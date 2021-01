Jedna na 100 tysięcy osób ze skutkami ubocznymi po szczepionce Pfizer na COVID-19

Szczepionka Pfizer-Biontech na COVID-19 wywołuje reakcję alergiczną statystycznie u jednej na 100 tysięcy osób. Podczas badań zauważono, że wybrana grupa ludzi reaguje na nią źle znacznie częściej od pozostałych. Czy znajdujesz się w grupie ryzyka?

Szczepionka przeciw COVID-19 wyprodukowana przez firmy Pfizer i Biontech jako pierwsza została dopuszczona do stosowania w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Podobnie, jak w przypadku innego rodzaju szczepionek, produkt Pfizer-Biontech nie jest idealny i w skrajnych przypadkach może wywoływać poważne reakcje alergiczne.

Przykładowa szczepionka Źródło: Markus Spiske/Unsplash

Amerykańscy urzędnicy służby zdrowia przekazali wczoraj, że mniej więcej jedna osoba na 100 tysięcy zaszczepionych szczepionką Pfizer-Biontech Covid-19 miała poważne reakcje alergiczne. W komunikacie dodano, że korzyści ze szczepień są znacznie większe, niż ryzyko wystąpienia powikłań.

Starsza urzędniczka CDC - Nancy Messonnier podała że średnia anafilaksji (silnej reakcji alergicznej po podaniu szczepionki) wynosi około 11,1 przypadków na milion dawek. Dla porównania klasyczna szczepionka na grypę powoduje około 1,3 anafilaksji na miliona dawek, a więc wskaźnik dla najnowszej szczepionki od Pfizer-Biontech jest około 10 razy wyższy.

Messonnier dodaje, że punkty, w których realizowane są szczepienia na Covid-19 są przygotowane do leczenia anafilaksji.

Anafilaksja najczęściej dotyka osoby w wieku od 27 do 60 lat z medianą wynoszącą 40 lat. Odnotowano 21 takich przypadków. Co ważne aż 90% osób, które doznały anafilaksji to kobiety. Pierwsze symptomy reakcji alergicznej na szczepionkę pojawiają najczęściej po 13 minutach. W dwóch przypadkach anafilaksja pojawiła się dopiero po 150 minutach od podania szczepionki.

Czterech pacjentów zostało hospitalizowanych. Trzech z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Aż 17 przypadków trafiło na SOR. Obecnie 20 z 21 osób ze stwierdzoną anafilaksją po przyjęciu szczepionki na COVID 19 firm Pfizer-Biontech zostało wypisanych do domu. Nie odnotowano żadnego zgonu.

Jakie są objawy anafilaksji po przyjęciu szczepionki na COVID-19? Urzędnicy podają wysypkę, uczucie duszenia się, obrzęk języka, pokrzywkę, trudności w oddychaniu, chrypę, obrzęk warg, nudności oraz suchy kaszel.

Źródło: firstpost.com