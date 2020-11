Jesienna Wyprzedaż 2020 na Steam! Obniżki zwalają z nóg [30.11.2020]

Na platformie Steam ruszyła Jesienna Wyprzedaż! Jakie gry można wyłapać w świetnych cenach?

Spis treści

Rozpoczęła się Jesienna Wyprzedaż na platformie Steam! Oferta będzie dostępna od 25 listopada do 1 grudnia do godziny 19:00. W ramach wydarzenia dostępne są gry z różnych kategorii, więc jest w czym przebierać! Niżej przygotowaliśmy listę najciekawszych ofert z okazji Jesiennej Wyprzedaży.

Dishonored

Wydarzenia w Dishonored: Death of the Outsider przedstawione zostały z perspektywy Billie Lurk, śmiertelnie niebezpiecznej zabójczyni o nadnaturalnych zdolnościach. Razem ze swym dawnym mentorem Billie postanawia zapolować na Odmieńca, tajemniczą istotę, która jest źródłem nadprzyrodzonych mocy, z jakich korzystają wszyscy bohaterowie serii. To, w jaki sposób zrealizujemy to zadanie oraz jakie decyzje podejmiemy w kluczowych momentach, ma wpływ na kształt świata i rozwój fabuły.

Dishonored: Death of the Outsider za 25,99 zł [-80%]

Dishonored: Death of the Outsider - Deluxe Bundle za 64,99 zł [-75%]

Dishonored: Complete Collection za 87,49 zł [-75%]

Resident Evil 3

Jill Valentine jest jedną z ostatnich osób, które zostały w Raccoon City i ujrzały okropności, jakich dopuściła się Umbrella. Aby się jej pozbyć, Umbrella sięga po tajną broń — Nemesis!

Resident Evil 3 za 82,17 zł [-67%]

Crusader Kings III

Paradox Development Studio przedstawia kontynuację najpopularniejszej strategii w dziejach gatunku. Crusader Kings III to spadkobierca sięgającego daleko wstecz dziedzictwa wielkich strategicznych zmagań. Tym razem twój dom panujący zyskuje szereg nowych możliwości osiągnięcia dynastycznego sukcesu.

Kup Crusader Kings III za 143,99 zł [-20%]

Kup Crusader Kings III Royal Edition za 242,99 zł [-10%]

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wejdź w rolę profesjonalnego zabójcy potworów, Geralta z Rivii. Przemierzaj ogarnięte wojną Królestwa Północy idąc śladami Ciri, dziewczyny z prastarej przepowiedni, której magiczny talent może zniszczyć świat.

Wiedźmin 3: Dziki Gon za 29,99 zł [-70%]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gra roku za 44,99 zł [-70%]

No Man's Sky

No Man's Sky to gra science-fiction o odkrywaniu i przetrwaniu w nieskończonym, proceduralnie generowanym wszechświecie.

No Man's Sky za 107,49 zł [-50%]

Far Cry 5

Witaj w Hope County w stanie Montana – krainie kolebce fanatycznego kultu Bramy Edenu. Stań do walki z przywódcą Josephem Seedem, oraz jego rodzeństwem – Heroldami, by wzniecić ruch oporu i oswobodzić lokalną społeczność.

Far Cry 5 - Standard Edition za 49,98 zł [-80%]

Far Cry 5 - Gold Edition za 71,98 zł [-80%]

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle za 79,98 zł [-80%]

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle za 95,98 zł [-80%]

Fall Guys

Gra Fall Guys wrzuca masę zawodników na jedną mapę i gwarantuje uczestnikom dziką zabawę online. Walcz z dziwacznymi przeszkodami i przedzieraj się przez szereg niesfornych konkurentów i przezwyciężaj nieugięte prawa fizyki na drodze do zwycięstwa.

Fall Guys za 57,59 zł [-20%]

Destiny 2

Destiny 2 to gra akcji MMO, osadzona w jednym, stale ewoluującym świecie, w którą możecie zagrać w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu, wspólnie ze swoimi znajomymi. Dołącz do innych Strażników i walcz z niewyobrażalnym złem sprowadzonym przez Piramidy.

Destiny 2: Edycja legendarna za 289,00 zł [-15%]

The Sims 4

Poczuj moc tworzenia i kontrolowania własnych postaci w wirtualnym świecie, w którym nie ma ograniczeń. Doświadczaj wolności w zabawie, rządź i pogrywaj z życiem!

The Sims 4 za 16,78 zł [-88%]

The Sims 4 Digital Deluxe Edition 20,38 zł [-88%]

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon

Osamotniony padawan musi ukończyć swoje szkolenie, rozwinąć nowe, potężne zdolności Mocy i opanować sztukę władania mieczem świetlnym. Wszystko to pozostając o krok przed ścigającym go Imperium.

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon za 95,96 zł [-60%]

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon Deluxe Edition za 107,96 zł [-60%]

ASTRONEER

Badaj i przekształcaj odległe światy! Akcja Astroneer została umieszczona w XXV wieku podczas gorączki złota, która sprawiła, że gracze zaczęli badać granice przestrzeni kosmicznej, narażając w trudnych warunkach swoje życia i zasoby w poszukiwaniu okazji do zbicia fortuny.

ASTRONEER za 70,19 zł [-35%]

Civilization VI

Civilization VI zapewnia całkiem nowe możliwości interakcji ze światem, poszerzania granic swojego imperium, rozwoju kultury i konkurowania z największymi przywódcami historii w walce o stworzenie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu.

Sid Meier’s Civilization VI za 64,47 zł [-75%]

Two Point Hospital

Projektuj funkcjonalne szpitale, lecz najdziwniejsze choroby i zarządzaj humorzastym personelem, tworząc prężnie rozwijającą się sieć placówek medycznych w całym Two Point.

Two Point Hospital za 46,57 zł [-66%]

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege to pełne akcji nowe podejście do pierwszoosobowej strzelanki wieloosobowej. Wybieraj spośród wyjątkowych elitarnych operatorów dysponujących różnorodnymi funkcjami i opanuj ich umiejętności, aby przeprowadzić swoją drużynę do ekscytującej i niszczącej walki w trybie zespołowym.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition za 39,56 zł [-67%]

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Edition za 87,96 zł [-60%]

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition za 135,96 [-60%]

Zobacz również: Black Friday w Komputronik - najlepsze oferty