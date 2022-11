Jestem kozą i jest mi z tym dobrze. Do tego mam własne królestwo

Co więcej, mogę polować na ludzi, wygrać wybory prezydenckie i stać się ważną postacią w kręgu kozich illuminati. Nie potrzebuję od życia nic więcej. Beeee!

Spis treści

Koza jaka jest, każdy widzi. Ten ssak z rodziny wołowatych to jeden z najstarszych, udomowionych gatunków zwierząt na świecie. Co ważne, co raz więcej wskazuje na to, że spora część przedstawicieli kóz tak na prawdę potajemnie rządzi światem. Jako pierwsi odkryli to członkowie Coffee Stain Studios już w 2014 roku. Mimo wielkiej popularności przeprowadzonych przez nich badań, czego pokłosiem był wydany w 2014 roku raport zatytułowany Goat Simulator, rewelacje te nie przebiły się do mainstreamu. Panie i Panowie ze szwedzkiego studia postanowili raz jeszcze spróbować wpłynąć na umysły ludzkości i wydali drugą część swojego dzieła, które tym razem przybrało nazwę Goat Simulator 3. Wiele osób zapyta zapewne co w takim razie z grą z 2 w tytule. Jest. Na pewno. Gdzieś w alternatywnym wszechświecie koziego multiwersum.

Goat Simulator3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Cześć, jestem Pilgor

Nazywam się Pilgor i jestem kozą. Opowiem wam teraz o moim świecie oraz o tym, co potrafię. Kraina, a właściwie miasto w którym zamieszkuję składa się z kilku części. Niestety na początku nie widzę na mojej mapie wszystkiego, co ma do zaoferowania. Na szczęście ludzie, którzy projektowali mój świat, chyba grali w Far Cry i inne podobne gry, ponieważ w momencie kiedy zsynchronizuję się z kozią wieżą, mogę odkryć wszystkie tajemnice oraz zadania, jakie czekają na mnie w danym regionie.

Zobacz również:

Ja, jak i każda inna koza marzy o tym, aby być potężnym i mądrym stworzeniem. Nic jednak za darmo i wszystkiego muszę się nauczyć sam. A najlepszą nauką jest praktyka, prawda? Podczas swojej podróży wykonuję różne misje, dzięki którym zdobywam punkty, aby się samodokonalić. Mogę to robić w Koziogrodzie, czyli tajemnym miejscu, do którego nikt postronny nie ma wstępu. Także liczę na twoją dyskrecję.

Goat Simulator3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

A teraz tak na poważnie. O ile w przypadku tej gry można cokolwiek mówić na poważnie. Twórcy skonstruowali niewielki, zarazem spójny świat, w którym nie da się nudzić. Praktycznie na każdym kroku czekają na nas zadania główne oraz aktywności poboczne. Tak jak ogólne założenia całej gry, są one wręcz absurdalne. Już na samym początku rozgrywki musimy "uciszyć babcię", która awanturuje się na swoim podwórku. Po jej pokonaniu możemy wejść do piwnicy, a tam czeka na nas... poziom niczym z oryginalnego Wolfensteina 3D, gdzie przeciwnikami są klony rzeczonej babci. Z kolei w innym miejscu możemy wziąć udział w kampanii prezydenckiej i ją wygrać, stanąć do boju w turnieju budowania zamków z piasku, zrzucić budowlańców z belki lub zmusić ich, aby podnieśli kontener. To jednak dopiero początek, ponieważ aktywności jest tutaj mnóstwo. Część z nich dostępna jest tylko w trybie wieloosobowym.

Goat Simulator3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W Goat Simulator 3 nie można narzekać na nudę. Jeśli tylko masz odpowiednie pokłady poczucia humoru (przede wszystkim tego czarnego) to będziesz się tutaj bawił doskonale.

Błędy w grze są tak urocze, że nie można mieć żalu do twórców

Goat Simulator 3 jest jedną z tych gier, w których w momencie kiedy na ekranie widzimy błędy i glitche, to raczej uśmiechamy się pod nosem niż mamy do twórców żal za niedopracowanie gry. Kilka razy zdarzało mi się, że czerwony kalosz założony na kopyto mojej kozy śmiesznie drgał lub z uporem maniaka starałem się dostać do wyższe piętro, jednak fizyka gry wiedziała lepiej i po prostu odbijałem się od ściany.

Goat Simulator3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

A co powiecie na mozolne wspinanie się na szczyt wieżowca tylko po to, aby przez przeskok klatki spaść na sam dół bez zdobycia znajdującego się tam pucharka? Mi się to zdarzyło, jednak zostało skwitowane lekkim śmiechem i powrotem na górę.

Goat Simulator 3 - galeria zdjęć

Goat Simulator 3 - galeria zdjęć ( ) × Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (1 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (2 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (3 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (4 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (5 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (6 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (7 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (8 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (9 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (10 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (11 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (12 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (13 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (14 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Goat Simulator 3 - galeria zdjęć (15 z 15) Goat Simulator 3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Koza, świnia czy żyrafa? Wybór należy do ciebie

Goat Simulator 3 to jak sama nazwa wskazuje, symulator kozy. Wraz z postępami, możemy jednak odblokować skórki innych postaci, a właściwie zwierząt. Twórcy postarali się także, aby możliwości customizacji naszego zwierzaka były jak największe. Możemy przyozdobić praktycznie każdą część ciała Pilgora, zaczynając od gustownych gumiaków kończąc na żołnierskim hełmie. Te dodatki nie spełniają oczywiście tylko roli wizualnej. Niektóre z przedmiotów przydają się także w walkach (o ile tak możemy nazwać starcia z ludźmi). Znajdziemy tutaj działka na plastikowe kule, tarczę wyjętą żywcem z rąk Kapitana Ameryki czy żołnierski hełm pozwalający na kontrolowanie umysłów ludzi.

Goat Simulator3 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Konkretne elementy garderoby zdobywamy za wykonane zadania. Nie są oczywiście za darmo. Chcąc wykupić dany element, musimy wydać zgormadzoną podczas rozgrywki walutę.

Czy Goat Simulator 3 to gra da każdego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta jak same założenia gry. Nie. Zdecydowanie nie jest to gra dla każdego rodzaju odbiorcy. Na pewno muszą uważać osoby, które szukają poważnych tematów i gier, dzięki którym będą mogły przeżyć epicką historię. Tutaj tego nie znajdziecie. Natomiast każdy, komu nie jest obce dziwaczne poczucie humoru, będzie bawił się doskonale. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie jest to tytuł do którego ja siadałem z wypiekami na twarzy. Symulator kozy włączałem najczęściej po kilku wymagających rozgrywkach w Modern Warfare 2, aby się trochę odprężyć i po prostu poczuć pełną wolność. Goat Simulator 3 jest świetnym tytułem, do którego można przysiąść raz na jakiś czas na godzinkę lub dwie i pobawić się samemu lub w kooperacji, ponieważ możliwa jest rozgrywka na podzielonym ekranie. Poniższa ocena, którą za chwilę zobaczycie jest pokłosiem moich odczuć podczas samej rozgrywki oraz tego, że po prostu dobrze się bawiłem. Takiej gry jak Goat Simulator 3 nie możemy porównywać do tytułów AA lub AAA, które ocierają się o bycie arcydziełami w swoich gatunkach. Symulator kozy to po prostu śmieszna, prosta i odprężająca gra, która może przynieść masę frajdy i radości.