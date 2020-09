Jesienne nowości Huawei - Watch GT 2 Pro, Watch Fit i nowe tablety

Chińczycy zaprezentowali nowe urządzenia ubierane oraz przystępne cenowo tablety z 10 calowymi ekranami. Czy warto zainteresować się nowym sprzętem.

Huawei skutecznie wdraża nową strategię. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń ekosystemowych takich, jak słuchawki, zegarki, wagi czy głośniki.

Na jesień przygotowano dla konsumentów solidną dawkę nowości, które pozwolą zadbać im o formę oraz odprężyć się po ciężkim dniu pracy.

Huawei Watch GT 2 Pro

Główną nowością jest oczywiście zaprezentowany już globalnie zegarek Watch GT 2 Pro, który jest ulepszoną wersją testowanego przez nas Watch GT 2. Obok niego pojawił się tańszy smartwatch Watch Fit oraz dwa przystępne cenowo tablety - MediaPad T 10 i T 10s.

Huawei Watch GT 2 Pro - topowy smartwatch z szafirowym szkłem oraz bezprzewodowym ładowaniem

Huawei Watch GT 2 Pro to idealny smartwatch dla fanów klasycznych zegarków. Chińskie modele od początku słyną z rewelacyjnych czasów pracy na baterii oraz świetnego wyglądu. Teraz dochodzi do tego świetne wykonanie przy użyciu topowych materiałów takich, jak szafirowe szkło czy tytanowa koperta. Wszystko z zachowaniem rewelacyjnego stosunku jakości do ceny.

Zegarek Watch GT 2 Pro posiada baterię, która pozwoli na 2 tygodnie pracy bez konieczności doładowywania. Zegarek wytrzyma aż 30 godzinny trening z włączonym GPS lub 10 godzin rozmów przez Bluetooth.

Nowością jest obsługa ładowania bezprzewodowego. Dotychczas zegarki Watch GT wykorzystywały specjalne ładowarki magnetyczne. Od teraz Watch GT 2 Pro naładujemy korzystają z ładowania zwrotnego w naszym smartfonie.

Zegarek posiada aż 100 zdefiniowanych trybów sportowych, które zadowolą nawet zaawansowanych sportowców.

Watch GT 2 Pro kosztować będzie 1399 zł. Do wyboru wersja Classic oraz Sport. W przedsprzedaży, która potrwa do końca września możemy otrzymać słuchawki FreeBuds 3i za złotówkę.

Huawei Watch GT 2 Pro - przedsprzedaż

Huawei Watch Fit - kompaktowy smartwatch z funkcjami fitness

Watch Fit to kompletna nowości. Urządzenie to łączy funkcje smartwatcha z wymiarami opaski fitness. W niewielkiej obudowie umieszczono wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,64 cala oraz pojemną baterię wystarczającą na 10 dni pracy.

Huawei Watch Fit

Panel AMOLED posiada rozdzielczość 280 x 456 pikseli i posiada czujnik oświetlenia. O optymalizację zużycia energii dba dwurdzeniowy procesor, który zapewnia również optymalną wydajność.

Watch Fit posiada aż 96 trybów sportowych. Nie straszne mu bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy bardziej wyszukane trening, jak joga.

Co ważne najnowszy Watch Fit posiada wbudowany moduł GPS, dzięki któremu możemy pozostawić nasz telefon na czas treningu w domu. Wbudowane 4 GB pamięci masowej pozwolą na zapisanie do 500 piosenek.

Huawei Watch Fit został wyceniony na 499 zł. W przedsprzedaży, która potrwa do końca września możemy otrzymać wagę AH100 za złotówkę.

Huawei MatePad T 10s - tani tablet z 10 calowym ekranem Full HD

Huawei MatePad T 10s wyróżnia się obecnością 10 calowego ekranu Full HD w przystępnej cenie. Za zaledwie 699 złotych otrzymamy multimedialny tablet z wysokiej klasy wyświetlaczem oraz głośnikami Harman Kardon. To świetna okazja dla fanów multimediów. Na MatePad T 10s oglądanie filmów i seriali to czysta przyjemność.

Huawei MatePad T 10s

Za wydajność odpowiada procesor Kirin 710A wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1.

Na rynku pojawi się także tańsza wersja z ekranem HD oraz bez głośników Harman Kardon.

MatePad T 10s kosztuje 699 zł w wersji z Wi-Fi oraz 849 zł z modemem LTE.

MatePad T 10 wyceniony został na 599 zł w wersji Wi-Fi oraz 699 zł z modemem LTE.

Huawei MatePad T 10

W przedsprzedaży do obu modelu producent dorzuca wagę AH100.