

DJI Mini 2 to najbardziej zaawansowany dron, którego można pilotować bez licencji. Przynależy on do kategorii C0, ale parametry techniczne są porównywane ze znacznie większymi konstrukcjami. Najnowszy przedstawiciel serii Mini posiada zasięg na poziomie do 6000 metrów. Na jednym ładowaniu możemy latać do 31 minut. Na pokładzie znajduje się 12 MP sensor 1/2,3" potrafiący nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Wydajne silniki bezszczotkowe pozwalają rozpędzić drona aż do 57 km/h.

Aparat DJI Mini 2 umieszczono w 3-osiowym gimbalu, który zapewnia bardzo dobrą stabilizację obrazu i pozwala dodatkowo podwyższyć jakość nagrań wideo i podglądu na żywo. Dron posiada na pokładzie moduł 2,4 GHz obraz 5,8 GHz. Nie zabrakło również GPS, GLONASS oraz Galileo. Producent zadbał oczywiście o najnowsze systemy bezpieczeństwa oraz rozbudowaną funkcję powrotu do domu po utracie zasięgu. Za sterowanie odpowiada autorski system OcuSync 2.0 pozwalający na przekazywanie obrazu na żywo w rozdzielczości HD - sterowanie odbywa się z wykorzystaniem aparatury sterującej oraz aplikacji DJI Fly na urządzenia mobilne. Zasięg transmisji to maksymalnie 6 km.

DJI Mini 2 potrafi latać nawet w wietrzne dni. Moc silników pozwala na zapewnienie stabilnego lotu niezależnie od warunków pogodowych. Oznacza to, że dron może wzbić się w powietrze nad morzem lub w górach.

DJI Ryze Tello

DJI Ryze Tello

DJI Ryze Tello to najtańszy quadrocopter z logo DJI na obudowie. Jest ciekawą alternatywą dla tańszych konstrukcji mniej znanych producentów. Trello wyposażono w kamerkę o rozdzielczości 5 MP, która pozwala na nagrywania filmów w rozdzielczości HD. Nie zabrakło również podglądu na żywo.

Cechą charakterystyczną DJI Ryze Tello jest spory akumulator o pojemności 1100 mAh, który pozwala na 13 minut lotu. Ładowanie akumulatora do pełna trwa równo godzinę. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem smartfona z Androidem lub iOS z preinstalowaną aplikacją. Łączność nawiązywana jest z wykorzystaniem Wi-Fi. Niestety - DJI Ryze Tello nie posiada wbudowanego modułu GPS. Zamiast niego otrzymujemy funkcje automatycznego startu i lądowania, a także dodatkowe śmigła.

UGO Mistral 3.0

UGO Mistral 3.0

UGO Mistral 3.0 to bardzo podstawowy dron bez zbędnych gadżetów. To model bardzo dobry do nauki pilotażu. Producent wyposażał urządzenie w podstawowe systemy ułatwiające latanie - 6-osiowy żyroskop oraz system automatycznego utrzymywania wysokości. Z drugiej strony na pokładzie nie znajdziemy modułu GPS, ale pojawił się system przekazywania obrazu na żywo na urządzenia mobilne.

Mistal 3.0 komunikuje się z kontrolerem z wykorzystaniem aparatury 2,4 GHz. Maksymalny zasięg wynosi 100 metrów. Dron posiada na wyposażeniu kamerkę o rozdzielczości 2 MP, która pozwala rejestrować filmy wideo w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Model ten waży zaledwie 140 g. Oznacza to, że nie potrzeba licencji do jego pilotażu. Producent dodał funkcję akrobacji 360 stopni, powrotu do domu oraz swobodnego zawisu w miejscu. W zestawie otrzymamy akumulator o pojemności 1600 mAh. Pozwala on na około 20 minut lotu. Minusem jest długi czas ładowania, który wynosi aż 210 minut.

DJI Mavic mini

DJI Mavic Mini

DJI Mavic Mini to jedna z najtańszych propozycji, która nadaje się do nagrywania filmów Full HD w sensownej jakości. Na pokładzie znajdziemy kamerę o rozdzielczości 2,7K zamontowaną na wbudowanym gimbalu oraz zaawansowane systemy wspierające operatora podczas wykonywania operacji lotniczej. Oprogramowanie DJI posiada rozbudowane możliwości fotograficzne oraz oferuje wykonywanie Selfie z drona. Nie zabrakło funkcji Hyperlapse oraz ustawień Pro.

Mavic Mini posiada wbudowany moduł GPS, który ułatwia pilotaż oraz stabilność drona w powietrzu. Co ważne dron waży mniej niż 250 gram, dzięki czemu można nim spokojnie latać w miastach. Kompaktowe wymiary i mocne silniki sprawiają, że może latać w przestrzeniach otwartych oraz zamkniętych. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem kontrolera z wbudowanym uchwytem na telefon. Aplikacja mobilna pozwala na podgląd z kamery na żywo. Maksymalny zasięg wynosi 2000 metrów. Prędkość wznoszenia to 4 metry na sekundę, a prędkość opadania 3 metry na sekundę. Prędkość maksymalna to aż 46 km/h.

