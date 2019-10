Jesień to dobry czas na gry i idealny moment na zakup nowego komputera

Koniec roku to okres gdy dni stają się coraz krótsze, a pogoda nie zawsze ułatwia spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zwykle wtedy więcej czasu niż w innych porach roku poświęcamy na elektroniczną rozrywkę.

Prawie każdy gracz posiada przysłowiową „kupkę wstydu”, czyli kolekcję świetnych gier odłożonych na później, na którą zabrakło dotąd czasu, a dodatkowo kuszą nowe tytuły, które trafiają na rynek właśnie jesienią. Jest to również dobry moment, aby pomyśleć o rozbudowie swojego komputera stacjonarnego o szybszą kartę graficzną spełniającą wymagania stawiane przez współczesne gry lub zakup nowego laptopa, który stanowi idealne połączenie mobilności i wydajności. Warto śledzić najnowsze oferty, ponieważ zwyczajowo okres przedświąteczny jest przepełniony atrakcyjnymi propozycjami.

Nowa generacja laptopów zmienia reguły gry

Jeszcze kilka lat temu wydajne notebooki kojarzyły się z dużymi i ciężkimi maszynami, które jednocześnie nie grzeszyły długim czasem pracy na baterii. Również ich produktywność odstawała od porównywalnych pod względem zastosowanych podzespołów komputerów stacjonarnych. Te czasy mamy już za sobą, a nowoczesne laptopy dla graczy są smuklejsze, cichsze i oczywiście dużo szybsze niż ich poprzednicy.

Na rozwój współczesnych laptopów niewątpliwie duży wpływ miała inicjatywa Max-Q firmy NVIDIA. Nowa filozofia projektowania komputerów przenośnych całkowicie odmieniła rynek laptopów. Nowe konstrukcje są nawet trzykrotnie cieńsze i trzykrotnie wydajniejsze od produktów poprzednich generacji. Ich wysoka wydajność jest zasługą efektywnej architektury Turing. Zoptymalizowane karty graficzne GeForce, skonfigurowane w celu uzyskania jak największej efektywności, zapewniają doskonałe osiągi nawet w niewielkich laptopach. Max-Q oznacza również, że wszystkie elementy konstrukcji zostały wyprodukowane z najwyższą precyzją – począwszy od obudowy, przez kartę graficzną, po komponenty odprowadzające ciepło oraz najmniejsze podzespoły elektroniczne.

Wszechstronna platforma dla graczy i twórców

Współczesne laptopy spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym platformom do gier. Posiadają wydajne karty graficzne ze sprzętowym wsparciem dla ray tracingu (GeForce RTX), wspierają zoptymalizowane sterowniki Game Ready (również dedykowane twórcom i artystom sterowniki Studio), technikę wyświetlania obrazu NVIDIA G-SYNC czy szereg funkcji dla graczy oferowanych przez oprogramowanie GeForce Experience, takie jak Highlights, Ansel czy Freestyle.

NVIDIA Highlights automatycznie rejestruje kluczowe momenty gry, efektowne akcje i decydujące o zwycięstwie zagrania, dzięki czemu najlepsze fragmenty rozgrywki są uwiecznione w postaci filmów, którymi gracze mogą się dzielić w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube.

NVIDIA Ansel to innowacyjna metoda wykonywania zrzutów ekranu w grach. Działa jak aparat fotograficzny, który potrafi uchwycić najciekawsze momenty w czasie zabawy. Gracze mogą ustawić wirtualny aparat pod dowolnym kątem, zastosować filtry, wykonać zdjęcia HDR w wysokiej rozdzielczości, a nawet przechwytywać obrazy o 360-stopniowym polu widzenia.

NVIDIA Freestyle umożliwia stosowanie podczas rozgrywki filtrów przetwarzania końcowego. Zmieniają one wygląd i klimat gry, dostosowując barwy lub nasycenie kolorów, bądź też stosując filtry przetwarzania końcowego, takie jak HDR, filtr ograniczający wyświetlanie barwy niebieskiej (przydatny podczas nocnych rozgrywek) czy filtr ułatwiający zabawę osobom dotkniętym daltonizm.

Zalety nowoczesnych laptopów docenią również osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko streamingiem. Obecny w kartach graficznych GeForce sprzętowy koder NVENC zapewnia największą jakość oraz dużo większą wydajność niż rozwiązania oparte na procesorach centralnych.

Propozycje

Laptopy gamingowe to najbardziej uniwersalne urządzenia przenośne. Sprawdzą się nie tylko w grach, ale ich wydajność docenią również szeroko rozumiani twórcy. W przypadku gier można mieć pewność, że zaproponowane poniżej modele poradzą sobie nie tylko z obecnymi tytułami wspierającymi ray tracing i inne zaawansowane opcje graficzne, ale również tymi, na których premierę jeszcze czekamy. Należą do nich takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Dying Light 2 czy obsługująca ray tracing specjalna edycja gry Minecraft.

Lenovo Legion Y540-15

Dobrze zbalansowany 15,6-calowy laptop z niebanalnym designem. Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060, procesor i7-9750H, 16 GB pamięci DDR4 oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB.

MSI GS65 Stealth

Niezwykle smukły (niespełna 18 mm grubości) oraz lekki (1,9 kg) wydajny laptop wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 (dostępny również w konfiguracjach z kartami RTX 2070 Max-Q oraz RTX 2080 Max-Q), procesor i7-9750H, 16 GB pamięci DDR4 oraz nośnik SSD o pojemności 512 GB. 15,6-calowy ekran IPS jest odświeżany z częstotliwością 144 Hz.

Razer Blade Pro 17

Wydajny laptop dla graczy o stonowanym, niemal biznesowym designie. Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, procesor i7-9750H, 16 GB pamięci DDR4 oraz nośnik SSD o pojemności 512 GB. Pomimo 17-calowego ekranu mieści się w obudowie niewiele większej niż modele 15-calowe. Najsmuklejsza konstrukcja w tej klasie – grubość to jedyne 20 mm.

ASUS Zephyrus S

Smukły (niespełna 19 mm grubości) i lekki (niecałe 2 kg) bardzo wydajny laptop z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070, procesorem i7-9750H, 16 GB pamięci DDR4 oraz nośnikiem SSD o pojemności 1 TB. 15,6-calowy ekran IPS jest odświeżany z częstotliwością 144 Hz, a laptop obsługuje zarówno technikę G-SYNC jak i Optimus

Acer Helios 700

Typowy przedstawiciel laptopów DTR (desktop replacement), czyli modeli o większych gabarytach i wadze niż przeciętny laptop gamingowy, ale wyposażony w bezkompromisowe komponenty zawstydzające niejeden komputer stacjonarny. W tym przypadku na pokładzie bardzo wydajna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080, procesor Core i7-9750H, 16 GB pamięci DDR4 oraz nośnik SSD o pojemności 1 TB. Całość dopełnia bardzo wygodna klawiatura oraz 17-calowy ekran IPS pracujący z częstotliwością odświeżania 144 Hz.