Jakiego iPhone'a wybrać na początku 2019 roku?

Zastanawiasz się nad wymianą swojego iPhone'a na nowy model? Może po raz pierwszy kupujesz telefon od Apple. Możliwe, że nie potrzebujesz najdroższego modelu Xs. Sprawdź nasz poradnik i dowiedz się, który model spełni twoje oczekiwania.

Źródło: macworld

Jeżeli planujesz zakup nowego iPhone'a prawdopodobnie od wielu lat jesteś użytkownikiem sprzętu od Apple lub chcesz zmienić swoje urządzenie z Androidem na iPhone'a, który kusi prostotą i długim wsparciem producenta.

Smartfon, to urządzenie, z którym spędzamy obecnie najwięcej czasu. Korzystamy z niego jako budzika, czytnika wiadomości, korzystamy na nim z mediów społecznościowych, oglądamy filmy, gramy w gry, słuchamy muzykę i wykonujemy wiele innych czynności. Każdy użytkownik posiada własne potrzeby, wymagania oraz preferencje. Niektórzy klienci cenią sobie najwyższą możliwą wydajność, a inni chcą kupić urządzenie, które cechuje się jak najbardziej kompaktowymi wymiarami.

Mimo, iż wybór ograniczyłeś już do iPhone'a decyzja nadal nie jest łatwa. Apple oficjalnie sprzedaje iPhone'a 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, Xr, Xs oraz Xs Max. Prawda że dużo? Dodatkowo wiele sklepów i oficjalnych resellerów Apple posiada jeszcze w swoich magazynach modele 6, 6s, 6s Plus, X oraz SE, które Apple przestał oferować we wrześniu 2018 roku.

W tym artykule prezentujemy każdy z modeli, jakie można nabyć w Polskich sklepach, przedstawiamy ich funkcje, zalety oraz wady. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz posiadał niezbędną wiedzę, aby wybrać odpowiedniego dla siebie iPhone'a.

Opis poszczególnych modeli ułożyliśmy chronologicznie. Zaczynamy od najstarszych i najtańszych urządzeń przechodzą stopniowo do najnowszych i najdroższych modeli.

Wszystkie opisywane przez nas modele są kompatybilne z najnowszym systemem iOS 12.

iPhone 6

Data wprowadzenia na rynek: 19 września 2014

Wersje pojemnościowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold

Cechy charakterystyczne: Pierwszy iPhone z ekranem 4,7 cala

Cena w chwili obecnej: 1399 zł

Źródło: Apple

iPhone 6 to najstarszy iPhone, jakiego możemy w chwili obecnej kupić. Jego zapasy magazynowe z dnia na dzień maleją. Jest to powód, z którego niezmiernie się cieszymy, o czym przeczytasz za chwilę. iPhone 6 został zaprezentowany 19 września 2014 roku wraz z większym modelem 6 Plus. Jest to pierwszy model iPhone'a z większym 4,7 calowym ekranem. Został również wyposażony w nowy design obudowy oraz szybsze podzespoły - m. innymi procesor Apple A8, który jest również stosowany w iPad mini 4. Jest to jedne urządzenie w zestawieniu, które posiada jedynie 1 GB pamięci operacyjnej RAM. iPhone 6 jest na rynku od ponad 4 lat. Przez ten czas wiele się zmieniło i model ten jest po prostu przestarzały. Nie posiada 3D Touch, wodoodporności, a jego wydajność pozostawia sporo do życzenia. We wrześniu 2016 roku Apple wycofało model 6 z produkcji, aby w lutym 2017 roku znowu wprowadzić go na rynek w wersji 32 GB. W tej konfiguracji sprzedawany był do września 2018 roku. W chwili obecnej, aby znaleźć nowy egzemplarz iPhone'a 6 trzeba się naprawdę postarać. Zdecydowanie odradzamy zakup tego modelu. Jest to telefon przestarzały. Dużo lepiej zakupić nowsze modele 6s lub Se, które można kupić w podobnej cenie.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 138.1 x 67 x 6.9 mm

Waga: 129 g

Pamięć masowa: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Bateria: 1810 mAh

Aparat: 8 Mp z tyłu, nagrywanie filmów Full HD, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 5 Mp z przodu

