Jeff Bezos nie jest już szefem Amazonu!

Założyciel platformy Amazon nie jest już jej szefem. Po 27 latach i dorobieniu się fortuny ustępuje ze stanowiska. Dlaczego?

W powszechnej świadomości Amazon to Jeff Bezos. Nic dziwnego - to on założył firmę w 1994 roku. Na początku była to księgarnia internetowa, dopiero od kolejnego roku pojawił się inny asortyment. Teraz, piątego lipca 2021 roku, odchodzi ze swojego stanowiska szefa, które sprawował nieprzerwanie od 27 lat. Zastąpi go na nim Andy Jassy, szef działu Amazon Web Services. Dzisiaj analitycy oceniają wartość Amazona na 1,8 tryliona dolarów. Jest to absolutna czołówka najwartościowszych marek na świecie - firmę założoną przez Bezosa wyprzedzają tylko Apple i Microsoft.

Po odejściu Bezos pozostanie i tak jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Magazyn Forbes oszacował jego majątek na 202 miliardy dolarów - wzrost o 196 miliardów od 1998 roku. Pozostają jednak do wyjaśnienia pewne zarzuty związane z podatkami. Niezależny serwis dziennikarski ProPublica twierdzi, że Bezos nie zapłacił ich w latach 2007 i 2011.

Ustąpienie z roli szefa nie oznacza, że opuszcza założoną przez siebie firmę. Pozostanie na niej na stanowisku executive chairman, czyli dyrektora wykonawczego. Czy decyzja o przekazaniu władzy komu innego wiąże się z rozwojem Blue Origin, czyli założonego przez Bezosa przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego? Prawdopodobnie. Ponadto już za piętnaście dni Bezos poleci w kosmos w suborbitalnym pojeździe nośnym New Shapard. W podróży będzie towarzyszyć mu młodszy brat Mark. Można będzie zatem bez złośliwości powiedzieć, że po zdobyciu wielkiego majątku Bezos odleciał w kosmos.

Źródło: Neowin