Jedyna taka okazja – odkurzacz akumulatorowy w Lidlu tańszy o 100 zł. Warto?

Już dzisiaj w Lidlu kupisz odkurzacz akumulatorowy marki Silvercrest w nowej niższej cenie. Przekonaj się, czy warto.

SILVERCREST® Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

Odkurzacze pionowe to świetny wybór dla tych, którzy nie przepadają za odkurzaniem. Tego typu modele umożliwiają bowiem sprzątanie bez schylania, są lekkie i mobilne, a modele bezprzewodowe niwelują konieczność uważania na kabel.

Model, który właśnie trafił w Lidlu na promocję to pozbawiony worka, bezprzewodowy odkurzacz pionowy. Sprzęt został wyposażony w podwójny filtr, a także spory akumulatorowi litowo-jonowy o pojemności 40 V.

Odkurzacz jest lekki i zwrotny, posiada elastyczny wąż ssący, wtykowy uchwyt, oraz pasek do noszenia np. przy oczyszczaniu mebli. Producent wyposażył go także w kilka dodatków: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotkę do tapicerki i dyszę szczelinową. Odkurzacz marki Silvercrest przypadnie do gustu alergikom, bowiem został zaopatrzony w filtr HEPA z możliwością prania (H13).

Parametry

Czego spodziewać się po odkurzaczu akumulatorowym marki Silvercast? Przyjrzyjmy się jego parametrom i przekonajmy się, co potrafi:

Specyfikacja:

silnik: 25V;

25V; dł. kabla: ok. 180 cm;

ok. 180 cm; czas pracy: poziom 1 - ok. 75 min, poziom 2 - ok. 45 min, poziom 3 - ok. 15 min;

poziom 1 - ok. 75 min, poziom 2 - ok. 45 min, poziom 3 - ok. 15 min; czas ładowania: ok. 6 h;

ok. 6 h; stopnie prędkości: 3;

3; akumulator: litowo-jonowy 2200 mAh;

litowo-jonowy 2200 mAh; Wymiary: ok. 25 x 115,6 x 18 cm (szer. x wys. x gł.)

ok. 25 x 115,6 x 18 cm (szer. x wys. x gł.) Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne Waga: ok. 3.475 g

ok. 3.475 g Gwarancja: 3 lata

Odkurzacz jest dostępny w cenie 499 zł, zamiast 599 zł. Z ofertą możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Czy w takim razie warto skusić się na promocję Lidla? Cena produktu nie jest zła, choć w sklepach z elektroniką proste odkurzacze z rabatami możemy otrzymać już za ok. 350 zł.

