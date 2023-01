Jeden z najlepszych tabletów na rynku w promocji! To świetny moment na rozbudowę swojego biurowego zestawu

Kupując topowe urządzenie Samsunga otrzymamy zwrot gotówki w wysokości 800 zł.

Źródło: TelefonGuru

Galaxy Tab S8 Ultra w promocji

Galaxy Tab S8 Ultra to jeden z najbardziej kompletnych tabletów na rynku. Urządzenie posiada świetne podzespoły, najnowsze oprogramowanie oraz unikalną konstrukcję, co czyni go idealnym narzędziem zarówno do biznesowych, jak i rozrywkowych zastosowań. Tablet trafił do sprzedaży w kwietniu zeszłego roku i spotkał się ze świetnym przyjęciem. Największą wadą urządzenia jest zdecydowanie jego cena, która nie należy do najniższych.

Na oficjalnym sklepie producenta model S8 Ultra (w wersji z łącznością WiFi oraz 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej) kosztuje obecnie 5699 zł. Na szczęście urządzenie znajduje się w atrakcyjnej promocji, dzięki której po dokonaniu zakupu otrzymamy zwrot gotówki w wysokości 800 zł. Warto zaznaczyć, że w promocji znajdują się także tańsze warianty Galaxy Tabów z serii S8, choć w ich przypadku rabat jest niższy.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja polega na zwrocie gotówki, który otrzymamy po zakupie tabletu. W celu skorzystania z rabatu należy nabyć urządzenie u jednego z partnerów handlowych marki Samsung lub na oficjalnym sklepie producenta (w dniach 16.01 - 29.01), a następnie zarejestrować swój egzemplarz w aplikacji Samsung Members. Dokładną instrukcję wraz ze wszystkimi krokami znajdziecie tutaj.

Wśród oficjalnych partnerów marki Samsung znajdują się takie sklepy, jak RTVEuroAGD czy Media Expert. Pełen regulamin promocji wraz z listą wszystkich sklepów, w których możecie dokonać zakupu znajdziecie tutaj.

Źródło: Samsung

Ile kosztuje Glaxy Tab S8 Ultra po rabacie?

Źródło: Samsung

Galaxy Taby S8, S8+ oraz Ultra możecie znaleźć w popularnych polskich sklepach z elektroniką oraz w internetowym sklepie Samsunga. Ceny poszczególnych modeli - po uwzględnieniu zwrotu gotówki - prezentują się następująco:

Galaxy Tab S8 Ultra (WiFi + 12 GB/256 GB)

Cena: 5699 zł 4899 zł / Link

Galaxy Tab S8+ (WiFi + 8 GB/256 GB)

Cena: 5299 zł 4599 zł / Link

Galaxy Tab S8 (WiFi + 8 GB/128 GB)