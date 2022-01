Jeden iPhone na cztery smartfony z Androidem - co kupowaliśmy w 2021 roku?

iPhone 13 spowodował, że na świecie zmienił się rozkład sił. Jakie smartfony kupowaliśmy w 2021 roku?

Firmy analityczne podsumowały właśnie czwarty kwartał 2021 roku pod kątem sprzedaży smartfonów na świecie. Tym samym otrzymaliśmy globalny obraz tego, co kupowaliśmy na przestrzeni całego ubiegłego roku. Czy w analizach pojawiły się jakieś niespodzianki? Tak, a płynące z nich wnioski są jeszcze ciekawsze.

iPhone 13 Źródło: macworld.com

Po pierwsze aktualnie jeden iPhone przypada na cztery smartfony z Androidem.

Apple w ostatnim kwartale 2021 roku zbiegającym się z premierą iPhone'a 13 i okresem świątecznym odpowiedzialne było za sprzedaż 22% wszystkich smartfonów na całym świecie. Nieco dalej na drugim miejscu był Samsung z 20%, Xiaomi, Oppo i Vivo z 12%, 8% oraz 9%, ale nie to jest najważniejsze.

Wniosek płynący z otrzymanych danych jest jeden. Pomimo pandemii koronawirusa, wzrostu inflacji i niestabilności na wielu rynkach świata konsumenci decydują się na zakup coraz droższych smartfonów. Dzieje się tak oczywiście z prostego powodu. Co roku spędzamy przed naszymi smartfonami coraz więcej czasu, a urządzenia mobilne w wielu aspektach naszego życia są praktycznie bezcenne i zastapił nam komputery.

Co ciekawe Canalys zakłada, że gdyby nie problemy z dostępnością półprzewodników, Apple sprzedało by jeszcze więcej smartfonów. Firma musiała ograniczyć produkcję w czwartym kwartale 2021 roku, co wywołało spore problemy z dostępnością iPhone'a 13 Pro.