Jesienna promocja na smartfon Motoroli. Jaki model kupisz taniej?

Motorola przygotowała ofertę dla osób poszukujących smartfona, który nie zrujnuje ich domowego budżetu.

Na jesień producent proponuje model motorola moto g10. W dniach 5-11 listopada dostępna będzie u wybranych partnerów w cenie 599 zł, jeśli więc chcesz kupić taniej, warto się pośpieszyć. A co oferuje ten smartfon? Jego sercem jest ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 460. Wyświetlacz o przekątnej 6,5" to Max Vision HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Obraz dzięki temu powinien być płynny i cechować się wysokim kontrastem. W telefonie wbudowano pamięć masową o pojemności 64 GB, istnieje możliwość dodania karty SD.

Smartfon motorola moto g10 zasila akumulator o pojemności 5000 mAh. Jak podaje producent - wystarcza na ponad dwa dni działania po jednym naładowaniu. Jeśli chodzi o aparat, moto g10 posiada system czterech obiektywów, a główny to 48 MP. Drugi, ultraszerokokątny, obejmuje zakres 118° i mieści w kadrze 4 razy więcej obrazu w porównaniu ze standardowym obiektywem 78 stopniowym. Trzeci obiektyw to Macro Vision, a do tego mamy czujnik głębi, dający możliwość rozmycia tła. Jeśli specyfikacja telefonu spodobała Ci się, warto zakupić go już dzisiaj.

Foto: Motorola

Źródło: Motorola