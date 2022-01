Jedna z flagowych funkcji Windows 11 będzie w końcu działać, jak należy

Wyciekła informacja o aktualizacji 11 22H2.

Jedną z nowości, które miały odróżniać Windows 11 od poprzednika, była możliwość stosowania widżetów. I to się zgadza. Prawie. Dlaczego tylko prawie? Otóż jak na razie owszem, można korzystać z widżetów, ale wyłącznie systemowych. Co z innymi firmami? Póki co jest to niemożliwe, ale jak donosi najnowszy przeciek, aktualizacja Windows 11 22H2, czyli Sun Valley 2, ma to zmienić.

Jak pisaliśmy poprzednio, zmianom ulegnie m.in. menu Start, obsługa Paska Zadań, dojdzie także kilka funkcji, których brakuje użytkownikom. Jedną z nich będzie obsługa widżetów firm trzecich. Taka informacja znajduje się m.in. w przewodniku dla deweloperów aplikacji znajdującym na stronie Microsoftu. Możemy tam przeczytać, że będą w pełni obsługiwane widżety webowe, nie będzie natomiast wsparcia dla Win32 oraz UWP.

Widżety będzie można instalować konieczności korzystania ze sklepu Windows Store, choć i to jest dopuszczone. We wspomnianej dokumentacji znajduje się także wzmianka o "Kartach adaptacyjnych", które mają wspomagać widżety. Ich działanie jest proste - widżet będzie dopasowywany do stylu graficznego systemu oraz dostępnych zasobów sprzętowych. Na to wszystko musimy jednak poczekać co najmniej do połowy 2022 roku.

