Jeden z bohaterów serii Assassin's Creed może wrócić w DLC do Valhalli

Pojawiają się informacje, że w niezapowiedzianym jeszcze DLC do Assassin's Creed Valhalla może pojawić się bohaterka jednej z poprzednich odsłon gry.

Dodatek do Asssassin's Creed Valhalla o podtytule Oblężenie Paryża zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Nie będzie to ostatnie DLC do najnowszej części serii Assassin's Creed. W sieci pojawiają się już pierwsze informacje na temat nadchodzących rozszerzeń.

W następnym dodatku mielibyśmy trafić do Muspelheim, nordyckiej krainy ognia. Użytkownik j0nathan na swoim na kanale na platformie YouTube zdradził kolejną informację. Wynika z niej, że w następnym DLC spotkamy Kassandrę, główną bohaterkę Assassin's Creed Odyssey. Takie przypuszczenia wysnuł na podstawie dialogu obu postaci, który odnalazł w plikach gry. Wynika z niego, że Eivor wyruszy wraz z Kassandrą we wspólną podróż.

Obecność dialogu nie oznacza niestety, że w rzeczywistości do takiego spotkania dojdzie. Nie musi on być wykorzystany w grze. Miejmy nadzieję, że jednak Kassandra pojawi się w Valhalli. Jest to jedna z ciekawszych postaci w całej serii gier.

