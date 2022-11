Jeśli to prawda, to na pewno nie kupię zwykłego iPhone 15

Choć wciąż mamy około 10 miesięcy do premiery linii iPhone 15, plotki już sugerują, że modele Pro będą miały jeszcze więcej ekskluzywnych funkcji niż standardowe odpowiedniki.

We wrześniu analityk Ming-Chi Kuo powiedział, że duża sprzedaż modeli iPhone 14 Pro prawdopodobnie zachęci Apple do zwiększenia zróżnicowania między modelami iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max a standardowymi iPhone 15 i iPhone 15 Plus, chociaż warto zauważyć, że wiele zmian sprzętowych jest prawdopodobnie planowanych z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem.

Obecnie istnieje co najmniej pięć funkcji, o których mówi się, że będą ekskluzywne dla modeli iPhone 15 Pro:

Układ A17 : Według japońskiej publikacji Nikkei Asia, modele iPhone'a 15 Pro będą wyposażone w układ A17 Bionic wyprodukowany w oparciu o proces technologiczny 3nm drugiej generacji firmy TSMC, zapewniający poprawę wydajności i efektywność. Raport twierdził, że 2023 może oznaczać drugi rok z rzędu, w którym tylko modele Pro nowej linii iPhone'a będą wyposażone w najnowszy układ Apple.

Szybszy port USB-C : Według analityka Ming-Chi Kuo, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w port USB-C z obsługą co najmniej USB 3.2 lub Thunderbolt 3, co spowodowałoby, że urządzenia te miałyby znacznie szybsze prędkości transferu danych za pomocą kabla w porównaniu do istniejących iPhone'ów z Lightning. Kuo powiedział, że port USB-C w standardowych modelach iPhone'a 15 pozostanie ograniczony do prędkości USB 2.0 jak Lightning.

Zwiększona pamięć RAM : Według tajwańskiej firmy badawczej TrendForce, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w zwiększoną ilość pamięci RAM do 8 GB, podczas gdy standardowe modele prawdopodobnie nadal będą miały 6 GB pamięci RAM jak obecnie. Dodatkowa pamięć RAM może pozwolić aplikacjom takim jak Safari na utrzymanie większej ilości treści aktywnych w tle, zapobiegając ponownemu ładowaniu treści przez aplikację po ponownym otwarciu.

Przyciski półprzewodnikowe : Według Kuo, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w półprzewodnikowe przyciski głośności i zasilania. Analityk powiedział, że urządzenia będą wyposażone w dwa dodatkowe silniki Taptic Engines, które zapewniają haptyczne sprzężenie zwrotne, aby symulować uczucie naciskania przycisków, bez ich fizycznego przesuwania, podobnie jak przycisk Home w najnowszym iPhone SE lub gładzik w nowszych MacBookach.

Zwiększony zoom optyczny w iPhone 15 Pro Max: Również według Kuo, iPhone 15 Pro Max będzie wyposażony w peryskopowy teleobiektyw. Może to spowodować, że urządzenie będzie miało co najmniej 10-krotny zoom optyczny, w porównaniu do 3-krotnego w modelach iPhone 14 Pro.

Ze względu na większe zróżnicowanie, Mark Gurman z Bloomberga powiedział, że iPhone 15 Pro Max potencjalnie zostanie przemianowany na iPhone 15 Ultra.

Nakierowywanie klientów w stronę modeli Pro pomogłoby Apple zwiększyć średnią cenę sprzedaży iPhone'a. Trend ten rozpoczął się już w tym roku, kiedy tylko modele iPhone 14 Pro otrzymały najnowszy układ A16 Bionic firmy Apple, a standardowe modele iPhone 14 i iPhone 14 Plus nadal są wyposażone w zeszłoroczny układ A15 Bionic.