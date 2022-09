Jeśli szukasz Chromebooka, Asus ma świetną propozycję dla Ciebie. Oto nowe modele CX1 oraz CX1 Flip

Najnowsze propozycje od ASUS dostarczają najwyższej klasy rozrywkę i zapewniają wysoką produktywność w chmurze dzięki lekkiej konstrukcji, 11,6-calowemu wyświetlaczowi z możliwością rozłożenia lub obrócenia o 360°, szybkiemu WiFi 6 i długotrwałej baterii.

ASUS rozszerza portfolio serii Chromebook i przedstawia 11,6-calowy ASUS Chromebook CX1 i ASUS Chromebook Flip CX1. Te zupełnie nowe, lekkie laptopy mogą poszczycić się nowoczesną, elegancką estetyką i zostały zaprojektowane tak, by zapewnić pełną mobilność i wygodę użytkowania, zwłaszcza w podróży.

Nowe modele, wyposażone w jasny, wyraźny 11,6-calowy wyświetlacz napędzane są przez czterordzeniowy procesor Intel Pentium Silver. Wyposażone są również w WiFi 6 i długotrwałą baterię, która zapewnia do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu, dając użytkownikom swobodę w wykonywaniu codziennych zadań. Oba nowe modele ASUS Chromebook CX1 oferują elastyczne zawiasy, dzięki którym użytkownicy mogą tworzyć, pracować wspólnie lub relaksować.

Fot. Asus

Dzięki płynnej wydajności, solidnym zabezpieczeniom i wygodnym funkcjom, nowe modele ASUS Chromebook gwarantują zarówno wysoką produktywność, jak i rozrywkę przez wiele godzin.

Lekka i elastyczna konstrukcja

Najnowsze modele ASUS Chromebook CX1 ważą zaledwie 1,21 kg, a dzięki zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu są bardziej przyjazne dla środowiska. Zawias 180° w ASUS Chromebook CX1 pozwala położyć urządzenie całkowicie płasko na biurku, stole lub kolanach, co ułatwia współpracę i dzielenie się treściami z pobliskimi przyjaciółmi lub współpracownikami. Z kolei ASUS Chromebook Flip CX1 korzysta z zawiasu 360°, który pozwala na pełny obrót wyświetlacza, umożliwiając pracę w tradycyjnych trybach clamshell, tent, stand i tablet.

Odporność wbudowana w urządzenie

Dzięki wzmocnieniom strukturalnym zwiększającym wytrzymałość obudowy, ASUS Chromebook CX1 i ASUS Chromebook CX1 Flip są solidnie zbudowane i zapewniają trwałość w codziennym użytkowaniu i podróży. Spełniają również wiodące w branży testy wojskowe MIL-STD 810H3. Ponadto laptopy przechodzą rygorystyczne testy wewnętrzne - w tym próby ciśnieniowe panelu, testy wstrząsów i upadku - aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i odporność.

Inteligentna produktywność

Dzięki wydajnemu, czterordzeniowemu procesorowi Intel Pentium Silver, nowe modele ASUS Chromebook CX1 zapewniają doskonałą wydajność, umożliwiającą korzystanie z ulubionych aplikacji. Oferują także dwuzakresowe WiFi 6 (802.11ax) dla silnego, stabilnego sygnału i superszybkich prędkości. Dzięki temu treści online są ładowane w mgnieniu oka. Łączność jest dodatkowo poprawiona dzięki autorskim technologiom firmy ASUS - jak na przykład ASUS WiFi Master Premium dla ChromeOS - które zapewniają większą szybkość, stabilność i zasięg połączeń WiFi, pomagając użytkownikom pozostać w kontakcie w dowolnym miejscu.

ASUS Chromebook CX1 i ASUS Chromebook Flip CX1 są również energooszczędne dzięki baterii o długiej żywotności, która wytrzymuje do 10 godzin na jednym ładowaniu, umożliwiając pracę lub zabawę przez cały dzień.

To, co najlepsze w ChromeOS

W połączeniu z pełnymi możliwościami Google Workspace i innych aplikacji z Google Play wspierających codzienną produktywność, nowe 11,6-calowe modele gwarantują pełną uniwersalność i mobilność. Aktualizacje i ochrona antywirusowa są wbudowane i zautomatyzowane, dzięki czemu urządzenie i jego dane są bezpieczne, a użytkownik zawsze korzysta z najnowszych funkcji i zabezpieczeń.

Fot. Asus

Co więcej, użytkownicy mogą szybko załatwić więcej spraw za pomocą głosu. Wysyłanie wiadomości e-mail, wyszukiwanie dokumentów, słuchanie muzyki, dostęp do kalendarza czy sterowanie urządzeniami inteligentnego domu można wykonać mówiąc "OK Google" - bez potrzeby przełączania aplikacji czy ekranów.

Dodatkowo wraz z zakupem notebooka ASUS Chromebook CX1 lub ASUS Chromebook Flip CX1 użytkownik otrzymuje roczną subskrypcję Google One. Członkostwo obejmuje 100 GB pamięci masowej w chmurze do wykorzystania w usłudze Google Drive, Gmail i Google Photos oraz wiele innych korzyści - wszystko w jednym, wspólnym planie rodzinnym.