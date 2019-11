Jedna z najlepszych funkcji Pixel'a 4 trafia do starszych modeli

Aplikacja Recorder zamienia urządzenie w stenografa.

Kiedy debiutował Pixel 4 Google stworzyło ogromne zamieszanie wokół aparatu, który od lat jest cechą charakterystyczną smartfonów wyszukiwarkowego giganta. Szybko okazało się jednak, że konkurencja również poszła naprzód i Pixel 4 nie ma łatwego startu. Nie można zapominać jednak, że Pixel'e posiadają jeszcze wiele ciekawych funkcji, a jedną z najważniejszych może wcale nie być ani aparat, ani Motion Sense.

Czym więc jeszcze wyróżnia się Pixel 4? Aplikacją Recorder, która jak samo Google potwierdziło trafi również do starszych modeli z serii Pixel.

Informacja została zauważona po raz pierwszy przez redaktorów Android Police, którzy otrzymali odpowiedź od moderatora Google. Wiadomość potwierdza, że wyszukiwarkowy gigant planuje udostępnić aktualizację oprogramowania, która udostępni aplikację Recorder również na nieco starsze Pixele. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji takich, jak termin wdrożenia oraz kompatybilność z poszczególnymi modelami.

Aplikacja Recorder wygląda niepozornie, ale oferuje potężne możliwości. Jak można się spodziewać po nazwie program rejestruje wszystko, co dzieje się wokół urządzenia. Najważniejsza jest jednak funkcja transkrypcji, która pozwala zarejestrowany dźwięk w moment zamienić na transkrypcję. Oznacza to, że telefon automatycznie zamienia dźwięk na tekst korzystają z możliwości Asystenta Google. Co ważne całość działa niezwykle dokładnie.

Po zakończeniu nagrywania można przeszukiwać otrzymany tekst tak, jakby był to zwykły dokument, a nagranie przeskoczy od razu do odpowiedniego momentu.

Google informuje, że wszystkie nagrania pozostają fizycznie w pamięci masowej urządzenia i nie są przesyłane do sieci. Dzięki tym zapewnieniom użytkownicy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych.

