Jedna funkcja Galaxy S23, która mnie ekscytuje i powinna ekscytować również Ciebie

Już bardzo mało dzieli nas od premiery najnowszych flagowców Samsunga. Jeśli ktoś nadal zastanawia się, czy będzie warto skusić się na nowego Galaxy, oto jeden z powodów, dla których warto.

Już niedługo Samsung zaprezentuje serię Galaxy S23, czyli swoje najnowsze flagowe smartfony, które przyniosą ulepszenia i aktualizacje w stosunku do serii Galaxy S22 z 2022 roku. Nie jest jednak oczywiste, co Samsung może zrobić, aby nakłonić klientów do zakupu nowych telefonów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie głównie ci, którzy posiadają Galaxy S21 Ultra lub starsze flagowce zostaną skuszeni przez linię Galaxy S23.

Już od dawna wiadomo, że aktualizacja do 200 MP głównego aparatu z 108 MP aparatu dla Galaxy S23 Ultra będzie jedną z największych zmian, ale może okazać się również jedną z najbardziej niepotrzebnych zmian dla wielu użytkowników. To, na co naprawdę czekam i o czym mogą pomyśleć potencjalni klienci, to nowy układ Snapdragon 8 Gen 2, który ma zasilać serię Galaxy S23 na praktycznie wszystkich rynkach świata.

Fot. Jonas Leupe / Unsplash.com

Wprowadzenie przez Samsunga układu Snapdragon 8 Gen 1 dla serii Galaxy S22 w większości części świata był jedną z najbardziej pożądanych cech. Rzeczywistość nie sprostała jednak oczekiwaniom, a sam Snapdragon 8 Gen 1 nie był tak dobry, jak się spodziewaliśmy, ponieważ został wyprodukowany przez odlewnie Samsunga, a nie TSMC, co oznaczało, że nie spełniał swojego pełnego potencjału.

To właśnie wyprodukowany przez TSMC układ Snapdragon 8+ Gen 1, który zasilił składane smartfony Galaxy z 2022 roku, pokazał nam, do czego naprawdę jest on zdolny. Pomimo niezbyt dużych baterii, zarówno Galaxy Z Fold 4, jak i Galaxy Z Flip 4 mają doskonałą wydajność.

Fot. Jonas Leupe / Unsplash.com

Galaxy S23 z układem Snapdragon 8 Gen 2 to coś, na co czekam najbardziej

A skoro TSMC ma wyprodukować Snapdragona 8 Gen 2 w przyszłym roku, to nic dziwnego, że procesor serii Galaxy S23 wzbudza we mnie największe emocje. Jeśli Snapdragon 8+ Gen 1 zostanie pominięty, to Snapdragon 8 Gen 2 sprawi, że wydajność i czas pracy na baterii w modelach Galaxy S23 będą imponujące.

Europejscy użytkownicy również powinni być podekscytowani. Plotka głosi, że Samsung wykorzysta układ Snapdragon w Europie (w tym w Polsce) dla Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra. To miejmy nadzieję oznacza, że europejscy klienci nie będą musieli zmierzyć się z tego rodzaju problemami, które nękały linię Galaxy S22.