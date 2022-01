Jeden z największych hitów zniknie z Xbox Game Pass? Wiemy kiedy

Już niebawem w Xbox Game Pass pojawi się kilka bardzo ciekawych gier. W ramach subskrypcji zagramy m.in. w Tom Clancy's Rainbow Six Extraction oraz Hitman Trilogy. Microsoft jednak nie tylko dodaje gry do usługi. Niestety niektóre tytuły w pewnym momencie znikną z Xbox Game Pass. Pewna zmiana w aplikacji Microsoft Store na PC umożliwia sprawdzenie dokładnych dat, kiedy poszczególne gry zostaną usunięte z subskrypcji.

The Microsoft Store app on PC apparently now shows the exact date when a game is leaving Xbox Game Pass. The regular 20% off discount that applies to any game on the service shows when the discount lapses, which indicates when the game will leave.



Some examples are listed below. pic.twitter.com/oXA6xeRFpr