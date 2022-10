Jeśli wciąż używasz Windows 7, ważny news - będą łatki do 2025 roku

Łatki nie wprowadzą oczywiście żadnych nowości, a mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu.

Windows 7 to system, którego nie sposób odesłać na śmietnik historii - choć Microsoft tego by właśnie sobie życzył. Jest uznawany za jeden z najlepszych systemów Windows w historii, a dla wielu osób to najlepsze, co dała światu firma z Redmond. Wsparcie dla Windows 7 zakończyło się ponad 2,5 roku temu, a MS zaoferował płatne, tzw. "rozszerzone" - Extended Security Updates (ESU) - firmom i organizacjom. Jednak również i ono się zakończy - nastąpi to w styczniu 2023 roku. Co dalej, jeśli ktoś chce nadal używać "siódemki"?

Tu z pomocą przychodzi platforma 0patch, która ma zamiar zastąpić producenta na stanowisku dostawcy zabezpieczeń. Obiecuje dostarczać użytkownikom łatki aż do stycznia 2025 roku! Co warto zauważyć - jej mikrołatki aplikowane są bezpośrednio do pamięci działających procesów zamiast wprowadzać zmiany do systemowych plików wykonywalnych. Dzięki temu po ich wdrożeniu nie jest wymagany restart systemu. Użytkownicy nie muszą ich nawet ręcznie pobierać - wystarczy ściągnąć z platformy odpowiedniego agenta i gdy tylko pojawi się łatka, zostanie samoczynnie pobrana i zaaplikowana.

Fot.: 0Patch

To samo dotyczy Windows Server 2008 R2. To odpowiednik "siódemki" w wersji serwerowej. Wsparcie dla niego również już się skończyło i jest dla chcących płatne. 0Patch i tutaj przynosi pomoc.

Źródło: Neowin, 0Patch