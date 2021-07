Jedno słowo Muska i Bitcoin wystrzelił w górę. Ile jest wart obecnie?

Elon Musk to człowiek, który potrafi sprawić, że tysiące posiadaczy kryptowalut popadają w depresję lub... euforię. Tym razem dokonał tego drugiego.

Szef Tesli i SpaceX, czyli Elon Musk, przemawiał na zdalnej konferencji B Word Conference. Powiedział tam mimochodem, że Tesla jest skłonna zacząć znów przyjmować płatności w kryptowalutach. Przypomnę, że przestała je akceptować w maju bieżącego roku. Powodem było zbytne zużycie energii, czyli szkodzenie środowisko, przez "górników". Widać Musk dotarł do raportów, które mówią o spadku zapotrzebowania energetycznego, aczkolwiek nie podzielił się żadnymi konkretnymi informacjami.

Jednak wystarczyło mu powiedzieć, że Tesla jest "skłonna" (zauważmy - nie jest to obietnica, że tak się na pewno stanie) akceptować kryptowaluty, aby wartość Bitcoina podskoczyła o niemal 2 tysiące dolarów - w chwili pisania tego tekstu jeden Bitcoin jest wart 31 899 USD. Oczywiście daleko jeszcze do rekordu wynoszącego 46 tys. dolarów, ale jeśli ktoś miał np. 10 Bitcoinów, ich wartość zwiększyła się z 300 000 na 310 899 dolarów. A to już pokaźna kwota. Do Muska wracając - znając jego dotychczasowe zachowania można spodziewać się dosłownie wszystkiego. Jeśli przy następnej publicznej wypowiedzi lub tweecie pochwali kryptowaluty, ich wartość znowu pójdzie do góry, może jednak coś skrytykować - i wartość poleci. Mamy do czynienia z dziwną sytuacją, w której jeden człowiek potrafi zmienić cały rynek.

Zobacz również:

Źródło: TheNextWeb