Jesienne nowości AMD zaprezentowane - Ryzen 9 3950X, Athlon 3000G oraz Threadripper trzeciej generacji

AMD przedstawiło najnowsze modele procesorów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych. Doczekaliśmy się wysokowydajnego Ryzen'a, taniego Athlon'a oraz zapowiedzi Threadripperów trzeciej generacji.

Spis treści

AMD nie przestaje zaskakiwać. Rok 2019 był wyjątkowo udany dla czerwonych, a Intel zyskał poważnego konkurenta, który wprowadził sporo zmian na rynku. AMD pokrzyżowało również plany Nvidii prezentując bardzo atrakcyjne układy graficzne RX 5700 oraz RX 5700 XT. W chwili obecnej amerykańskie przedsiębiorstwo jako jedyne produkuje procesory, chipsety oraz wydajne układy graficzne. Jakby tego było mało to właśnie AMD po raz pierwszy zaimplementowało PCIe 4.0, a wszystkie zaprezentowane w tym roku produkty oparte są na nowych architekturach.

Źródło: AMD

Wszyscy myśleli, że premiera Surface'a z procesorem Ryzen Surface Edition będzie ostatnim ważnym wydarzeniem dla czerwonych, ale przedsiębiorstwo nie przestaje zaskakiwać.

Na briefingu prasowym przedstawiciele AMD zaprezentowali informacje na temat procesora Ryzen 9 3950X, taniego układu Athlon 3000G oraz zdradzili nieco na temat Threadripperów trzeciej generacji.

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3950X jest jeszcze wydajniejszy od dostępnego w sklepach modelu 3900X. Układ ten według producenta jest najwydajniejszym szesnastordzeniowym procesorem dla komputerów stacjonarnych. Ważną informacją jest fakt, że chodzi o komputery stacjonarne, a nie profesjonalne stacje robocze - dla nich przeznaczono Threadrippery. Procesor posiada aż 32 wątki. Bazowe taktowanie każdego z szesnastu rdzeni wynosi 3,5 GHz i w razie potrzeby może wzrosnąć do 4,7 GHz. Łączna ilość pamięci podręcznej poziomu drugiego i poziomu trzeciego L2 + L3 wynosi 72 MB. TDP układu podobnie, jak w modelu 3950X ustalono na 105 W.

Źródło: AMD

Najnowszy procesor AMD Ryzen 9 3950X zostanie wprowadzony do sprzedaży 25 listopada w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 749 dolarów. Czerwoni informują, że układ ten konkurować będzie z Intel Core i9-9920X wycenionym na aż 1199 dolarów jednocześnie podkreślając, że układ Intel'a ma jedynie dwanaście rdzeni.

Według producenta wydajność jednowątkowa wzrosła nawet o 22 procent w porównaniu do układu Ryzen 7 2700X należącego do drugiej generacji procesorów z serii Ryzen. Testy przeprowadzono w benchmarku Cinebench R20 Single Thread.

AMD informuje również, że procesor Ryzen 9 3950X jest świetnym wyborem dla najbardziej wymagających graczy. Według testów przeprowadzonych w laboratorium firmy najnowszy układ zapewnia do 233 fps w Fortnite, 115 fps w Deus Ex Mankind Divided, 166 fps w GTA V, 143 FPS w Apex Legends, 375 fps w CS:GO oraz 151 fps w HITMAN.

W przypadku zadań profesjonalnych i półprofesjonalnych AMD Ryzen 9 3950X ma być nawet o 79 procent wydajniejszy od układu Core i9-9900K i o 44 procent wydajniejszy od Core i9-9920X w zależności od wybranego scenariusza.

W przypadku popularnego Adobe Premiere nowy Ryzen ma być nawet o 42 procent wydajniejszy od układu Core i9-9900K i do 16 procent wydajniejszy od układu Core i9-9920X.

Największe różnice zauważalne są w V-Ray. W tym przypadku nowy Ryzen 9 3950X ma być o nawet 69 procent wydajniejszy od układu Core i9-9900K i do 44 procent wydajniejszy od układu Core i9-9920X.

Producent chwali się, że oferuje więcej rdzeni i większą wydajność przy sumarycznie niższym zapotrzebowaniu na energię. W tym przypadku również porównano nowy układ AMD Ryzen 9 3950X (16 rdzeni/32 wątki) z Intel Core i9-9920X (12 rdzeni/24 wątki) i Core i9-9900K (8 rdzeni/16 wątków).

