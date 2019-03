Jakiego iPad'a wybrać po premierze nowych modeli

Którego iPad'a powinieneś kupić: mini, Air, Pro, czy podstawowego 9,7 cala? Przedstawiamy informacje na temat wielkości ekranu, wydajności procesora, baterii, funkcji oraz cen poszczególnych modelu.

Źródło: Macworld

Który iPad jest dla Ciebie najlepszy? Możliwości wyboru są duże: istnieje pięć modeli, wymienionych poniżej, a każdy z nich jest dostępny z lub bez modemu, który jest dodatkowo płatny. Premiera nowego iPad'a mini oraz reaktywacja serii Air powoduje, że wybór odpowiedniego modelu jeszcze nigdy nie był taki skomplikowany.

W tym przewodniku zbadamy wszystkie czynniki, które powinny mieć wpływ na decyzję o zakupie iPad'a. Dodatkowo przedstawiamy, który iPad będzie dla Ciebie najlepszy oraz który iPad wyróżnia się największą opłacalnością.

Cena

Wielu kupujących chce po prostu kupić najlepszego iPad'a, mieszczącego się w kwocie, którą są w stanie wydać. Dobrą wiadomością jest szeroki zakres cen obecnych modeli iPad'a począwszy na 1599 zł, jakie musimy zapłacić za 9,7 calowego iPada z 32 GB pamięci masowej oraz bez modemu sieci komórkowej LTE, kończąc na horrendalnych 9399 zł, jakie Apple życzy sobie, za model Pro z ekranem 12,9 cala, 1 TB pamięci masowej oraz modemem LTE.

Rozmiar

Rozmiar to kwestia gustu i zadań stawianych przed urządzeniem, a nie tylko wyboru największego iPada, jakiego można kupić w danym budżecie. Większy niekoniecznie znaczy lepszy.

Masz pięć opcji rozmiaru ekranu do wyboru:

7,9 cala (iPad mini)

9,7 cala (iPad)

10,5 cala (iPad Air)

11 cali (iPad Pro)

12,9 cala (iPad Pro)

Jak duży ekran jest Ci naprawdę potrzebny?

Źródło: Apple

Rozmiar poszczególnych modeli można sobie uzmysłowić patrząc na powyższe zdjęcie. iPad mini jest wielkości kartki A5 (zeszytowej). Modelom iPad, iPad Air bliżej do kartki A4, 11 calowy model Pro jest niemalże identyczny jak model Air, a 12,9 calowy iPad Pro ma wymiary podobne do 12 calowego MacBook'a, więc jest to naprawdę duże urządzenie.

Większy ekran jest oczywiście lepszy dla rozrywki. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy czy grasz w gry, jest to przyjemniejsze i bogatsze doświadczenie. iPad mini ma tylko około dwóch trzecich powierzchni ekranu iPada 9,7 cala. Nie należy jednak popadać ze skrajności w skrajność. 12,9 calowy model iPad'a Pro jest za duży, aby komfortowo używać go na kolanach lub w podróży. Dodatkowo istnieje problem z dotknięciem każdego miejsca na ekranie. Idealnym kompromisem jest 11 calowy iPad Pro.

Wymiary poszczególnych modeli iPad'a:

iPad Pro 12,9 cala (2018): 280.6 mm x 214.9 mm x 5.9 mm; 631 g/633 g (Wi-Fi/wersja z modemem)

iPad Pro 11 cali (2018): 247.6 mm x 178.5 mm x 5.9 mm; 468 g

iPad Air (2019): 250.6 mm x 174.1 mm x 6.1 mm; 456 g/464 g (Wi-Fi/wersja z modemem)

iPad 9.7 cala (2018): 240 mm x 169.5 mm x 7.5 mm; 469 g/478 g (Wi-Fi/wersja z modemem)

iPad mini (2019): 203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm; 300.5 g/308.2 g (Wi-Fi/wersja z modemem)

Jak można się spodziewać, iPad mini jest dużo lżejszy od pozostałych modeli. Nawet od iPad'a z 9,7 calowym ekranem mini jest lżejszy o ponad 150 gram.

Oprócz znacznie niższej wagi, iPad mini ma również mniejsze wymiary, dzięki czemu z łatwością zmieścisz go nawet do kieszeni kurki. Jeśli planujesz korzystać z iPada głównie na zewnątrz, na wakacjach lub w komunikacji miejskiej mini jest najlepszym wyborem.

iPad, iPad Air i 11 calowy iPad Pro również są bardzo mobilnymi urządzeniami, ale nie mogą się równać z mini pod tym względem.

