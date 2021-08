Jeff Bezos próbuje zablokować Elona Muska w NASA – SpaceX górą

Jeff Bezos nie potrafi pogodzić się z przegraną Blue Origin w przetargu na lądownik kosmiczny. Choć NASA odrzuciło jego apelację, kampania przeciw Starship trwa.

Jeff Bezos już dawno pozazdrościł Elonowi Muskowi jego działań kosmicznych i postanowił stworzyć własną firmę – Blue Origin, która jest obecnie największą konkurencją dla SpaceX. Od jakiegoś czasu, założyciel Amazona walczy również o kontrakty z NASA i robi to coraz bardziej sukcesywnie, np. sprzedając agencji sztuczną grawitację (więcej na ten temat tutaj). Sytuacja uległa zaostrzeniu odkąd ogłoszono misję Artemis.

Misja kosmiczna Artemis ma na celu powrót ludzi na Księżyc oraz ekspansję naturalnego satelity Ziemi. Przedsięwzięcie jest oczywiście ogromne i przewiduje m.in. budowę nowej stacji kosmicznej Gateway, która zapowiada się wprost spektakularnie, a kolejnymi elementami będą środki transportu. Już wiadomo, że General Motors i Lockheed Martin stworzą łazik, którym będą poruszali się kosmonauci na Księżycu, natomiast podróż kosmonautów z powierzchni Ziemi na stację kosmiczną będzie się odbywał rakietą SLS opracowaną przez NASA.

Źródło: NASA

Kością niezgody pomiędzy milionerami oraz właścicielami prywatnych firm kosmicznych stał się jednak etap misji, skoncentrowany na transporcie towarowym oraz załogowym pomiędzy Gateway, a Księżycem. Jak informowaliśmy w kwietniu, przetarg na tą usługę wygrał SpaceX i rakieta Starship. Z decyzją tą nie może się jednak pogodzić Jeff Bezos, który wniósł skargę na tę decyzję, co spowodował tymczasowe wstrzymanie prac nad krążownikiem. Biuro Kontroli Rządu USA odrzuciło jednak podanie i prace ruszyły ponownie.

Jednakże nawet to nie zniechęciło właściciela Blue Origin do agitacji przeciwko temu wyborowi i wciąż wszelkimi kanałami próbuje on udowodnić, że jego lądownik – Blue Moon, jest lepszy. Milioner przekonuje, że ze względu na złożoność i rozmiary Starship jest obarczony większym ryzykiem oraz potrzebować będzie zbyt częstego tankowania. Nie wiadomo jednak skąd Bezos pozyskał takowe informacje, ponieważ szczegóły na temat zapotrzebowania na paliwo, spalania oraz wydajności rakiety Starship nie zostały przez SpaceX ujawnione.

Źródło: Blue Origin

Ostatnio opublikowano nawet infografikę, która ma na celu udowodnienie, że Blue Moon jest lepszy niż Starship. Wysiłki bogacza wydają się jednak bezcelowe, ponieważ kontrakt o nazwie Human Landing System został zatwierdzony, dostał tzw. zielone światło na realizację i póki co nie ma przesłanek, aby się to zmieniło. Jedyne, co pozostaje więc Bezosowi w tej sytuacji, to przełknąć gorycz i żyć dalej.

