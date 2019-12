Jest szansa na Life is Strange 3, twórcy chcą dalej rozwijać serię

Life is Strange 2 dobiegło końca, ale nie oznacza to zakończenia serii. Twórcy Life is Strange - studio Dontnod, chcą dalej rozwijać markę.

Wydana w 2015 roku epizodyczna gra przygodowa Life is Strange z miejsca rozkochała w sobie graczy i recenzentów. Znakomita historia, pełnokrwiste postacie, no i oczywiście podróże w czasie, spowodowały, że twórcy gry - francuskie studio Dontnod Entertainment mogło w spokoju myśleć nad kontynuacją.

Life is Stange 2 nie kontynuowało losów bohaterek pierwszej części (Chloe i Max), za to poznaliśmy nową historię dwóch braci Seana i Daniela. Pierwszy odcinek Life is Strange 2 zadebiutował we wrześniu 2018 roku, a piąty - ostatni, na początku grudnia tego roku. Oznacza to, że kolejna historia w uniwersum Life is Strange została zamknięta. Nic zatem dziwnego, że twórcy gry, a konkretnie Michel Koch oraz Jean-Luc Cano, zostali zapytani, w jednym z ostatnich wywiadów, o kolejną część serii.

Zdaniem deweloperów wszystko zależy od tego czy Sqaure Enix da "zielone światło" produkcji, jeśli tak, to mają oni już w głowach kilka pomysłów. Life is Srtange 3, jeśli powstanie, zaprezentuje nam zupełnie nowe postacie. Twórcy ujawnili, że choć Chloe, Max, Sean oraz Daniel dzielą te same uniwersum, to zależało im na tym, aby każda część opowiadał konkretną, zamkniętą historię. Podobnie będzie w kolejnej części serii.

Studio Dontnod Entertainment udowodniło już, że potrafi opowiadać ciekawe historie, tak było w Life is Strange, ale również w mocno niedocenionym Vampyrze. Francuski zespół póki co jest skupiony na swojej najnowszej produkcji - Tell Me Why, grze przygodowej opowiadające losy bliźniaczego rodzeństwa w małym miasteczku w Alasce. Tell Me Why powinno zadebiutować już w lecie przyszłego roku, po czym studio będzie mogło ruszyć z pracami nad kolejną produkcją - wolelibyście Life is Stange 3 czy może Vampyr 2?