DJI Mavic Mini sprzedawany jest w zestawie Fly More Combo z dodatkową baterią oraz dedykowanym futerałem na drona i akcesoria niezbędne do lotu.

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic 2 Pro nie bez powodu posiada dopisek Pro w nazwie. Ten bezzałogowiec to idealna propozycja dla najbardziej wymagających konsumentów oraz osób, które planują wykorzystanie drona do pracy zarobkowej. Ten niewielki dron, który skrywa w sobie ogromne możliwości. Na pokładzie znajdziemy 20 MP aparat firmy Hasselblad pozwalający na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Nie zabrakło również systemu transmisji danych na żywo w rozdzielczości Full HD. W aplikacji mobilnej znajdziemy również specjalne tryby lotu do wykonywania zdjęć panoramicznych oraz selfie z drona.

Cechą charakterystyczną Mavica 2 Pro jest zaawansowany system unikania kolizji z przeszkodami napotkanymi podczas lotu. Posiada zaawansowane systemy połączone z nawigacją GPS oraz własnym systemem lokalizacji. Pozwalają one na bezpieczny powrót do miejsca startu w przypadku zerwania łączności z kontrolerem. Mavic 2 Pro to dron niezwykle szybki. Prędkość maksymalna w trybie sport wynosi aż 72 km/h. Akumulator o pojemności 3850 mAh pozwala na 31 minut lotu. Ładowanie do pełna trwa 90 minut.

Overmax X-Bee Drone 9.5 GPS

Overmax X-Bee Drone 9.5 GPS to dron ważący poniżej 250 gramów (ma dokładnie 245 g) – czyli mieści się w kategorii C0. Na jednym ładowaniu możesz latać nawet przez 22 minuty na odległość do 600 metrów. Na jego wyposażeniu znajduje się obracana zdalnie kamera 4K. Dzięki funkcji FPV (First Person View) ma się widok z perspektywy pierwszej osoby. Można także zdalnie ustawić kąt kamery lub przybliżyć widok (zoom optyczny).

Zwracają uwagę funkcje drona: Follow me - *będzie automatyczne podążał za Tobą z kamerą ustawioną w Twoją stronę), Tap to fly (wyznaczasz punkty na mapie, do których dron uda się automatycznie, rejestrując trasę lotu), GEO fence (określasz obszar na mapie, po którym będzie się poruszał). A tryb Headless ułatwia sterowanie dronem w złej widoczności.

Drony - najnowsza technologia w Twoich rękach

Nie ulega wątpliwości, że drony to jeden z najlepszych wynalazków ostatnich czasów. Jednakże bez podstawowej wiedzy o tych urządzeniach, podjęcie świadomej decyzji zakupowej jest praktycznie niemożliwe. Rynek oferuje bogactwo możliwości – od tanich quadcopterów po kosztowne drony do celów specjalnych, w przypadku których trudno uzasadnić tak duży wydatek na „zabawkę”.

UWAGA: W Polsce od 31 grudnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych, czyli popularnych dronów. Wszystkie modele o dopuszczalnej masie startowej powyżej 250 g oraz wszystkie drony wyposażone w kamerę pozwalającą rejestrować obraz (zapisywać na kartę pamięci lub do pamięci wewnętrznej drona) muszą zostać zarejestrowane, a ich operator przejść szkolenie oraz zdać test online.

W chwili obecnej w Polsce mamy ponad 200 tysięcy użytkowników dronów, którzy niestety coraz częściej stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla lotnictwa załogowego.

Pamiętaj! - nawet najmniejszy bezzałogowiec jest traktowany jako użytkownik przestrzeni powietrznej tak samo, jak samolot pasażerski.

W praktyce decydując się na zakup jakiegokolwiek drona z naszego zestawienia, musisz przejść szkolenie na platformie drony.ulc.gov.pl. Dodatkowo pamiętaj, że po uzyskaniu certyfikatu możesz latać jedynie w zasięgu wzroku oraz na maksymalnej wysokości 120 metrów. Warto również wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC, które uchroni Cię od pokrywania ewentualnych szkód z własnej kieszeni.

Przewodnik zakupowy po najlepszych dronach w 2023 roku

Jaka jest różnica między dronem a quadcopterem?

W większości przypadków dron i quadcopter wydają się być jednym i tym samym urządzeniem, chociaż często zdarza się, że droższe urządzenia są sprzedawane jako drony, a tańsze „zabawki” jako quadcoptery.

Prawda jest taka, że dron to każdy bezzałogowy statek powietrzny, natomiast quadcopter to jakikolwiek dron sterowany za pomocą czterech silników. Ogólnie mówiąc, dron może pozostać w powietrzu przez dłuższy czas niż quadcopter.

Ile trzeba wydać na zakup drona?

Ceny zabawkowych dronów zaczynają się już od niecałych 200 zł, ale drony z kamerą o zadowalającej jakości (720p) i mocniejszych silnikach na wyposażeniu kosztują od około 250 zł w górę. Jeśli zwiększymy budżet do 500-600 zł, uda nam się dostać drona z funkcją wideo na żywo (widok z perspektywy pierwszej osoby, tzw. FPV) dostępną na smartfonie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji oraz kamerą nagrywającą w rozdzielczości Full HD.

