Jednak nie zapomnieli!! Ale czy gracze wybaczą spóźnienie?

Podczas trwającej prezentacji Intel INNOVATION, została ogłoszona kolejna głośna premiera.

Gdy ostatnie plotki głosi porzucenie projektu, a ciągłe przekładanie premiery, poniekąd to potwierdzały, stała się rzecz niespotykana. Pat Gelsinger CEO Intela zapowiedział właśnie, że karty graficzne Arc Alchemist w końcu trafią do graczy. Oczywiście podczas konferencji nie obyło się, bez przytyków w stronę konkurencji. Pat Gelsinger stwierdził “że prawo Moora wciąż działa” i nawet "że karty dla graczy wcale nie muszą ciągle drożeć". Zaprezentowany model Arc A770, najwyższy w hierarchii Intela zadebiutuje już 12 października (tego samego dnia co RTX 4090 kosztujący 1599 dolarów).

fot. Intel

Wstępnie karta została wyceniona na 329 dolarów, Co powinno się przełożyć na ok 1700 zł. Biorąc pod uwagę, że według Intela karta śmiało może konkurować z Radeonem RX 6600 XT czy GeForcem RTX 3060(nawet pod względem Ray Tracingu), pozostaje nam oczekiwać na pierwsze testy i mieć nadzieje, że nie będzie to tylko "papierowa" premiera. Więcej o kartach Alchemist Arc dowiecie się z naszego zbiorczego artykułu, w którym zbieraliśmy wszelkie informacje o specyfikacji, czy najnowsze plotki.

