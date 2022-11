Jeśli nie masz 22H2 na Windows 11, mam dla Ciebie ważną informację

Osoby, które używają wciąż edycji Windows 11 21H2 - czyli tej, od której zaczął system - mogą zainstalować dzisiaj przygotowaną specjalnie dla nich aktualizację.

KB5019157 to aktualizacja opcjonalna, która przynosi kilka poprawek i - co ważniejsze - likwiduje parę bugów. Jest przeznaczona dla osób, które nie przeszły na 22H2 (co z perspektywy czasu okazuje się rozsądnym posunięciem), czyli od samego początku używają 22H1. Poprawkę można pobrać jak zawsze, czyli poprzez Windows Update lub też korzystając z Microsoft Catalog.

A dlaczego warto to zrobić? Choćby dlatego, że łatka przywraca znaną z Windows 10 funkcję Quick Assist. Poza tym:

zlikwidowany zostaje bug blokujący aktualizacje Microsoft Store ;

; zlikwidowany zostaje bug zatrzymujący działania D3D9 przy używaniu pulpitów zdalnych;

przy używaniu pulpitów zdalnych; usprawniono działanie Microsoft Defender ;

; zostaje naprawiony problem związany z TextInputHost.exe;

zostaje naprawiony problem związany z przypinaniem aplikacji do menu Start.

Kolejna poprawka dla Windows 11 21H2 zostanie opublikowana dopiero w styczniu 2023 roku. Po instalacji KB5019157 system będzie mieć build 22000.1281.