12,9 calowy iPad Pro jest znacznie mniej przenośny niż jego mniejsi kuzyni, ale Apple wykonał dobrą robotę, utrzymując wagę na poziomie 631 g - największy iPad nadal pozostaje smukły, stosunkowo lekki i przenośny. Dla niektórych użytkowników jest realną alternatywą dla laptopa.

Wiek

Starsze iPad'y nawet jeśli obecnie działają bez zarzutu, szybciej zaczną zwalniać, niż nowsze modele. Również wsparcie dla kolejnych wersji systemu iOS będzie krótsze. Od czasu usunięcia iPad'a mini 4 i iPada Pro 10,5 w marcu 2019 roku, gama iPadów stała się dość spójna pod względem wieku - wszystkie modele pochodzą z 2018 lub 2019 roku.

Najstarszy jest podstawowy 9,7 calowy model, który pojawił się na rynku w marcu 2018 roku, natomiast modele Pro zostały wprowadzone na rynek w listopadzie tego samego roku. Najnowsze modele to iPad Air i iPad mini, w przypadku którego zrezygnowano ze stosowania liczb określających generację. Obecny iPad mini to piąta generacja tego modelu. Pod względem stylistycznym nie różni się zbytnio od oryginału zaprezentowanego w 2012 roku. Nadal posiada ekran o przekątnej 7,9 cala.

Wsparcie aktualizacji dla iPad'ów kończy się przeważnie po około pięciu lub sześciu latach od daty premiery. Ostatnio zostało ono znacznie wydłużone. Najstarszymi urządzeniam, które działają na najnowszym wydaniu iOS 12 są obecnie iPad Air oraz iPad mini 2, które zostały zaprezentowane w 2013 roku. Spadek wydajności w działaniu urządzeń jest widoczny najczęściej po trzech lub czterech latach użytkowania.

Wydajność

Źródło: macworld

Modele iPad'a Pro są, jak można się spodziewać, szybsze niż ich tańsze odpowiedniki. Możesz wyobrazić sobie wydajność poszczególnych modeli, patrząc na to, jaki procesor został w nich zastosowany:

iPad 9,7 cala (2018): A10 Fusion

iPad mini (2019): A12 Bionic

iPad Air (2019): A12 Bionic

iPad Pro 11 cali (2018): A12X Bionic

iPad Pro 12,9 cala (2018): A12X Bionic

Układ A10 został wydany w 2016 roku. Apple A11 (nie stosowany w żadnym modelu iPad'a) wprowadzony został na rynek rok później z bardziej zaawansowaną technologią: Apple twierdzi, że jest o 25 procent szybszy niż A10. A12 z kolei ma być o 15 procent szybszy niż A11. A12X to wydajniejsza wersja A12 przeznaczona dla tabletów. To najwydajniejszy procesor do urządzeń mobilnych, jaki Apple produkuje w chwili obecnej.

Innym czynnikiem, który w znaczący sposób wpływa na wydajność jest ilość oraz szybkość zastosowanej pamięci operacyjnej RAM. W tym momencie sprawa się komplikuje, ponieważ Apple oficjalnie nie ogłasza ilości pamięci RAM zastosowanej w poszczególnych modelach. Dane te jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą popularnych testów syntetycznych mierzących wydajność, jak np. Geekbench 4. Pierwsze informacje głoszą, że iPad Air posiada 3 GB pamięci operacyjnej RAM.

Osobom związanym z systemem Android może się to wydawać mało. Dziś nawet tanie smartfony z Androidem mają 4 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej. Należy jednak przypomnieć, że w przypadku Apple sprzęt bardzo dobrze współpracuje z oprogramowaniem, a Apple dostarcza oba te elementy, dzięki czemu jest w stanie dopracować je dużo bardziej, niż producenci urządzeń z innymi systemami operacyjnymi. Dla porównania najnowszy iPhone Xs posiada 4 GB RAM, model X 3 GB, a iPhone 8 2 GB. Podstawowa wersja iPad'a również posiada 2 GB pamięci operacyjnej, co nie przeszkadza w zapewnieniu wystarczającej wydajności podczas codziennego użytkowania.

Bateria

Dla wszystkich pięciu obecnie dostępnych modeli iPad'a, Apple twierdzi, że oferują one "do 10 godzin surfowania po sieci Wi-Fi, oglądania filmów lub słuchania muzyki" lub "do 9 godzin surfowania po sieci przy użyciu sieci komórkowej danych", Ale dobrze znany jest fakt, że większe iPady mają większe baterie i (pomimo zasilania większych ekranów) mają tendencję do dłuższego działania z dala od źródła zasilania.

