Jeśli tęsknisz za iPodem - mamy coś specjalnego!

Ten nostalgiczny odtwarzacz internetowy w stylu iPoda pozwala Ci słuchać swojej ulubionej muzyki ze Spotify i Apple Music.

Odtwarzacz w stylu iPod touch Źródło: tannerv.com/ipod

Jeśli tęsknisz za starymi, dobrymi czasami iPoda, ten pomysłowy odtwarzacz muzyczny w przeglądarce to świetny sposób, aby ponownie przeżyć te miłe wspomnienia. Dzięki niemu możesz odtwarzać swoje ulubione piosenki ze Spotify lub Apple Music. Twórca oprogramowania, Tanner Villaret, odtworzył iPoda Classic w formie aplikacji internetowej, wyposażonej w interfejs z kółkiem do klikania, który pozwala przewijać muzykę. Najlepiej korzystać z odtwarzacza na telefonie lub tablecie, dzięki czemu można używać palca do obracania kółkiem sterującym, ale można go używać także na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Aby rozpocząć, musisz zalogować się na swoje konto Apple Music lub Spotify, możesz to zrobić bezpośrednio w odtwarzacu. Następnie wybór najbardziej słuchanych artystów pojawi się na wirtualnym iPodzie, a także niektóre z osobistych list odtwarzania. W zestawie znajduje się nawet wbudowana w iPoda gra Brick Breaker.

Odtwarzacz posiada wbudowaną grę Brick Breaker. Źródło: tannerv.com/ipod

Czy nadal można kupić iPoda?

Starsze modele iPodów są dostępne do kupienia na Amazonie, choć są to modele odnowione lub używane.

Jeśli chcesz coś nieco bardziej nowoczesnego, Apple wydało nowego iPoda w 2019 roku. iPod touch (7. generacja) był pierwszą aktualizacją przenośnego odtwarzacza muzycznego od 2015 roku. Pojawił się z "ulepszeniami w zakresie mocy, możliwości i komunikacji", a także z naciskiem na gry - został wydany mniej więcej w tym samym czasie, co usługa gier Apple Arcade.

Klasyczny interfejs iPoda dla Twojej biblioteki Spotify lub Apple Music. Źródło: tannerv.com/ipod

iPod touch wyglądał i działał podobnie jak iPhone, choć bez zdolności do korzystania z danych komórkowych. Pojawiało się jednak pytanie: kto kupi iPhone, który nie może wykonywać połączeń w dzisiejszych czasach, kiedy strumieniowe przesyłanie muzyki za pośrednictwem smartfona jest tak proste? Jednym z głównych targetów urządzenia byli rodzice, którzy szukali pierwszego urządzenia dla swojego dziecka.

Bez danych komórkowych rodzice nie muszą się martwić o dzieci pobierające gry, przez co mogą wykorzystać cały pakiet gigabajtów, a ograniczanie dostępu do Wi-Fi jest znacznie łatwiejsze. Ponadto, dla rodziców obawiających się o narażanie swoich dzieci na potencjalne niebezpieczeństwa świata online, iPod touch może stanowić atrakcyjne rozwiązanie pośrednie między zwykłymi telefonami dla dzieci, a iPhonem.

