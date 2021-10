Jaxon, czyli wiadomości esportowe od Samsunga

Samsung nawiązał współpracę z agregatorem wiadomości Upday, aby uruchomić nową aplikację Jaxon, która ma na celu dostarczanie najnowszych informacji o branży e-sportowej.

Aplikacja będzie obejmować szeroki zakres tytułów, takich jak League of Legends, DOTA2, CS: GO, Valorant i wiele więcej. Nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy Jaxon będzie dostępny do pobrania, ale możemy się spodziewać, że stanie się to na przestrzeni najbliższych dni.

Oprócz dostarczania najnowszych wiadomości esportowych i materiałów ekskluzywnych, Jaxon pozwoli także na streamowanie ulubionych tytułów w serwisach streamingowych, takich jak Twitch czy YouTube. Użytkownicy mogą również tworzyć własne kanały, które mieszają i łączą wiele tytułów. Użytkownicy mogą także przełączać się między poszczególnymi grami, przesuwając palcem w lewo lub w prawo na ekranie głównym. Dodatkowo, wbudowana funkcja kalendarza pozwala śledzić, kiedy ulubiona drużyna ma zaplanowany mecz.

Źródło: Samsung

Aplikacja będzie dostarczać wszystkie treści do użytkownika w "humorystyczny i pouczający sposób". Samsung twierdzi, że Jaxon to "element designu, influencer w mediach społecznościowych, autor, doradca i osobowość offline" w jednym.

Premiera Jaxona odbywa się w idealnym momencie, ponieważ największy na świecie turniej e-sportowy - The International 10 DOTA2 Championship - właśnie rozpoczął się w Bukareszcie w Rumunii. Jako, że wydarzenie jest dostępne tylko online, fani będą polegać na usługach takich jak Jaxon, aby być na bieżąco z sytuacją w turnieju i wynikami meczów, a także aby dowiedzieć się, czy ich ulubiona drużyna została wyeliminowana.