Oto dostępne specyfikacje akumulatorów dla obecnie oferowanych modeli:

iPad Pro 12,9 cala (2018): 36.71 Wh (9,720 mAh/3.78 V)

iPad Pro 11in (2018): 29.45 Wh (7,812 mAh/3.77 V)

iPad Air (2019): 30.2 Wh

iPad 9.7in (2018): 32.4 Wh (8,827 mAh/3.67 V)

iPad mini (2019): 19.1 Wh

Po ogólnych spostrzeżeniach czas przyjrzeć się dokładnie każdemu modelowi i przedstawić jego zalety oraz wady.

iPad mini (2019)

Źródło: Apple

Ceny:

64 GB: 1899 zł

256 GB 2699 zł

64 GB + modem: 2499 zł

256 GB + modem: 3299 zł

Wprowadzony na rynek w marcu 2019 roku iPad mini jest dostępny w dwóch pojemnościach pamięci masowej (64 GB, która będzie wystarczająca dla większości osób, czyli 256 GB) oraz w trzech kolorach: srebrnym, złotym i gwiezdnej szarości. Niezależnie od wersji, do której wybierzesz, otrzymasz procesor A12 Bionic (to najnowsza generacja, choć nie tak potężny jak ulepszony A12X) z koprocesorem ruchu M12, ekranem Retina i kamerami 8 Mp z tyłu i 7 Mp z przodu. Poza kolorem, jedyną rzeczą, nad którą musisz się zastanowić, to czy potrzebujesz modem LTE. Istnieje duża różnica w cenie pomiędzy wersją Wi-Fi, a Wi-Fi z modemem - 600 zł, ale jeśli spodziewasz się podróżować ze swoim mini, to wsparcie dla 4G może być warte dodatkowych kosztów.

Zalety: Bardzo przenośny i potężny. Przystępny cenowo, najtańsza wersja ma wystarczającą ilość pamięci masowej (64 GB). Obsługuje Apple Pencil pierwszej generacji.

Wady: Mały ekran, który może nie być dobry dla osób, które mają wadę wzroku.

Idealny dla: Osoby szukającej przenośnego urządzenia, która dużo się przemieszcza, miłośników fotografowania tabletem oraz klientów planujących czytanie książek na tablecie.

iPad Air (2019)

Źródło: Apple

Ceny:

64 GB: 2499 zł

256 GB 3299 zł

64 GB + modem: 3099 zł

256 GB + modem: 3899 zł

To urządzenie wywołało spore zamieszanie w gamie produktowej tabletów od Apple. Nikt nie spodziewał się, że Apple ponownie wprowadzi do sprzedaży model z serii Air, ale tak się stało. Pozornie ma on zastąpić 10,5 calowego iPad'a Pro w przystępnej cenie, która jednak na polskim rynku jest wysoka i wynosi od 2499 zł.

Zalety: Duży ekran dobrej jakość. Wysoka wydajność w przystępnej cenie. Obsługuje Apple Pencil (pierwszej generacji) i Smart Keyboard. Nadal ma przycisk Home oraz TouchID.

Wady: Znacznie droższy niż iPad 9.7 cala. Nie obsługuje Apple Pencil drugiej generacji. Stary design i duże ramki okalające ekran.

Idealny dla: Graczy i każdego, kto chce mieć możliwość uruchamiania najbardziej wymagających aplikacji teraz i w przyszłości. Dla profesjonalistów, których nie stać na iPada Pro.

iPad 9.7 cala (2018)

Źródło: macworld

Ceny:

32 GB: 1499 zł

128 GB 1999 zł

32 GB + modem: 2199 zł

128 GB + modem: 2599 zł

Jest to najtańszy, najstarszy i najwolniejszy obecnie dostępny iPad, ale naszym zdaniem dla większości ludzi jest to najlepszy produkt. Ma dobry rozmiar ekranu do gier i filmów, a jednocześnie jest smukły, lekki i przenośny. Cechuje się najlepszym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Choć inne modele mają nowsze układy procesora Ci, którzy bedą wykorzystywać tablet do podstawowych zadań (poczta elektroniczna, przeglądanie stron internetowych, proste gry i tak dalej) powinny być absolutnie zadowoleni z tego urządzenia.

Zalety: Lekki i cienki. Niska cena. Procesor A10 w dalszym ciągu wystarcza do większości zadań i obsługuje praktycznie wszystkie programy z App Store. Obsługa Apple Pencil (pierwszej generacji).

Wady: Brak obsługi Smart Keyboard. Najwolniejszy obecnie sprzedawany iPad. Najkrótsze wsparcie producenta (nadal wynoszące jednak kilka lat).

