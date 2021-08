Jedna ładowarka dla wszystkich? Nowy plan parlamentu UE

Czy europosłowie przegłosują jeden uniwersalny format ładowarek? Co na to Apple?

Parlament Unii Europejskiej ma w przyszłym miesiącu głosować nad przyjęciem przepisów dotyczących jednej uniwersalnej ładowarki dla wszystkich urządzeń mobilnych sprzedawanych na jej terytorium. Nie jest to pierwszy raz, kiedy europosłowie będą pochylać się nad tym problemem.

Już w 2011 roku najwięksi producenci telefonów komórkowych podpisali dokument o wzajemnym porozumieniu i ujednoliceniu formatu ładowarek w przyszłych urządzeniach. Efektem tego porozumienia była redukcja rodzajów ładowarek pojawiających się na rynku, a większość producentów przestała produkować telefony, które wymagały osobnego kabla danego producenta. Od tej pory większość zaczęła stosować format USB 2.0.

Był to jednak połowiczny sukces, ponieważ z kolejnych latach wciąż nie udało się do końca ujednolicić rodzaju ładowarek dołączanych do smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Jak wynikło z badań przeprowadzonych w 2019 roku, połowa ze sprzedanych w 2018 roku smartfonów na terenie Unii Europejskiej korzystała z połączenia micro-USB, 29% USB Typu C, a 21% urządzeń było iPhone'ami, korzystającymi z kabli Lightning.

Teraz parlamentarzyści Unii Europejskiej mają podjąć kolejną próbę ostatecznego usystematyzowania tej sytuacji i przegłosowania przepisu, który ureguluje tę kwestię. Jak podaje portal Euractiv, powołując się na swoje źródła, już w przyszłym miesiącu ma odbyć się prezentacja nowych przepisów.

Jeżeli taka ustawa uzyska aprobatę wymaganej większości, najbardziej ucierpi na niej Apple. Gigant z Cupertino będzie musiał albo dopasować się do nowych przepisów, albo przestać sprzedawać iPhone'y, które nie będą zgadzały się z nowymi przepisami w krajach Unii Europejskiej. Wydaje nam się, że nawet Apple nie będzie mogło pozwolić sobie na coś takiego. Ponadto, zdaniem amerykańskiej firmy taki przepis spowodowałby ogromną ilość elektronicznych odpadów oraz szkodziłby postępowi i innowacyjności.

