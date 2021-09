Jesienne konferencje Apple - oto daty wydarzeń i nowe produkty [16.09.2021]

Apple przygotowuje dla nas co najmniej dwie jesienne konferencje. Kiedy się odbędą i jakich premier produktowych możemy się spodziewać?

Jesień to kwartał, który od lat należy do firmy Apple. Gigant z Cupertino prezentuje najwięcej nowych produktów po wakacjach. Cykl premier sprzętowych otwiera zawsze wrześniowa premiera nowych smartfonów iPhone, zegarków Apple Watch oraz tabletów iPad. Po krótkiej, około miesięcznie przerwie, Apple prezentuje kolejne urządzenia - najczęściej mowa o laptopach. Możliwe, że w tym roku czeka nas jeszcze trzecie, nieco mniejsze wydarzenie z kolejnymi nowościami.

W 2021 roku Apple nie próżnowało. Zaprezentowano już nowe tablety iPad Pro, zupełnie nowego iMaca z 24-calowym ekranem, Apple TV oraz lokalizatory AirTag. Po chwilowej przewie nadciągają kolejne premiery sprzętowe. W przeciągu kilku najbliższych tygodni poznamy niezwykle ważne premiery sprzętowe na 2021 rok.

Po czerwcowym wydarzeniu WWDC 2021, które skupiło się na prezentacji nowych wersji systemów operacyjnych iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 oraz macOS 12 Monterey nadchodzi czas na wrześniową konferencję, na której zobaczymy kolejną generację iPhone'a.

Wrzesień - iPhone 13, nowy Apple Watch i finalna wersja iOS 15/iPadOS 15

We wrześniu 2021 roku zobaczymy cztery nowe smartfony z rodziny iPhone 13. Obok nich zadebiutują finalne wersje systemów operacyjnych iOS 15 oraz iPadOS 15. Apple z pewnością zaprezentuje również zegarki Apple Watch Series 7. Możliwe, że na wydarzeniu pojawią się również nowe słuchawki AirPods trzeciej generacji.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kiedy odbędzie się wrześniowe wydarzenie? Spodziewamy się, że Apple zaplanuje konferencję na 7, 14, 21 lub 28 września. Gigant z Cupertino od lat prezentuje smartfony iPhone we wtorki i wprowadza je do sprzedaży w kolejny piątek po premierze.

Ze względu na zbliżającą się premierę MacBooka Pro możemy spodziewać się drugiej konferencji.

Październik/listopad - debiut nowych procesorów Apple Silicon i MacBooka Pro 2021

O nowych komputerach z rodziny MacBook Pro słyszymy od wielu miesięcy. Finalnie MacBook Pro 2021 powinien pojawić 19 października, 26 października lub 9 listopada 2021 roku. Ponownie premiera odbędzie się we wtorek. Na wydarzeniu poświęconym komputerom Mac zobaczymy 14 oraz 16-calowego MacBooka Pro 2021 z nowym procesorem Apple Silicon M1X.

MacBook Pro 13 Źródło: apple.com

Możliwe, że obok komputerów przenośnych pojawi się również nowy Mac mini z odświeżonym designem i układem Apple M1X.

Co z premierą iPada mini?

W 2021 roku Apple ma zaprezentować jeszcze jednego tableta. Mowa o iPadzie mini, który ostatnią aktualizację otrzymał na początku 2019 roku. Nowa generacja zaoferuje całkowicie przeprojektowaną obudowę oraz odświeżone wnętrze. Będzie to największa aktualizacja kompaktowego tabletu firmy Apple od momentu jego debiutu rynkowego. Z tego właśnie powodu możemy sądzić, że Apple planuje trzeci event poświęcony specjalnie tamu urządzeniu, ale informacja ta nie jest potwierdzona.

iPad mini Źródło: apple.com

iPad mini może zostać zaprezentowany we wrześniu lub w późniejszym okresie czasu przy okazji prezentacji innych produktów.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Mark Gurman - znany analityk i dziennikarz pracujący dla Bloomberga w najnowszej edycji autorskiego show Power On przekazał informacje dotyczące nadchodzących premier sprzętowych firmy Apple. Informacje przez niego przekazane są zgodne z wcześniejszymi plotkami i przeciekami.