Złącza: słuchawkowe Jack, Lightning

Pamięć RAM: 1 GB

Wyświetlacz: 4,7 cala, rodzielczość 1334 x 750 pikseli, IPS LCD

Procesor: Apple A8, dwurdzeniowy o taktowaniu 1.4 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: pcworld

Podsumowanie: iPhone 6 to bardzo leciwy model, którego nawet warunkowo nie jesteśmy w stanie polecić, tym bardziej, że w podobnej, a czasami nawet niższej cenie można kupić model 6s lub Se wyposażone w 2 GB pamięci operacyjnej RAM, które sprawiają, że urządzenia te są o wiele wydajniejsze.

iPhone 6s

Data wprowadzenia na rynek: 25 września 2015

Wersje pojemnościowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold, Rose Gold

Cechy charakterystyczne: Wprowadzenie technologii 3D Touch; kolor Rose Gold

Cena w chwili obecnej: 1200-1300 zł za wersję 32 GB

Źródło: Apple

iPhone 6s zadebiutował po raz pierwszy we wrześniu 2015 roku. Jest to ulepszona wersja modelu 6. Wyeliminowała niedociągnięcia poprzednika - zastosowano m. in. aluminium stopu 7000 w celu zapobiegania wyginania się urządzenia i zwiększenia odporności na rysy. Największą cechą charakterystyczną modelu 6s jest wprowadzenie technologii 3D Touch, która rozpoznaje, z jaką siłą naciskamy na ekran. Pozwala to na wywoływanie różnych poleceń za pomocą dostosowania siły nacisku. Możemy np. podglądać wiadomości e-mail oraz witryny internetowe jeszcze przed ich otwarciem lub wywoływać menu kontekstowe w aplikacjach. Po ponad 3 latach od zaprezentowania tej technologii wiele aplikacji od zewnętrznych deweloperów wspiera gesty wywoływane za pomocą technologii 3D Touch. Poza tą funkcjonalnością iPhone 6s posiada procesor Apple A9, który po raz pierwszy został użyty w parze z 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Ulepszono także aparat, który posiada teraz 12 Mp i potrafi nagrywać wideo w 4K. Firma utrzymuje, że podzespoły zastosowane w modelu 6s są o 70 % wydajniejsze, niż tandem Apple A8 i 1 GB RAM z iPhone 6. Aby dodatkowo poprawić wydajność iPhone 6s jako pierwszy w historii posiada pamięć masową podłączoną za pomocą NVMe. Przepustowość wynosi do 1840 Mb na sekundę. Wprowadzono również ulepszony czytnik Touch ID. iPhone 6s jest minimalnie grubszy od modelu 6 i posiada na pleckach narysowaną literę S. To poza nową wersją kolorystyczną jedne zmiany wizualne w porównaniu do poprzednika

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm

Waga: 143 g

Pamięć masowa: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Bateria: 1715 mAh

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 5 Mp z przodu

Złącza: słuchawkowe Jack, Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 4,7 cala, rodzielczość 1334 x 750 pikseli, IPS LCD, Wsparcie dla 3D Touch

Procesor: Apple A9, dwurdzeniowy o taktowaniu 1.85 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: apple

Podsumowanie: iPhone 6s to dosyć stary już model z ponad 3 letnim stażem na rynku. Urządzenie to możemy warunkowo polecić użytkownikom szukającym taniego iPhone'a do podstawowych czynności. 6s posiada na tyle wydajne podzespoły, aby wystarczył do przeglądania sieci, mediów społecznościowych i innych mało wymagających zadań. Zdecydowanie nie polecamy tego modelu graczom i użytkownikom oczekującym najwyższej wydajności i topowych funkcji.

iPhone 6s Plus

Data wprowadzenia na rynek: 25 września 2015

Wersje pojemnościowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold, Rose Gold

Cechy charakterystyczne: Wprowadzenie technologii 3D Touch; kolor Rose Gold

Cena w chwili obecnej: 1649 zł za wersję 32 GB

Źródło: Apple

iPhone 6s Plus podobnie jak model 6s zadebiutował po raz pierwszy we wrześniu 2015 roku. Wszelkie podzespoły zastosowane w nim są takie same jak w iPhone 6s. Model Plus różni się jedynie wielkością ekranu, wymiarami obudowy, wagą oraz zastosowaną baterią.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 158,2 x 77,9 x 7,3 mm

