Jeden z najciekawszych średniopółkowców Samsunga nie otrzyma kolejnej dużej aktualizacji systemu [01.04.2023]

Koreański producent zapewnia wieloletnie wsparcie aktualizacjami dla swoich smartfonów, ale właściciele modelu Galaxy S20 FE muszą przyzwyczaić się do Androida 13.

W 2022 roku Samsung ogłosił, że część jego urządzeń otrzyma cztery duże usprawnienia do kolejnych wersji systemu od Google. Zmiana ta obejmowała nie tylko modele z serii Galaxy S22, ale i kilka średniaków oraz niektóre starsze telefony. Niestety na liście nie znalazł się jeden z najciekawszych smartfonów koreańskiego producenta, czyli Galaxy S20 FE. Model ten zadebiutował w 2020 roku jako alternatywa dla znacznie droższych flagowców. Urządzenie cieszyło się dużą popularnością wśród portali branżowych oraz twórców internetowych zajmujących się tematyką mobile.

Ogromną zaletą modelu S20 FE była jego cena, która nie wskazywała na tak solidne podzespoły. Smartfon został wyposażony w spory ekran AMOLED o przekątnej 6.5-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosiła 120 Hz. Na froncie znalazła się też drobna kamerka do selfie o rozdzielczości 32 Mpix, a plecki urządzenia zajmował zestaw aparatów z obiektywem głównym o rozdzielczości 12 Mpix. Urządzenie działało na procesorze z serii Snapdragon, który wspierany był przez 6 Gb lub 8 Gb pamięci RAM.

Galaxy S20 FE jest jednym z dwóch przedstawicieli linii Fan Edition, która została anulowana po premierze Galaxy S22. Wszystko wskazuje jednak na to, że kolejny model z serii (S23 FE) pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Oto pozostałe urządzenia Samsunga, które nie otrzymają kolejnej wersji systemu Android (dotyczy także starszych modeli):

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Więcej informacji na temat nowego oprogramowania od Google znajdziecie w naszym artykule na ten temat.

Jak sprawdzić, czy mój smartfon posiada aktualne oprogramowanie?

Większość telefonów posiada włączoną opcję automatycznej aktualizacji, które pobiera i instaluje nowe wersje systemu w nocy. Warto jednak sprawdzić, czy Twój model działa na najnowszej możliwej wersji oprogramowania - tym bardziej, że cały proces zajmie Ci maksymalnie dwie minuty.

Krok 1: Otwórz ustawienia urządzenia, a następnie przejdź do zakładki "Aktualizacja oprogramowania

Źródło: PCWorld.pl

Krok 2: Teraz wybierz opcję "Pobierz i zainstaluj", a smartfon automatycznie sprawdzi aktualność systemu

Źródło: PCWorld.pl

Jeżeli jesteś użytkownikiem Samsunga Galaxy, to warto również sprawdzić mój poradnik na temat poprawy wydajności w urządzeniach koreańskiego producenta. Polecam również bliźniaczy tekst, dotyczący ograniczenia zużycia baterii przez Always On Display na smartfonach z serii Galaxy.

Warto również sprawdzić listę wszystkich smartfonów, które zostały już zaktualizowane do One UI 5.1.