Tim Cook podczas prezentacji iPhone'a Xs w 2018 roku Źródło: apple.com

Apple przygotowuje się do serii wydarzeń (konferencji prasowych), na których zadebiutuje spora ilość nowego sprzętu. Klasycznie już cykl imprez rozpocznie wrześniowa premiera iPhone'a oraz zegarków Apple Watch.

Na wrześniowym evencie może pojawić się również nowy tablet z rodziny iPad mini oraz przeprojektowane słuchawki Apple AirPods z nowymi funkcjami zdrowotnymi

Możemy być pewni także drugiej konferencji prasowej poświęconej komputerom Mac. Zadebiutują na niej nowe modele MacBooka Pro z ekranem Mini-LED, przeprojektowaną obudową, większą ilością portów oraz procesorem Apple M1X. Wydarzenie odbędzie się na przełomie października i listopada.

Mark Gurman przekazuje, że wszystkie wydarzenia odbędą się zdalnie i będą transmitowane na żywo. Apple nie przewiduje jeszcze powrotu do klasycznych konferencji prasowych z udziałem dziennikarzy i publiczności.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Zgodnie z wieloma aktualnymi plotkami pochodzącymi z różnych wiarygodnych i sprawdzonych źródeł najbliższa konferencja firmy Apple powinna odbyć się równo za tydzień - 14 września 2021 roku. Spodziewamy się, że dziś w godzinach mocno popołudniowych lub wieczornych gigant z Cupertino roześle zaproszenia na wydarzenie. Główną nowością będą oczywiście smartfony z rodziny iPhone 13. We wrześniu na rynku pojawią się także nowe zegarki z rodziny Apple Watch Series 7 oraz bazowy model iPada.

Konferencja Apple z 2018 roku Źródło: macworld.com

Konferencja odbędzie się zdalnie. Przedsprzedaż powinna ruszyć w przyszły piątek - 17 września 2021 roku, a dostawy rozpoczną się od 24 września 2021 roku.

AKTUALIZACJA 08.09.2021

Apple oficjalnie potwierdziło datę premiery iPhone'a 13. Zgodnie z naszymi przewidywaniami urządzenie zadebiutuje na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej we wtorek - 14 września 2021 roku. Wydarzenie o nazwie Califiornia streaming rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu lokalnego w naszym kraju.

Prezentacja iPhone'a 13 odbędzie się w formie zdalnej i będzie na żywo strumieniowana do sieci. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi jesiennymi nowościami sprawdź, jak oglądać wydarzenie na żywo.

Więcej informacji o iPhone 13 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Premiera iPhone'a 13 już jutro. Sprawdź, co musisz wiedzieć o wydarzeniu California streaming. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje w pigułce:

Kiedy - 14 września 2021 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce

- 14 września 2021 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce Gdzie - wyłącznie zdalnie; wydarzenie nagrywane z siedziby Apple w Cupertino (Kalifornia, USA)

- wyłącznie zdalnie; wydarzenie nagrywane z siedziby Apple w Cupertino (Kalifornia, USA) Ile czasu potrwa - patrząc na historyczne wydarzenia zakładamy, że konferencja prasowa potrwa nieco ponad godzinę

- patrząc na historyczne wydarzenia zakładamy, że konferencja prasowa potrwa nieco ponad godzinę Jakie nowości zostaną zaprezentowane - iPhone 13, Apple Watch Series 7, wprowadzenie na rynek finalnej wersji iOS 15/iPadOS 15; możliwa premiera iPada i słuchawek AirPods

- iPhone 13, Apple Watch Series 7, wprowadzenie na rynek finalnej wersji iOS 15/iPadOS 15; możliwa premiera iPada i słuchawek AirPods Kiedy kupimy nowe produkty - przedsprzedaż ruszy w piątek - 17 września 2021 roku; realizacja zamówień i pierwsze odbiory rozpoczną się w piątek - 24 września 2021 roku

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Premiera najważniejszych produktów od Apple już dziś. O godzinie 19:00 firma Apple rozpocznie konferencję California streaming. Zobaczymy na niej nowe smartfony z rodziny iPhone 13 oraz zegarki Apple Watch Series 7.

