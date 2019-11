Jesienna wyprzedaż Steam oraz nominacje do Nagród Steam

W serwisie Steam ruszyły równocześnie dwie akcje - jedna z nich to wyprzedaż, gdzie można bardzo tanio nabyć dobre tytuły, druga - możliwość wybrania swoich nominacji do gier roku

Spis treści

Jesienna wyprzedaż Steam

Jesienna wyprzedaż Steam potrwa do 3 grudnia do godziny 19:00. W jej trakcie gry przecenione są nawet o 75%, dzięki czemu można kupić w atrakcyjnych cenach takie tytuły, jak:

To tylko przykłady - wszystkie promocje znajdziesz na tej stronie.

Nagrody Steam

Jak co roku gracze mogą zgłaszać swoje nominacje do nagród Steam w kilku kategoriach: „Gra roku”, „Gra VR roku”, „Owoc miłości” (gry, które ukazały się już dawno, ale są cały czas aktualizowane), „Razem raźniej” (kooperacyjne), „Najbardziej innowacyjna rozgrywka”, „Gra ze znakomitą fabułą”, „Najlepsza gra, w której jesteś do bani” (jak głosi wyjaśnienie: "gry posiadają tę zdolność zmuszania nas do przekraczania wszelkich granic, które naszym zdaniem mieliśmy"), „Znakomity styl wizualny”.

Swoje nominacje może zgłaszać każda osoba posiadająca konto na Steam. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 31 grudnia.