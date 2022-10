Jeśli wracać, to właśnie w taki sposób. Recenzja Return to Monkey Island

Mieliśmy okazję zagrać w najnowsze dzieło Terrible Toybox oraz Rona Gilberta - Return to Monkey Island. Ta gra pokazuje, jak powinny wyglądać powroty po latach.

Powroty po wielu latach, szczególnie w przypadku marek i serii, które cieszyły się ogromną popularnością nie są łatwe. U graczy tęsknota została zastąpiona nostalgią i pięknymi wspomnieniami. Rynek mocno się zmienił. Gry przygodowe nie wyglądają już tak jak kiedyś. Ron Gilbert jednak zdawał się tym nie przejmować i po wielu latach trudów związanych z prawami do marki udało mu się wypuścić zakończenie trylogii Monkey Island. Jest to zdecydowanie powrót, na który warto było czekać.

Powrót na Wyspę Małp to sentymentalna podróż do przeszłości

Pamiętam, jak będąc dzieciakiem zagrywałem się we wszelkiego rodzaju gry przygodowe. Takie tytuły jak pierwsze części Monkey Island, The Neverhood, Broken Sword czy The Longest Journey pozwoliły mi zanurzyć się w świat fikcji i fantazji. Teraz, dzięki Return To Monkey Island mogłem wrócić do tych czasów i z łezką w oku powspominać w pełni beztroski okres mojego życia.

Zanim zaczniemy rozgrywkę, możemy przypomnieć sobie wydarzenia z poprzednich odsłon gry. Nie wszystko jednak zostało podane na tacy, więc gracze, którzy nie mieli wcześniej styczności z produkcjami Gilberta, mogą czuć się nieco zagubieni. Jednak wszyscy ci, którzy niegdyś ogrywali szczególnie dwie pierwsze części (nie licząc kolejnych odsłon tego IP) poczują się jak podczas wizyty w dawno nie odwiedzanym miejscu. Podczas podróży spotkamy dawno nie widzianych przyjaciół i wrogów. Poznamy także zupełnie nowe postacie, które pomogą nam odkryć tajemnicę Monkey Island.

Return To Monkey Island

Podobnie, jak w poprzednich częściach gry, niezwykle ważne są dialogi. Nie tylko mają ogromny wpływ na to, że możemy poznawać opowieść, ale są także świetnie zrealizowanie i niezwykle dowcipne. Tutaj jednak pojawia się pewien problem...

Return To Monkey Island

Polacy nie gęsi i swój język mają... ale nie na Małpiej Wyspie

Pełnię satysfakcji z rozgrywki w Return To Monkey Island doświadczą jedynie gracze, którzy doskonale znają język angielski. Niestety gra podobnie jak poprzednie odsłony, nie doczekała się polskiej lokalizacji. Dialogi zostały zrealizowane w ten sposób, że aby zrozumieć opowieść, musimy dobrze rozumieć dosłownie każdą wypowiedź bohaterów. Do tego jednak potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka. Bez tego niestety nie poczujemy w pełni potencjału gry.

Jak przygodówka to i zagadki

Przygodówki typu point'n'click od zawsze kojarzyły mi się po pierwsze z ciekawą fabułą, a po drugie ze skomplikowanymi zagadkami, które musimy rozwiązywać, aby posunąć opowieść dalej. Nie inaczej jest w przypadku Return To Monkey Island. Twórcy jednak wyciągają rękę do graczy i oddają do dyspozycji dwa poziomy trudności. W tym niższym możemy liczyć np. na mniejszą liczbę zagadek i ominiemy te najbardziej skomplikowane.

Co więcej, możemy także korzystać z podpowiedzi. Jeśli nie radzimy sobie z danym zadaniem, gra podpowiada, na co warto zwrócić uwagę. Nic nie jest jednak podane na tacy. Dopiero po pewnym czasie, kiedy już na prawdę zablokujemy się na danym zadaniu, otrzymamy pełne rozwiązanie danego problemu.

Return to Monkey Island - galeria zdjęć

Oprawa artystyczna

Trzeba przyznać, że Return To Monkey Island wygląda kapitalnie. Styl graficzny zastosowany przez twórców idealnie pasuje do ducha gry, a jednocześnie wygląda bardzo współcześnie. Nie ma tu oczywiście mowy o fotorealistycznej grafice, to nie ten typ gry. Jednak w niektórych momentach od warstwy wizualnej wprost nie można oderwać wzroku. Co więcej, modele postaci zostały zrealizowane w bardzo szczegółowy sposób. Widać, że deweloperzy przywiązali do tego elementu gry wielką uwagę. W Return To Monkey Island warto zagrać choćby po to, aby napawać się widokami i oprawą nie tyle wizualną, ile artystyczną.

Cieszę się, że zagrałem w tę grę

Return To Monkey Island

Być może zabrzmi to dziwnie, jednak gra w Return To Monkey Island pozwoliła mi się na chwilę zatrzymać. W ostatnim czasie dużo miałem do czynienia z grami, w których pędzi się na złamanie karku, czy raz za razem ginie od ciosów ogromnych bossów (tak, wciąż gram w Elden Ring). Poznawanie tajemnic Małpiej Wyspy pozwoliło mi złapać oddech i po prostu cieszyć się czasem, który mogę spędzić z grą. Świetnie opowiedziana historia, wymagające, jednak nie przesadzone łamigłówki, doskonałe dialogi i piękna oprawa wizualna sprawiły, że ponownie poczułem się jak dziecko, które dopiero wchodzi w ten świat i chłonie opowieść całym sobą. Cieszę się i dziękuję za to, że mogłem zagrać w Return To Monkey Island.