DJI Spark

Wyższa półka cenowa obejmuje, oczywiście, jeszcze więcej funkcji. Poza dłuższym czasem lotu, droższe drony są łatwiejsze w obsłudze dzięki funkcji automatycznego zawiśnięcia w powietrzu. Bez niej trudniej jest utrzymać drona w stabilnej pozycji.

Czas i zakres lotu

Tanie drony zwykle utrzymują się w powietrzu przez około pięć do dwudziestu minut, po upływie których należy je ponownie naładować. Ładowanie baterii za pomocą zasilaczy USB zwykle zajmuje od 30 do nawet 240 minut. Warto zatem zastanowić się nad dronem z wymienialnymi bateriami i zakupić kilka dodatkowych zestawów na zapas.

Mimo, że niektórzy producenci obiecują zakres lotu powyżej 100 metrów, ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest założyć, że 100 metrów to górna granica. Pamiętaj, że przepisy prawne zabraniają wykonywania operacji na wysokości powyżej 120 metrów. Małe i lekkie drony są podatne na powiewy wiatru, dlatego najlepszym okresem na ich eksploatację są ciepłe i bezwietrzne dni. Najmniejsze drony, takie mikroskopijnych rozmiarów, mogą być używane w pomieszczeniach.

Akumulatory stosowane w najmniejszych dronach

W przypadku większych dronów, takich jak Mavic Pro od firmy DJI, można spodziewać się czasu lotu na poziomie nawet 30 minut. Większe drony wymagają użycia większych baterii i - oczywiście - same są większe i cięższe niż drony zabawkowe. Nawet najdroższe modele przeznaczone dla konsumentów (mówimy tu o cenach przekraczających próg kilku tysięcy złotych) nie utrzymują się w powietrzu dłużej niż pół godziny. Ich cena wynika z lepszej jakości kamery oraz zaawansowanych systemów spierających operatora w pilotowaniu.

Części zamienne i ich dostępność to kluczowa kwestia

Niejednokrotnie rozbijesz swojego drona i coś w nim złamiesz - najczęściej są to śmigła. Niemal wszystkie drony są wyposażone w dodatkowe, zastępcze wirniki dołączane do zestawu. Z tego względu, że dwa śmigła obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a druga para obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak naprawdę w zestawie otrzymuje się tylko dwie części zamienne na każdą parę śmigieł.

W pierwszej kolejności warto zatem sprawdzić, czy części zamienne dla konkretnego drona są łatwo dostępne i ile kosztują. Dobrym miejscem na zakup zestawu awaryjnego są popularne serwisy aukcyjne.

Kamery

Nie wszystkie drony mają na wyposażeniu kamery ale obecnie ciężko już znaleźć konstrukcję konsumencką bez kamerki. Zasadniczo nie są one niezbędne, skoro przepisy nakazują, by zawsze mieć latającego drona w zasięgu wzroku. Nawet jeśli dron ma wbudowaną kamerę, może nie oferować usługi streamingu wideo w czasie rzeczywistym w widoku pierwszej osoby (ang. First Person View, FPV), która jest potrzebna do obsługi drona znajdującego się poza zasięgiem wzroku.

Na tańszym krańcu skali cenowej można znaleźć funkcje wideo w jakości 720p (1280 x 720 pikseli), ale jeśli chcemy uzyskać panoramiczne ujęcia wideo, musimy zakupić drona z wideo w jakości co najmniej 1080p (1920 x 1080 pikseli). Warto pamiętać, że nie można ufać wyłącznie specyfikacjom, co w zasadzie odnosi się do niemal każdego urządzenia. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z recenzjami, w których omawiane są kamery poszczególnych modeli dronów. Znajdziesz je w sieci i na YouTube.

Niemniej jednak, uzyskanie doskonałej jakości materiału filmowego jest możliwe wyłącznie w przypadku zakupu drona z przegubem Cardana (gimabalem). Ta stabilizująca nasadka do montowania kamery na dronie utrzymuje kamerę w stabilnej pozycji przy każdym poruszeniu lub ruchu drona.

DJI Phantom 3 Advanced z kamerą zamontowaną na dedykowanym gimbalu

Przeguby Cardana nie są jednak tanie. Jeśli masz ograniczony budżet, ale posiadasz kamerę GoPro (lub inną kamerę sportową), warto rozważyć zakup drona z uchwytem na kamerę GoPro lub miejscem do zamontowania przegubu Cardana.

Niektóre kamery nagrywają obraz wideo bezpośrednio na kartę microSD (lub dysk USB). Są też takie, które nagrywają obraz z pilota zdalnego sterowania, a nawet bezpośrednio ze smartfona. Bezpośrednie nagrywanie jest zwykle bardziej rzetelne i oferuje wyższą jakość, ponieważ obraz wideo nie musi być transmitowany bezprzewodowo przed jego nagraniem.