Wydajność w przeliczeniu na wat ma być do 2,34 raza większa od tej oferowanej przez układ Intel Core i9-9920X.

Ryzen 9 3950X jak na wysokowydajny procesor przystało dostosowany jest do pracy z chłodzeniem wodnym. AMD zaleca zestawy AIO 280 mm lub większe.

Przy okazji prezentacji Ryzen'a 9 3950X przypomniano również o największych zaletach chipsetu X570, który oferuje do 42 procent szybszą pamięć masową i do 69 procent szybszą wydajność graficzną dzięki implementacji standardu PCIe 4.0. Chipset wspiera również superszybkie 10 Gbps USB.

Procesor Ryzen 9 3950X wyposażony jest również w nowy tryb Eco-Mode, który pozwala na znaczne obniżenie poboru prądu i wydzielanego ciepła, gdy wysoka wydajność jest zbędna. Tryb Eco-Mode oferuje do 77 procent całkowitej wydajności procesora przy jednoczesnym obniżeniu TDP z 105 W do 65 W, co oznacza 44 procentowy spadek. Układ w trybie Eco ma być chłodniejszy o nawet 7 stopni.

AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics

AMD nie zapomniało również o budżetowych konstrukcjach, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Zaprezentowano procesor AMD Athlon 3000G z odblokowanym mnożnikiem. Wyróżnia się on obecnością dwóch rdzeni i czterech wątków. Każdy rdzeń pracuje z taktowaniem 3,5 GHz, co stanowi 300 MHz wzrost w stosunku do starszego układu Athlon 200GE. Procesor posiada 35 W TDP i ma zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 3.

Źródło: AMD

Procesor dostępny będzie w sprzedaży od 19 listopada w cenie detalicznej 49 dolarów.

W tym przypadku producent porównał swój układ do Intel'a Pentium G5400. W przypadku testu PCMark 10 na podobnych komputerach wydajność ma być wyższa nawet o 25 procent. Wykorzystanie zintegrowanego układu Vega pozwala grać w CS:GO nawet ze 150 fps.

AMD informuje, że Athlon'a 3000G można podkręcić do 3,9 GHz, a wtedy jego wydajność wzrośnie nawet o 60 procent w zależności od wykonywanych czynności.

AMD Threadripper trzeciej generacji

Ostatnim produktem, o którym dowiedzieliśmy się nieco informacji były procesory Threadripper trzeciej generacji.

Źródło: AMD

W sprzedaży pojawią się dwa układy - Threadripper 3960X oraz Threadripper 3970X.

Słabszy model 3960X dostępny będzie w cenie sugerowanej wynoszącej 1399 dolarów. To 24 rdzeniowy procesor z 48 wątkami o bazowym taktowaniu 3,8 GHz, które w razie potrzeby może wzrosnąć do 4,5 GHz. Procesor ma łącznie 140 MB pamięci cache.

Droższy i wydajniejszy układ 3970X kosztować będzie 1999 dolarów. W zamian użytkownicy otrzymają 32 rdzenie i 64 wątki. Bazowe taktowanie zostało ustalone na 3,7 GHz i w razie potrzeby może wzrosnąć do 144 MB.

Oba procesory korzystają z architektury Zen 2, co oznacza, że są wyprodukowane w 7 nm procesie technologicznym. Nowe Threadrippery posiadają wszystkie funkcje Ryzenów trzeciej generacji i korzystają z nowego socket'u sTRX4.

W przypadku testu Cinebench R20 nT Threadripper 3970X ma być nawet o 90 procent wydajniejszy do Core i9-9980XE. Tańszy model 3960X ma być do 54 procent wydajniejszy od układu Intel'a. W innych testach układ Threadripper 3960X ma być około 20 procent wydajniejszy od Intel'a Core i9-9980XE, a model 3970X o od 46 do prawie 50 procent wydajniejszy.

Platforma TRX40 z którą współpracować będą nowe Threadrippery zapewni 72 linie PCIe oraz 4x większą przepustowość w porównaniu do układów drugiej generacji. Nie zabrakło nawet 12 portów SuperSpeed o przqepustowości 10 Gbps.