Jenna Ortega – królowa krzyku. W jakich horrorach wystąpiła gwiazda Wednesday?

Opiekunka: Demoniczna królowa (2020)

reż. McG

Kontynuacja slashera z 2017 roku to komediowy horror o opiekunce zaangażowanej w satanistyczną sektę. Dwa lata po tym, jak Cole (Judah Lewis) cudem uniknął śmierci z rąk pięknej Bee (Samara Weaving) i jej czczących diabła znajomych, sprawy wciąż nie wróciły do normalności. Nie dość, że chłopak musi poradzić sobie w nowej szkole, to w dodatku dręczy go tęsknota za ponętną opiekunką. Ponowne spotkanie z Bee to coś, czego Cole zupełnie się nie spodziewa... Gdy jednak młodzi sataniści powstają z martwych, nastolatek musi zrobić wszystko, by uciec przed ich krwiożerczymi zapędami. Na szczęście ma wsparcie w osobie wojowniczej Phoebe (Jenna Ortega).