Waga: 192 g

Pamięć masowa: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Bateria: 2750 mAh

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 5 Mp z przodu

Złącza: słuchawkowe Jack, Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 5,5 cala, rodzielczość 1920 x 1080 pikseli, IPS LCD, wsparcie dla 3D Touch

Procesor: Apple A9, dwurdzeniowy o taktowaniu 1.85 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: macworld

Podsumowanie: iPhone 6s Plus podobnie jak 6s to model z ponad 3 letnim stażem na rynku. Urządzenie to również możemy warunkowo polecić użytkownikom szukającym taniego iPhone'a do podstawowych czynności, którym dodatkowo zależy na dużym ekranie oraz lepszej baterii. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, że pomimo obecności 5,5 calowego ekranu iPhone 6s Plus (podobnie 7 Plus i 8 Plus) posiada duże wymiary za sprawą sporych ramek okalających ekran z każdej strony.

iPhone SE

Data wprowadzenia na rynek: 31 marca 2016

Wersje pojemnościowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold, Rose Gold

Cechy charakterystyczne: Specjalna edycja iPhone posiadająca podzespoły z modelu 6s zamknięte w kompaktowej obudowie modelu 5s

Cena w chwili obecnej: 1449 zł za wersję 32 GB

Źródło: macworld

iPhone SE został zaprezentowany niespodziewanie w marcu 2016 roku. Skrót SE oznacza Special Edition - edycję specjalną. iPhone SE to nic innego, jak iPhone 5s z podzespołami modelu 6s, czyli procesorem Apple A9, większą baterią, 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 12 Mp aparatem z możliwością nagrywania w 4K. Model ten został wprowadzony ze względu na dużą ilość klientów, którzy chcieli kupić mały telefon z nowoczesnymi podzespołami. iPhone SE wizualnie od modelu 5s różni się nowym kolorem Rose Gold oraz napisem SE na pleckach urządzenia. W przeciwieństwie do modelu 6s Apple nie zdecydowało się na wyposażenie go w technologię 3D Touch oraz szybsze Touch ID. Model ten został bardzo ciepło przyjęty na rynku. Obecnie oczekujemy następcy - modelu SE 2, o którym więcej przeczytasz tutaj.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm

Waga: 113 g

Pamięć masowa: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Bateria: 1624 mAh

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 5 Mp z przodu

Złącza: słuchawkowe Jack, Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 4 cale, rodzielczość 1136 x 640 pikseli, IPS LCD

Procesor: Apple A9, dwurdzeniowy o taktowaniu 1.85 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: macworld

Podsumowanie: iPhone SE to najmniejszy model iPhone'a jaki można w chwili obecnej kupić. Posiada zaledwie 4 calowy ekran. W dobie wielki smartfonów z ekranami o przekątnych 6 cali wydaje się mikroskopijny, jednak nadal na rynku jest wielu klientów, którzy nie podążają, za trendem na jak największe ekrany i szukają małego iPhone'a. SE możemy polecić podobnie jak model 6s osobie, która nie wymaga za wiele od smartfona lub klientowi, którego głównym kryterium jest jak najmniejszy ekran.

Opisane powyżej modele to telefony, których Apple nie sprzedaje już w swoim sklepie, jednak wiele autoryzowanych sprzedawców posiada jeszcze ich zapasy w swoich magazynach i stara się je wyprzedać. Jeżeli jesteś zdecydowany na jeden z powyższych modeli uważnie przeglądaj oferty - ceny pomiędzy sklepami mogą się znacząco różnić.

iPhone 7

Data wprowadzenia na rynek: 16 września 2016

Wersje pojemnościowe: 32 GB, 128 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Black, Gold, Rose Gold, Jet Black (Onyx), Red (Product Red)

Cechy charakterystyczne: Pierwszy iPhone bez złącza słuchawkowego, wodoodporność, nowe wersje kolorystyczne, zmieniony design, przycisk Home z technologią Taptic Engine

