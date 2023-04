Jeden z największych producentów gier wycofuje się z Polski! Co dalej kultowymi tytułami?

Plotkowano o tym od miesięcy i wreszcie możemy potwierdzić smutną dla nas wiadomość - jeden z największych producentów gier wycofuje się z polski.

Ubisoft już od długiego czasu mierzy się z licznymi problemami. Firma w obliczu rosnącej inflacji, ale również kolejnych rozczarowujących wyników finansowych postanowiła w znaczącym stopniu ograniczyć wydatki i ciąć koszty. Plan, jaki postanowili wdrożyć decydenci francuskiego producenta jest dość prosty - w ciągu dwóch lat konieczne jest obniżenie kosztów o 200 milionów euro. W realizacji tego zadania ma pomóc restrukturyzacja, idące za tym niestety zwolnienia pracowników oraz sprzedaż aktywów, które nie wpłyną na podstawową działalność firmy.

Niestety, z tego co wiemy, to z tym ostatnim Ubisoft ma spore problemy. W kuluarach mówiono nawet o tym, że Ubisoft intensywnie szukał strategicznego inwestora, ale nikt nie był zainteresowany przejęciem francuskiego producenta. Wciąż gorący pozostaje temat współpracy z Microsoftem, o którym pisaliśmy szerzej kilka tygodni temu. Jednak wciąż są to jedynie spekulacje. Ubisoft postanowił zatem dłużej nie zwlekać i przystąpił do ogromnej restrukturyzacji.

Ubisoft wycofuje się z Polski

Plotkowano o tym od miesięcy, ale teraz oficjalnie możemy już potwierdzić - polski oddział Ubisoftu zostanie zamknięty. Niestety, wszystkie osoby związane z wydawnictwem gier producenta na terenie naszego kraju zostaną zwolnione. Jak donosi Bloomberg - Polska nie jest odosobnionym przypadkiem. Niestety, ale podobny los spotka zespoły Ubisoftu w: Hiszpanii, Włoszech, Holandii oraz krajach Skandynawskich. W sumie pracę straci około 60 osób. Śmiało możemy założyć, że to jednak nie koniec zwolnień w Ubisoft.

Co z Assassin's Creed i innymi grami Ubisoftu w Polsce?

Wyjście Ubisoftu z Polski budzi pewne obawy co do obecności na naszym rynku tytułów wydawanych przez producenta. Według dotychczasowych planów, w tym roku powinny zadebiutować przynajmniej takie gry jak: Assassin's Creed Mirage czy Skull & Bones. Szczególnie nowe przygody asasynów wzbudzają duże zainteresowanie wśród graczy. Czy premiera tych tytułów jest zatem zagrożona na naszym rynku? Jest oczywiście za wcześnie, aby to potwierdzić, ale wielce prawdopodobne, iż francuska korporacja poszuka na polskim rynku zewnętrznego wydawcy, który będzie opiekował się grami Ubisoftu. Chętnych na takie przejęcie nie powinno brakować i miejmy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli oficjalnie potwierdzić nowego wydawcę serii Assassin's Creed w Polsce.

Co dalej z Ubisoftem? Cóż, francuski producent potrzebuje teraz sukcesu, który powoli mu odbić się od dna i powrócić na właściwe tory. Miejmy nadzieję, że pierwszym krokiem w tym kierunku będzie udana premiera Assassin's Creed Mirage.