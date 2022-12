Jeśli 22H2 sprawiało u Ciebie problemy, nie dostaniesz kolejnych aktualizacji

Zamieszanie związane z dużą aktualizacją Windows 11 okazało się długofalowe.

Co prawda wczoraj Microsoft wypuścił łatkę KB5020044, likwidującą problemy przyniesione przez aktualizację Windows 11 22H2, jak się jednak okazuje, użytkownicy tego systemu, których dotknęły problemy, będą mieli póki co wstrzymane aktualizacje. O co chodzi?

Konkretnie to o problemy z grami, które wywoływały mechanizmy debugowania CPU przez Windows 11. Aby go naprawić, NVIDIA musiała stworzyć sterownik, podobnie jak AMD dla procesorów z serii Ryzen 7000. O ile podczas wewnętrznych testów żadna z tych firm nie stwierdziła problemów, okazało się w praktyce, że gryzą się z grami, zwłaszcza najnowszymi. Tak więc wymagane są kolejne poprawki, więc aby jeszcze bardziej nie pogorszyć sytuacji, Microsoft zadecydował o tymczasowym wstrzymaniu aktualizacji dla maszyn, na których pojawiły się problemy.

Na jak długo? To już zależy tylko i wyłącznie od tego, jak szybko uda się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na aktualizację systemu bez wywoływania negatywnych efektów w grach. Czyli - nie wiadomo.

Źródło: Neowin