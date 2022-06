Jeśli wciąż używasz Windows 8.1, wkrótce zobaczysz ostrzeżenie

Zgodnie ze statystyką, zaledwie 3 na 100 osób używa jeszcze z Windows 8.1. Ale jeśli się do nich zaliczasz, ostrzegamy, co Cię czeka.

Jak podaje StatsCounter, w chwili obecnej z Windows 8.1 korzysta zaledwie 3,06 % użytkowników systemów Microsoftu. Dominuje oczywiście Windows 10 z wynikiem 71,82 %, za nim jest poczciwy Windows 7 mający nadal 13 % rynku, a po nim Windows 11 (10,08 %) i dopiero "ósemka". I teraz przyszedł czas właśnie na to, aby i ona dotarła do wyznaczonej daty oficjalnego końca wsparcia. Z tej okazji jej użytkownicy będą widzieć wyskakujące okienko z informacją o tym fakcie oraz propozycją przejścia na Windows 11.

Windows 8.1 ukazał się 17 października 2013 roku i był próbą naprawy dość sknoconego Windows 8 - to ten system, w którymś jakiś mądrala z Microsoftu stwierdził, ze przycisk Start jest niepotrzebny, ponieważ nikt z niego nie korzysta. W chwili obecnej mamy do czynienia z niemal dziesięcioletnią technologią, z której - jak pokazała dobitnie powyższa statystyka - mało kto korzysta. Co ciekawe, 8.1 było jednym z historii Microsoftu systemem, który można było pobrać z Microsoft Store, czyli podobnie do sposobu, w jaki Apple aktualizuje macOS.

W odróżnieniu od Windows 7, w przypadku Windows 8.1 nie ma opcji wykupienia przedłużonego wsparcia (ESU). Dlatego 10 stycznia 2023 roku system oficjalnie i nieodwołalnie przejdzie do historii. Osobiście nie korzystałem z niego nigdy, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby wywoływał jakieś większe negatywne emocje. Sądząc jednak po tym, ze Win7 i Win10 są znacznie popularniejsze, mogę stwierdzić, że mało kto będzie za nim tęsknić.