Cena w chwili obecnej: 2229 zł za wersję 32 GB, 2729 zł za wersję 128 GB

Źródło: Apple

iPhone 7 to najtańszy obecnie smartfon oferowany przez Apple w swoim sklepie. W porównaniu do poprzednich modeli wprowadza drobne zmiany w wyglądzie. Jako pierwszy iPhone nie posiada gniazda słuchawkowego Jack. W zestawie znajdują się słuchawki na złącze Lightning. Model ten jest wodoodporny i posiada nowy czterordzeniowy procesor Apple A10 Fusion, który oferuje znaczną poprawę wydajności w stosunku do A8 i A9. Poprawiono jakość zdjęć mimo iż obiektyw nadal posiada rozdzielczość 12 Mp. Zaprzestano produkcji modelu Space Gray oferując dwie odcienie czarnego - matte black oraz jet black. Telefon posiada standard IP67, dzięki czemu jest wodoodporny, jednak gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych dostaniem się wody do urządzenia. iPhone 7 nie posiada fizycznego przycisku Home. Zamiast niego zastosowano silnik wibracyjny Taptic Engine, który wykrywa nacisk i symuluje fizyczne wciśnięcie przycisku Home. Po raz pierwszy zastosowano głośniki stereo.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 138,3 x 67,1 x 7,1 mm

Waga: 138 g

Pamięć masowa: 32 GB, 128 GB, 256 GB

Bateria: 1960 mAh

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 4,7 cala, rodzielczość 1334 x 750 pikseli, IPS LCD, wsparcie dla technologii 3D Touch

Procesor: Apple A9, dwurdzeniowy o taktowaniu 1.85 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone 7 to podstawowy model telefonu oferowany przez Apple. Pomimo dwurocznego stażu to nadal dobry smartfon. Nie posiada najnowszych technologii, jak np. ładowanie bezprzewodowe, ale ze względu na zastosowanie procesora A10 Fusion jego wydajność jest bardzo zadowalająca. Jego cena również jest bardziej przystępna niż w przypadku droższych modeli. Jeżeli potrzebujesz sprawnie działającego urządzenia, które bezproblemowo posłuży przez dłuższy czas, a nie zależy Ci na najnowszym modelu lub nie chcesz wydawać na telefon 4000 zł możesz rozważyć zakup iPhone'a 7.

iPhone 7 Plus

Data wprowadzenia na rynek: 16 września 2016

Wersje pojemnościowe: 32 GB, 128 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Black, Gold, Rose Gold, Jet Black (Onyx), Red (Product Red)

Cechy charakterystyczne: Pierwszy iPhone bez złącza słuchawkowego, wodoodporność, nowe wersje kolorystyczne, zmieniony design, przycisk Home z technologią Taptic Engine

Cena w chwili obecnej: 2820 zł za wersję 32 GB, 3329 zł za wersję 128 GB

Źródło: Apple

iPhone 7 Plus to to większa wersja modelu 7. Parametry modelu z Plus'em w większości są takie same jak podstawowej wersji. Nie obyło się jednak bez kilku zmian. iPhone 7 Plus jest pierwszym iPhone'm z dwuobiektywowym aparatem. Posiada dwukrotny zoom optyczny i teleobiektyw. Zwiększono również ilość pamięci RAM do 3 GB, co pozytywnie wpływa na przełączanie się pomiędzy aplikacjami. Ekran to 5,5 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 158,2 x 77,9 x 7,3 mm

Waga: 188 g

Pamięć masowa: 32 GB, 128 GB, 256 GB

Bateria: 2900 mAh

Aparat: 12 Mp z tyłu, dwa obiektywy - szerokokątny i teleobiektyw, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 3 GB

Wyświetlacz: 5,5 cala, rodzielczość 1920 x 1080 pikseli, IPS LCD, wsparcie dla technologii 3D Touch

Procesor: Apple A10, czterordzeniowy o taktowaniu 2,34 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone 7 w wersji Plus polecamy użytkownikom oczekującym wysokiej wydajności, dużego ekranu i dobrego aparatu fotograficznego, w jak najniższej cenie. Jest to także najtańszy iPhone wyposażony w 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Nadal brakuje m. in. bezprzewodowego ładowania.

iPhone 7 oraz każdy nowszy model wspiera szybsze ładowanie przewodowe za pomocą ładowarki 2,1 A.

