Jest szansa na Half-Life 3, Valve chce rozwijać serię po Half-Life: Alyx

Coraz więcej wskazuje na to, że Half-Life: Alyx może być wielkim powrotem Valve do tworzenia gier. Na horyzoncie pojawia się nawet Half-Life 3.

Po latach oczekiwania, firma Valve zapowiedziała powrót kultowej serii Half-Life. Jednak zamiast pełnoprawnej odsłony cyklu, zaprezentowano spin-off dedykowany goglom wirtualnej rzeczywistości - Half-Life: Alyx. Pomimo niezadowolenia najbardziej ortodoksyjnych fanów serii, Alyx wzbudza ogromne zainteresowanie i jest niewątpliwe jedną z najciekawszych gier marca. Jak właśnie ujawnili twórcy gry, Half-Life: Alyx nie jest eksperymentem, a częścią większej całości.

Robin Walker - jeden z głównych programistów HL: Alyx, w wywiadzie dla serwisu Game Informer został zapytany o Half-Life 3. Choć nie udzielił on jednoznacznej odpowiedzi, to zdradził, że jego zespół uwielbia uniwersum Half-Life'a i najnowsza odsłona serii jest powrotem do tego niezwykłego świata, a nie jego zakończeniem.

Dowiedzieliśmy się również, że historia Half-Life: Alyx jest ściśle powiązana z poprzednimi odsłonami serii. Do tego stopnia, że deweloper zasugerował niektórym graczom odświeżenie sobie fabuły Half-Life 2. Choć oficjalnie akcja najnowszej części cyklu została umiejscowiona pomiędzy pierwszą a drugą częścią serii, to, jak wynika ze słów Robina Walkera, możliwe, że otrzymamy odpowiedzi na pewne pytania, które pojawiły się po zakończeniu epizodu drugiego do Half-Life 2.

Coraz więcej wskazuje na to, że Valve faktycznie zamierza na dobre powrócić do robienia gier. Kto wie? Może doczekamy się nie tylko Half-Life 3, ale również Left 4 Dead 3. Half-Life: Alyx zadebiutuje już 23 marca.

źródło: gameinformer.com