Jeśli ta konsola wyjdzie, bez mrugnięcia okiem wydam 2500 zł...

Limitowane edycje konsol to rzeczy, na które poluje wielu graczy. Często zdarza się jednak, że pojawiają się one w związku ze szczególnymi okazjami i nigdy nie wprowadza się ich do regularnej sprzedaży. Podobną sytuacją mieliśmy w ostatnim czasie m.in. ze sprzętem Xbox Series w wersji inspirowanej Chińskim Nowym Rokiem, serialem Stranger Things czy grą Far Cry 6. Mowa tutaj także o akcesoriach. Pad z motywem ze Scorn wygląda fenomenalnie.

Pojawiały się także konsole dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Mowa tutaj choćby o specjalnej edycji Xboxa z motywem z serii Halo.

Pojawiła się jednak plotka mówiąca o tym, że już za kilka miesięcy na rynku może zadebiutować nowy sprzęt, który zmiecie konkurencję. Użytkownik billbil-kun na swoim Twitterze opublikował informację o planowanym wprowadzeniu do sprzedaży konsoli Xbox Series X, inspirowaną grą Diablo 4.

EXCLUSIVE

????UPCOMING RELEASE????



A new " Xbox Series X Diablo IV Edition " is on the way !

No idea about its design but it hasn't the word "Bundle" in its reference



⌛️Announcement date: TBD

⌛️Release date: June 6th, 2023

????Price in US: 559.99$#Xbox #DiabloIV #Diablo4 pic.twitter.com/O4RNg933wC