iPhone 8

Data wprowadzenia na rynek: 22 września 2017

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Gold, Space Gray, Red (Product Red)

Cechy charakterystyczne: szklany tył, wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, nowy kolor złoty

Cena w chwili obecnej: 2979 zł za wersję 64 GB, 3729 zł za wersję 256 GB

Źródło: Apple

iPhone 8 został zaprezentowany wraz z modelem X 22 września 2017 roku. W porównaniu do modelu 7 posiada szklane plecki, wydajniejszy procesor, lepszy aparat i poprawiony ekran. iPhone 8 wprowadził technologię True Tone, która dostosowuje wyświetlany obraz do otoczenia. Połączono również kolory złoty i różowe złoto w nowy odcień zastępujący oba te kolory. Jako pierwszy iPhone wspiera także ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Standardowo już dla Apple wprowadzono nowszy procesor A11 Bionic (25% wydajniejszy od procesora z iPhone 7) oraz poprawiono aparat. iPhone 8 to ostatni model z klasycznym wyglądem, przyciskiem Home i czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 138,3 x 67,3 x 7,3 mm

Waga: 148 g

Pamięć masowa: 64 GB, 256 GB

Bateria: 1821 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 4,7 cala, rodzielczość 1334 x 750 pikseli, IPS LCD, wsparcie dla technologii 3D Touch, True Tone

Procesor: Apple A11 Bionic, sześciordzeniowy o taktowaniu 2,39 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone 8 to idealny model dla fanów klasycznego wyglądu i przycisku Home. To także nadal kompaktowy model, który oferuje bardzo wysoką wydajność. iPhone'a 8 polecamy każdemu, kto szuka kompaktowego urządzenia, ale model SE jest dla niego za słaby.

iPhone 8 Plus

Data wprowadzenia na rynek: 22 września 2017

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Gold, Space Gray, Red (Product Red)

Cechy charakterystyczne: szklany tył, wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, nowy kolor złoty

Cena w chwili obecnej: 3479 zł za wersję 64 GB, 4229 zł za wersję 256 GB

Źródło: Apple

iPhone 8 Plus podobnie jak 7 Plus nie wiele różni się od podstawowego modelu. Poza większą ceną i ekranem o przekątnej 5,5 cala posiada aparat z dwoma obiektywami, 3 GB pamięci operacyjnej RAM oraz większą baterię.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 158,4 x 87,1 x 7,5 mm

Waga: 202 g

Pamięć masowa: 64 GB, 256 GB

Bateria: 2691 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, dwa obiektywy - szerokokątny i teleobiektyw, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 2 GB

Wyświetlacz: 5,5 cala, rodzielczość 1920 x 1080 pikseli, IPS LCD, wsparcie dla technologii 3D Touch, True Tone

Procesor: Apple A11 Bionic, sześciordzeniowy o taktowaniu 2,39 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone 8 Plus podobnie jak iPhone 8 jest dobrym wyborem dla fanów klasycznego designu. Nie jest to tani model i konkuruje on z iPhone'm Xr, który posiada nowy design, Face ID oraz wydajniejszy procesor. Xr nie posiada jednak dwóch obiektywów, dlatego też dla osób ceniących sobie jakość zdjęć model 8 Plus będzie lepszym wyborem. W innym przypadku zdecydowanie polecamy zakup iPhone'a Xr, który w podstawowej wersji jest 300 zł droższy.

