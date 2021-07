Jeff Bezos poleci w kosmos już dziś! Gdzie i kiedy oglądać transmisję na żywo?

Pierwszy turystyczny lot w kosmos firmy Blue Origin już dziś. Barwna załoga, brak pilota oraz wyścig milionerów dodają pikanterii wydarzeniu. Oglądaj na żywo.

Wyścig kosmiczny trwa w najlepsze i to na kilku płaszczyznach. Jedna z rywalizacji odbywa się na poziomie państwowym i jej głównymi uczestnikami są Stany Zjednoczone, Chiny oraz Rosja, z pewnym udziałem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od jakiegoś czasu jednak rośnie w siłę sektor prywatnych firm kosmicznych i z racji tego, że działania takie wymagają ogromnych nakładów finansowych – na założenie takowych firm pozwolili sobie najbogatsi ludzie świata, czyli właściciel Tesli - Elon Musk, brytyjski „geniusz” - Richard Branson oraz założyciel Amazona – Jeff Bezos. Ten ostatni już dziś odbędzie wraz z załogą swój pierwszy turystyczny lot w kosmos, dzięki swojej firmie kosmicznej – Blue Origin.

Liczy się nie tylko pierwszeństwo

Trzeba przyznać, że wyścig milionerów o to, kto pierwszy poleci w kosmos, a jego firma stanie będzie oficjalnym pionierem lotów kosmicznych, jest barwny. Tym bardziej, że nie chodzi o sam czas. Teoretycznie właściciel Virgin Media – Richard Branson, wyprzedził Bezosa o dosłownie kilka dni i jako pierwszy cieszył się stanem nieważkości wraz z towarzyszącą mu załogą, jednak właściciel firmy Amazon nie jest całkiem drugi.

Źródło: Blue Origin

Chodzi głównie o pewne umowne granice i różnice w całym przedsięwzięciu. Otóż, choć według niektórych wytycznych „kosmos” zaczyna się około 80 km nad powierzchnią Ziemi, to umowna granica pomiędzy naszą planetą i przestrzenią kosmiczną znajduje się na wysokości 100 km. Branson natomiast nie do końca poleciał w kosmos, ponieważ za pomocą dwóch specjalnych samolotów (jednego „wynoszącego” oraz właściwego – kosmicznego) dotarł na wysokość 90 km i oficjalnie wraz z załogą dotarł na tzw. krawędź kosmosu, ale jej nie przekroczył.

Bezos leci w kosmos

Dzisiejszy lot Jeffa Bezosa odbędzie się z kolei nie za pomocą samolotu, a pełnoprawnej rakiety kosmicznej New Shepard, budowanej z myślą o konkurencyjności dla przedsięwzięć firmy SpaceX. Na pokładzie znajdzie się barwna załoga, w postaci:

Sam milioner oczywiście – Jeff Bezos

Mark Bezos – brat Jeffa

– brat Jeffa Wally Funk - 82-letnia pionierka lotów kosmicznych

- 82-letnia pionierka lotów kosmicznych Oliver Daemen - 18-letni syn właściciela holenderskiej firmy inwestycyjnej, któremu ojciec wykupił podróż

Ciekawostka: Za sprawą dzisiejszego lotu, Wally Funk zostanie najstarszą osobą w historii, która poleciała w kosmos, a Oliver Daemen najmłodszą.

W misji nie będzie brał udziału żaden pilot, podobnie zresztą, jak w przypadku innych lotów kosmicznych, które są sterowane zdalnie. Docelowo, rakieta wraz z załogą przekroczą magiczną barierę 100 km i na tym pułapie będą delektować się okresem nieważkości. Tym samym, choć Branson ma kilka dni przewagi, to generalnie nie wzbił się ponad umowną granicę ziemskiej przestrzeni powietrznej, natomiast Jeff Bezos tego dokona.

Transmisja na żywo – gdzie i kiedy?

Start misji zaplanowano na dziś, czyli 20 lipca 2021 roku godzinę 15.00 czasu polskiego, jednak transmisja rozpocznie się już o 13.30 i obejmie proces przygotowań. Po powrocie załogi na Ziemię odbędzie się natomiast konferencja prasowa z udziałem uczestników i samego Jeffa Bezosa.

Relacja na żywo z lotu Jeffa Bezosa w kosmos dostępna będzie na stronie głównej Blue Origin oraz na serwisie YouTube i wystarczy kliknąć na zamieszczony poniżej materiał filmowy, aby obejrzeć transmisję.

Ciekawostka: Data 20 lipca nie została wybrana przez Jeffa Bezosa przypadkowo, ponieważ dziś przypada ważna rocznica. Dokładnie 20 lipca 1969 roku miała miało miejsce pierwsze lądowanie człowieka na księżycu w ramach sławetnej misji Apollo 11.

Komercyjne loty w kosmos

Działania obydwu milionerów stanowią preludiom do uruchomienia przez obie firmy – Blue Origin oraz Virgin Galactic, komercyjnych lotów turystycznych w kosmos. Przy czym „w kosmos” to, jak wspomniano, określenie umowne. Bowiem planowana turystyka odbywać się będzie na wysokościach 80-100 km na powierzchnią Ziemi, czyli na granicy ziemskiej atmosfery i kosmosu, więc nie będą to loty kosmiczne, a ściślej ujmując - suborbitalne.

Kapsuła pasażerska wygląda luksusowo (Źródło: Blue Origin)

Choć Elon Musk ostatnio nie specjalnie wypowiada się nad tematem własnego lotu turystycznego w kosmos, to wydaje się, że właśnie on ma największe szanse na realizację w najbliższym czasie lotów w przestrzeń kosmiczną. Należąca do niego firma SpaceX już od dłuższego czasu wynosi bowiem misje załogowe w przestrzeń kosmiczną, umożliwiając astronautom m.in. dotarcie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Niemniej, dzisiejsze wydarzenie jest krokiem milowym w turystyce kosmicznej i warto być jego świadkiem.

