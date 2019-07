Jest szansa na Bulletstorm 2 - twórcy chcą dać marce "drugie życie"

Jeśli wyczekujecie kontynuacji Bulletstorm - udanego shootera z 2011 roku, to mamy dla was dobre wieści. CEO People Can Fly - Sebastian Wojciechowski, przyznał, że marka Bulletstorm może doczekać się "drugiego życia".

Bulletstorm to zwariowany FPS z 2011, który choć zebrał bardzo dobre recenzje, to nie mógł pochwalić się najlepszą sprzedażą. Sympatycy tego IP od lat oczekują kontynuacji, bowiem produkcji takich jak Bulletstorm po prostu na rynku brakuje. Okazuje się, że jest nadzieja na powrót marki.

Sebastian Wojciechowski stojący na czele People Can Fly przyznał w rozmowie z dziennikarzem serwisu Eurogamer, że marka Bulletstorm wciąż jest głęboko w sercach twórców, a dowodem ma być zbliżająca się premiera edycji dedykowanej konsoli Nintendo Switch - Bulletstorm: Duke of Switch Edition. Co więcej, choć People Can Fly skupia się obecnie na pracach nad kooperacyjnym shooterem - Outriders, to nie wykluczone, że studio powróci kiedyś do Bulletstorm.

Chcemy aby ta marka otrzymała drugie życie. Wciąż nie jesteśmy pewni co to oznacza, ale oczywiście, ponieważ jest to nasze IP - jesteśmy jego właścicielem - IP jest rozpoznawalne i posiada swoich fanów, a my chcielibyśmy coś z tym zrobić. - Sebastian Wojciechowski

Lider People Can Fly dodał jednak, że póki co, wszystkie zespoły jego firmy są skupione na Outriders i jest to obecnie priorytet studia.

Nie ma natychmiastowych planów powrotu do tego IP, szczególnie biorąc pod uwagę nasze obecne wysiłki na rzecz Outriders, ale jeśli pomyślimy o PCF w dłuższej perspektywie, to oczywiście byłoby wspaniale wrócić do tego IP. - Sebastian Wojciechowski

Miejmy nadzieję, że dobra sprzedaż Bulletstorm w wersji na Nintendo Switch skłoni twórców do szybszego powrotu do marki. Bulletstorm: Duke of Switch Edition powinien zadebiutować jeszcze tego lata.

źródło: eurogamer.net