iPhone X

Data wprowadzenia do sprzedaży: 3 listopada 2017

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray

Cechy charakterystyczne: zupełnie nowy wygląd, ekran OLED z wycięciem, Face ID

Cena w chwili obecnej: 3699 zł za wersję 64 GB

Źródło: Apple

iPhone X to model, który z pewnością zrewolucjonizował rynek. Konstrukcja iPhone'a, miała już kilka lat i należało ją odświeżyć. Podczas gdy producenci smartfonów z Androidem zmniejszali ramki wokół ekranu i wprowadzali liczne innowacje Apple nadal trzymał się klasycznego designu. iPhone X to nowe rozdanie w świecie smartfonów Apple. Posiada nowy design oraz zmienia sposób użytkowania telefonu, ponieważ nie posiada przycisku Home. iPhone X został zaprezentowany razem z modelami 8 i 8 Plus 12 września 2017 roku, a wprowadzony do sprzedaży w listopadzie 2018. Jest to pierwszy model z ekranem Super Retina wykonanym w technologii OLED z obsługą True Tone. Wyświetlacz ma przekątną 5,8 cala, a samo urządzenie jest dużo mniejsze, niż modele z Plus'em. Podobniej jak model 8 i 8 Plus oferuje bezprzewodowe ładowanie. Największą innowacją poza zmienionym wyglądem jest zastosowanie Face ID, czyli biometrycznego systemu uwierzytelniania, który bazuje na zaawansowanej technologii skanowania twarzy. Wprowadzono również wiele pomniejszych zmian jak np. dodanie Animoji. Posiada głośniki stereo oraz jest wodoodporny.

Niestety cena iPhone X została znacząco podniesiona w stosunku do innych modeli. iPhone 8 był sprzedawany w 2017 roku za 3479zł, a iPhone X od 4979 zł.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Waga: 174 g

Pamięć masowa: 64 GB, 256 GB

Bateria: 2716 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, dwa obiektywy - szerokokątny i teleobiektyw, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 3 GB

Wyświetlacz: 5,8 cala, rozdzielczość 1436 x 1125 pikseli, OLED, wsparcie dla technologii 3D Touch, HDR, True Tone

Procesor: Apple A11 Bionic, sześciordzeniowy o taktowaniu 2,39 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone X jest pierwszym modelem, który odmienił design serii i posiada Face ID. Po niecałym roku sprzedaży Apple wprowadził model Xs i wycofał ze sprzedaży iPhone'a X. Można jeszcze go jednak kupić u niektórych sprzedawcach w cenie podobnej do ceny modelu Xr. iPhone X poza słabszym (co nie oznacza słabym) procesorem A11 Bionic (takim samym jak w modelu 8 i 8 Plus) oraz braku wsparcia dla dual SIM jest lepszym wyborem niż tegoroczny Xr.

iPhone Xr

Data wprowadzenia do sprzedaży: 3 października 2018

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Wersje kolorystyczne: Black, White, Yellow, Blue, Coral, Red (Product Red)

Cechy charakterystyczne: Tani iPhone z serii X z ekranem LCD, Brak 3D Touch, dual SIM

Cena w chwili obecnej: 3729 zł za wersję 64 GB, 3999 zł za wersję 128 Gb, 4479 zł za wersję 256 GB

Źródło: Apple

iPhone Xr to najtańszy z zaprezentowanych we wrześniu 2018 roku model. W porównaniu do droższych modeli Xs posiada tylko jeden aparat główny. Dodatkowo ramki wokół ekranu są dużo większe, a sam wyświetlacz o przekątnej 6,06 cala i rozdzielczości 1792 na 828 pikseli wykonany jest w technologii LCD a nie OLED. Brakuje wsparcia dla 3D Touch, co jest dziwną decyzją ze strony Apple. Model na wzór iPhone'a 5c (tańszego modelu zaprezentowanego razem z modelem 5s w 2013 roku) produkowany jest w sześciu wersjach kolorystycznych. Xr możemy nabyć w klasycznym kolorze białym, czarnym i bardziej ekstrawaganckich: żółtym, koralowym, niebieskim i Product Red. Jakość wykonania nie odbiega znacząco od droższych modeli, jednak możliwości fotograficzne są ograniczone. Zastosowano najnowszy procesor A12 Bionic wraz z 3 GB pamięci operacyjnej RAM. iPhone Xr posiada dual SIM (jedna z kart musi być w standardzie eSIM).

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm

Waga: 193 g

Pamięć masowa: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Bateria: 2942 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy (realizowany za pomocą oprogramowania), 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 3 GB

Wyświetlacz: 6,06 cala, rodzielczość 1920 x 1080 pikseli, IPS LCD, brak wsparcia dla 3D Touch, True Tone

Procesor: Apple A11 Bionic, czterordzeniowy o taktowaniu 2,39 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone Xr to najtańszy model z obecnej linii modelowej. Xr polecamy osobom, które poszukują najwyższej dostępnej obecnie wydajności w jak najlepszej cenie. Model ten spodoba się również użytkownikom, którzy lubią się wyróżniać za sprawą aż sześciu kolorów. Nie polecamy go klientom, którzy szukają najlepszego aparatu. Powinni oni wybrać model X lub 8 Plus. Xr będzie dobry również dla graczy. Posiada większy ekran niż iPhone X/Xs i mniejszą rozdzielczość, co przełoży się na bardzo wysoką wydajność graficzną. To także najtańszy model z dual SIM.