California streaming

W godzinach wieczornych przestanie działać sklep Apple Store. Ponownie będziemy mogli z niego skorzystać w okolicach godziny 21:00.

AKTUALIZACJA 16.09.2021

Za nami wydarzenie California streaming. Apple zaprezentowało na nim smartfony z rodziny iPhone 13, nowego Apple Watch Series 7, iPada 9-tej generacji oraz iPada mini 6-tej generacji. Skoro najważniejsze premiery roku już za nami, nasuwa się naturalne pytanie - kiedy kolejna konferencja i jakich nowości można się na niej spodziewać?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie trzeba podkreślić, że kilka produktów zadebiutuje bez konferencji prasowej. Mowa o przyszłotygodniowym udostępnieniu aktualizacji do iOS 15 i iPadOS 15. Stanie się to najprawdopodobniej 21 września. Dodatkowo firma Apple wprowadzi na rynek systemy macOS Monterey oraz tvOS 15. Bez dodatkowego wydarzenia na półkach sklepowych pojawią się nowe zegarki Apple Watch Series 7. Stanie się to w bliżej nieokreślonym czasie. Spodziewamy się debiutu na przełomie października i listopada tego roku.

Następna konferencja prasowa firmy Apple powinna zostać zorganizowana pod koniec października lub na początku listopada.

Październik/listopad 2021 - wydarzenie poświęcone komputerom Mac

Po premierach urządzeń mobilnych korzystających z iOS oraz iPadOS nadchodzi powoli czas na kolejną konferencję prasową przygotowaną specjalnie z myślą o komputerach Mac.

Na wydarzeniu powinniśmy zobaczyć zupełnie nową generacją MacBooka Pro, która zastąpi aktualnie sprzedawane modele. Apple przez ostatnie 5 lat nie zdecydowało się na radykalne zmiany wyglądu w swoich laptopach dla profesjonalistów. Teraz pora nadrobić ten czas.

MacBook Pro 16 z 2019 roku Źródło: apple.com

Więcej informacji o MacBooku Pro 2021 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym, w którym poruszamy wszystkie istotne kwestie.

Aktualna generacja wyróżnia się paskiem dotykowym Touch Bar Źródło: apple.com

Obok MacBooka Pro zadebiutuje również całkiem nowy Mac mini. Komputer ten również otrzyma przeprojektowaną obudowę.

Mac mini Źródło: apple.com

Wyżej wymienione urządzenia z rodziny Mac zaoferują nowy procesor Apple M1X.

Całość powinno uzupełnić wprowadzenie na rynek słuchawek Apple AirPods trzeciej generacji. Spodziewaliśmy się ich na wrześniowej konferencji, ale Apple przesunęło premierę w czasie. Stało się tak prawdopodobnie ze względu na problemy z produkcją wywołane pandemią koronawirusa i niedoborem chipów.

Słuchawki Apple AirPods drugiej generacji Źródło: apple.com

Na najbliższej konferencji z pewnością nie zobaczymy Macbooka Air, iPada Air, AirPodsów Pro, iPhone'a SE, większego iMaca oraz nowego Maca Pro. Urządzenia te zadebiutują dopiero w 2022 roku.

Patrząc na archiwalne wydarzenia przewidujemy, że konferencja prasowa odbędzie się 12 lub 19 października, ale są to niepotwierdzone informacje.