Idealny dla: Każdego, kto nie chcę wydawać na iPad'a fortuny.

Źródło: Macworld

iPad Pro 11 cali (2018)

Źródło: Apple

Ceny:

64GB: 3799 zł

256GB: 4599 zł

512GB: 5599 zł

1TB: 7599 zł

64GB + modem: 4599 zł

256GB + modem: 5399 zł

512GB + modem: 6399 zł

1TB + modem: 8399 zł

Firma Apple zaktualizowała linię tabletów Pro w październiku 2018 roku, usuwając przyciski Home i zmniejszając ramki. Umożliwiło to zastosowanie większego ekranu (w 11 calowym modelu) lub zmniejszenie rozmiaru obudowy (w 12,9 calowym modelu). Obsługuje Face ID(zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym, w przeciwieństwie do iPhone'ów), a wewnętrzne podzespoły zostały zaktualizowane. Najwydajniejszy iPad, jakiego możesz kupić.

Zalety: Smukły i lekki, duży ekran, a jednocześnie kompaktowe wymiary, Face ID, super wydajny procesor.

Wady: Bardzo drogi. Większość użytkowników nie wykorzysta mocy, jaką oferuje.

Idealny dla: Profesjonalistów szukających przenośnego urządzenia, klientów szukających najlepszego urządzenia na rynku

iPad Pro 12.9 cala (2018)

Źródło: Macworld

Ceny:

64GB: 4799 zł

256GB: 5599 zł

512GB: 6599 zł

1TB: 8599 zł

64GB + modem: 5599 zł

256GB + modem: 6399 zł

512GB + modem: 7399 zł

1TB + modem: 9399 zł

iPad Pro z ekranem o przekątnej 12,9 cala, który został zaktualizowany jesienią 2018 roku, oferuje największy wyświetlacz, jaki kiedykolwiek Apple zastosowało w tablecie, który teraz zamknięty jest w mniejszej i bardzo cienkiej obudowie. Pod innymi względami jest to w dużej mierze taki sam, jak 11 calowy model - oferuje superszybki procesor (A12X Fusion), znakomity tylny aparat fotograficzny 12Mp z lampą błyskową (jeśli można sobie wyobrazić użycie tak dużego urządzenia, jak to do fotografii) oraz części użytkowników jest w stanie zastąpić klasycznego laptopa.

Ale z drugiej strony, jest o wiele mniej przenośny niż nawet średniej wielkości iPady (pozostaje smukły, ale sama powierzchnia ekranu czyni go dużym urządzeniem), a cena jest bardzo wysoka.

Zalety: Wielki 12,9 calowy ekran, ekstremalnie szybki procesor, cztery głośniki, Face ID

Wady: Najmniej poręczny iPad, wyjątkowo drogi (nawet, jak na Apple), wielu użytkowników nie wykorzysta jego wydajności i funkcji.

Idealny dla: Profesjonalistów, każdego, kto potrzebuje dużego ekranu.

Źródło: Macworld

Podsumowanie

Wprowadzenie na rynek nowych iPadów w marcu 2019 roku znacznie komplikuje sytuację. Nie ma teraz przestarzałych urządzeń w asortymencie, a każdy model ma grupę docelową, dla której byłby to rozsądny wybór. Dla większości osób naszą rekomendacją jest podstawowy iPad 9.7 cala z 2018 roku oraz nowy model mini.

iPad jest najtańszą opcją, ma odpowiedni rozmiar ekranu, jest dość dobrze wyposażony, a ponadto obsługuje Apple Pencil. Wybierz go, jeśli cena jest twoim głównym czynnikiem i/lub chcesz mieć większy ekran.

iPad mini jest równie atrakcyjną opcją. Jest 300 zł droższy, ale oferuje dwukrotnie większą ilość pamięci masowej, szybszy procesor oraz jest jeszcze bardziej mobilny. Wybierz go, jeżeli potrzebujesz dużej wydajności w dobrej cenie i/lub zależy Ci na jak najmniejszym urządzeniu.

Pozostałe iPady będą zbyt drogie dla przeciętnego nabywcy. Ale nowy iPad Air (2019) próbuje uzasadnić swoją cenę, łącząc cechy dwóch powyższych modeli.

Modele Pro są dużo droższe i mimo, że oferują dużo wyższą wydajność nie polecamy ich zwykłym użytkownikom. Jeżeli planujesz zakup któregoś z modeli Pro upewnij się wcześniej, że będziesz w stanie wykorzystać moc, jaką oferują. W przeciwnym razie marnujesz swoje pieniądze.