iPhone Xs

Data wprowadzenia do sprzedaży: 21 września 2018

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold

Cechy charakterystyczne: Dodano kolor złoty do linii X, dual SIM

Cena w chwili obecnej: 4979 zł za wersję 64 GB, 5729 zł za wersję 256 GB, 6719 zł za wersję 512 GB

Źródło: Apple

iPhone Xs to ulepszona wersja modelu X, który został wycofany ze sprzedaży, aby nie pogorszyć sprzedaży nowego modelu. Względem poprzednika zmieniono procesor ma nowy sześciordzeniowy A12 Bionic, ulepszono Face ID oraz poprawiono stopień wodoodporności do IP68. Model Xs posiada także wsparcie dla dual SIM oraz wprowadzono złotą wersję kolorystyczną. Zwiększono ilość pamięci RAM do 4 GB.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Waga: 177 g

Pamięć masowa: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Bateria: 2658 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, dwa obiektywy - szerokokątny i teleobiektyw, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 4 GB

Wyświetlacz: 5,8 cala, rozdzielczość 1436 x 1125 pikseli, OLED, wsparcie dla technologii 3D Touch, HDR, True Tone

Procesor: Apple A12 Bionic, sześciordzeniowy o taktowaniu 2,49 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone Xs to najnowszy model telefonu od Apple. Posiada najnowsze podzespoły, wszystkie nowe funkcje. Dodatkowo można go zamówić w wersji z 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Ulepszono stopień wodoodporności i dodano dual SIM. iPhone Xs to urządzenia dla klientów, którzy chcą mieć najlepszy i najdroższy telefon. Prawdopodobnie większość z nich nie wykorzysta jego funkcjonalności w pełni. Warto się zastanowić, czy nie lepiej kupić iPhone'a X i zaoszczędzić pieniądze.

iPhone Xs Max

Data wprowadzenia do sprzedaży: 21 września 2018

Wersje pojemnościowe: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Wersje kolorystyczne: Silver, Space Gray, Gold

Cechy charakterystyczne: Dodano kolor złoty do linii X, dual SIM, pierwszy model X z powiększonym ekranem

Cena w chwili obecnej: 5479 zł za wersję 64 GB, 6229 zł za wersję 256 GB, 7219 zł za wersję 512 GB

Źródło: Apple

iPhone Xs Max to powiększona wersja modelu Xs. Analogicznie do modeli z Plus'em posiada większy ekran. Jest to pierwszy model z serii X z powiększonym ekranem. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala. To największy iPhone, jakiego można kupić. Poza większym ekranem o rozdzielczości 2688 na 1242 pikseli i większej baterii posiada takie same funkcje i specyfikację jak model Xs. Pomimo ekranu większego o jeden cal ma mniejsze wymiary niż model 8 Plus.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm

Waga: 208 g

Pamięć masowa: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Bateria: 3174 mAh; ładowanie bezprzewodowe

Aparat: 12 Mp z tyłu, dwa obiektywy - szerokokątny i teleobiektyw, nagrywanie filmów 4K, slow motion w 120 lub 240 klatkach na sekundę, tryb portretowy, 7 Mp z przodu

Złącza: Lightning

Pamięć RAM: 4 GB

Wyświetlacz: 6,5 cala, rozdzielczość 2688 x 1242 pikseli, OLED, wsparcie dla technologii 3D Touch, HDR, True Tone

Procesor: Apple A12 Bionic, sześciordzeniowy o taktowaniu 2,49 GHz

Łączność bezprzewodowa: 4G (LTE), 3G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Źródło: Apple

Podsumowanie: iPhone XS Max to największy i najdroższy iPhone jakiego można kupić. XS Max łączy cechy smartfonu i tabletu. Jest bezpośrednim następcą modelów z Plus'em. Model ten możemy polecić osobom poszukującym konkurenta dla Galaxy Note z systemem iOS.